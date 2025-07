Horóscopo de Mhoni Vidente para agosto de 2025

La astróloga Mhoni Vidente lanza su horóscopo del tarot para agosto de 2025 en donde le dice a tu signo qué le espera en el mes.

Aries

En el mes de agosto, tu carta del tarot, El Sol, me dice que va a ser un mes de reinventarse y dejar a un lado las indecisiones. Deberás estar siempre con la mentalidad fuerte y creando nuevos rumbos de trabajo.

Este mes del infinito te llenará de buenas noticias y sorpresas económicas. Tu mejor día de la semana es el viernes; tus días mágicos son 01, 03, 04, 06, 12, 13, 20, 21, 25 y 31 de agosto. Tu color de la buena suerte es el verde y el naranja; deberás usarlo más en tu ropa. Tus números de la lotería, con siete golpes de suerte, son 07, 19 y 48. Tu punto débil son el riñón, el páncreas y la retención de líquidos. Aprende a respirar para que seas más tolerante.

Saldrás dos veces de viaje en este mes de agosto. Tendrás un nuevo comienzo en todo lo que realices y dejarás todo lo negativo que te estaba haciendo daño, sobre todo ese amor tóxico que solo te quería por interés.

Saldrás de viaje con tu pareja; recuerda que lo más importante de una relación es la convivencia y disfrutar de tu relación amorosa. Cambiarás tu celular por uno más reciente. Te buscan del extranjero para ofrecerte un proyecto nuevo de trabajo.

Recuerda que Aries es el comienzo, por eso necesita ser más independiente y ser alguien por sí mismo, o sea, tener más autoestima.

Trata de no discutir por discutir y de calmar tu mal carácter; aunque al Aries le dura poco el enojo, eres muy ofensivo para decir las verdades, así que trata de controlarte, que no siempre te van a soportar tus desplantes. Este mes de agosto te llega un premio grande en la lotería o en juegos de azar.

Tauro

En este mes del infinito agosto, tu carta del tarot es El Ermitaño, que nos dice que no dejes para mañana lo que puedes realizar hoy; es decir, trata de administrar tu tiempo para que puedas cumplir con todas tus metas. Te llega la invitación de salir de viaje en este mes de agosto; hazlo, que te vas a divertir mucho.

Esta carta del Ermitaño te recomienda poner un negocio propio y hacerte más independiente en tus ingresos, ya que tu signo sabe cómo hacer dinero. Tu punto débil son las hormonas, quistes y problemas de próstata en el hombre Tauro; trata de ir con tu médico.

Tu mejor día es el martes, y tus días mágicos del mes son 03, 04, 08, 11, 14, 21, 22, 27 y 30. Tu color de la buena suerte es el rojo y blanco, y tus números de la lotería son 04, 20 y 21. Tus signos compatibles son Capricornio, Escorpión y Acuario. Este es un mes de gran sorpresa económica; en este mes de agosto te recomiendo que empieces a ahorrar y controlar tus gastos para empezar a hacer un patrimonio en tu futuro y comprar una casa.

Yo sé que extrañas a esa persona en tu vida, pero es mejor dejarlo atrás y tratar de no idealizar el pasado, ya que eso no te deja disfrutar del aquí y ahora. Aprende a tener tu espacio, que eso te va a ayudar a ser más feliz.

En este mes te viene una cirugía médica o piensas en hacerte una cirugía plástica; háztela, que todo te va a salir de lo mejor. Cambia tu carro por uno más reciente. Recuerda que tu signo es tierra y siempre vas a creer solo en lo que puedes ver o comprobar, y siempre serán las situaciones materiales y la base económica lo más importante en tu vida, pero no puedes olvidar tu parte espiritual de ser humano; por eso trata de siempre tener esa comunicación con tu ángel de la guarda.

Te llega en este mes del infinito una propuesta para irte a vivir a otro país con un trabajo nuevo. Revisa toda tu documentación que pronto la vas a ocupar, sobre todo el pasaporte y la visa del extranjero.

Géminis

En el mes de agosto te viene la carta del Loco que nos dice que es el momento de madurar y de pensar cuál es tu propósito de vida para que lo puedas llevar a cabo. Recuerda que deberás tener en cuenta que este mes del infinito es mágico para tu signo, que sin duda vendrán a ti nuevas oportunidades de trabajo y elevar tu nivel profesional. Así que sigue con tus estudios de idiomas y liderazgo.

Tu mejor día de la semana es miércoles, tus números mágicos son 03, 12 y 16, tu color es el azul y amarillo, tu punto débil son los huesos y problemas de cadera. Trata de cuidarte de las caídas, tus días mágicos del mes de agosto son 01, 05, 07, 11, 16, 17, 21, 24, 30, 31. Tus signos compatibles son Aries, Acuario y Libra. Deja ir el pasado y vive tu presente.

Te tienes que cuidar de las envidias y mal de ojo que estén cerca de ti, por eso te recomiendo usar mucho perfume y algo de plata para cortar esa corriente negativa y seguir avanzando. En este mes de agosto recibes una gratificación económica en tu trabajo que te ayudará a empezar a ahorrar para un futuro mejor.

Recuerda que tu signo es el Gemelo y eso te hace estar preso por los vicios y malas amistades; por eso siempre trata de controlar esa parte de tu vida para que después no te metas en problemas de depresión. Sabrás de un embarazo familiar que te dará mucha felicidad. Recibes una invitación para salir de viaje con tu pareja o familia.

Si eres géminis mujer, te recomiendo que vayas con el médico para hacerte un chequeo de las hormonas para que después no tengas problemas, y si eres géminis varón, chequéate muy bien toda la situación de enfermedad sexual.

Recuerda que eres un signo de aire y eso significa que tu motivación es ser alguien en la vida y dejar un legado. Ten cuidado con los fraudes; trata de analizar todo lo que vayas a firmar o tramitar en este mes de agosto.

Cáncer

En el mes de agosto, la carta del tarot que te va a dominar es la Estrella, que nos dice que te viene un mes de éxito rotundo. Deberás ser más confiado con tus actitudes y ya no platicar tus planes ni logros para que no te llenes de energías negativas. Será un mes de viajes largos y diversión asegurada; solo trata de vivir el presente y dejar a un lado todo lo que no puedes resolver.

Tus días mágicos son 01, 02, 05, 09, 14, 18, 21, 23, 25, 31. Estos días serán especiales para ti porque la carta de la Estrella te va a abrir los caminos. Tus números de la lotería son 09, 23 y 27, tu color es el rojo y amarillo, y tus signos compatibles son Piscis, Escorpión y Capricornio.

Tu mejor día de la semana es martes, y tu punto débil son los problemas virales; trata de cuidar tu salud. Es un mes para hacer raíces de abundancia. Ya olvídate de esa pareja que solo quería abusar de tu buena persona; por eso trata de empezar a conocer amores más compatibles con tu signo.

No dudes en estudiar en el extranjero, que eso te ayudará a crecer más en lo profesional. Trata de postularte para una beca universitaria. Lo mejor que tiene tu signo de agua es tu prodigiosa memoria; siempre trata de remontarse en el pasado y no olvidar lo que le hacen.

Eso se llama rencor, así que trata de dejar el pasado donde debe: atrás de ti. Tu mejor virtud es ser muy tenaz, como el cangrejo, y por eso siempre vas a llegar al éxito de tu vida: ser el proveedor del zodiaco.

Va a ser un mes de infinitas sorpresas agradables; trata de resolver cualquier situación legal, que saldrás triunfante.

Leo

En el mes de agosto, que es tu mes de buena suerte, te salió la carta del Diablo, que nos dice que el dinero por lotería y negocios vendrá a ti con mucha fuerza. No lo dudes, que este mes del infinito te dice que no tengas miedo; arriésgate a cambiar de trabajo por uno mejor o a poner un negocio propio, que se te dará sin problema.

Tus mejores días del mes son 01, 03, 06, 08, 13, 17, 21, 25, 27 y 31. Tu color mágico es rojo y blanco, tu punto débil es el riñón y páncreas. Trata de hacer más ejercicio, que eso te mantendrá más saludable. Tus números de la lotería son 13, 24 y 61. Tu mejor día de la semana es viernes. Tus signos compatibles son Tauro, Aries y Sagitario.

Trata de sincronizar tu tiempo, que a veces no alcanzas a realizar todo lo que necesitas. Tu signo es el más apasionado del zodiaco y completamente territorial. Eso significa que siempre tiene pareja a su lado y nunca deja a las demás relaciones amorosas. Es muy infiel por convicción, así que trata, amigo de Leo, de aprender a quitar ese defecto en tu vida.

Ya no pelees tanto con tu familia o pareja, recuerda que tienes que aprender a controlar tu carácter tan explosivo y a dialogar. A los Leo que están casados les llegará un nuevo miembro de la familia: un embarazo en puerta.

Te llega un regalo que no esperabas. Recuerda que tu signo siempre tiene la suerte de recibir muchas bendiciones en su vida, y más porque es tu cumpleaños.

Virgo

En la carta del tarot, EL Mundo me dice que este mes de agosto será de grandes sorpresas para tu signo. No tengas miedo a tomar decisiones fuertes para que puedas avanzar en tu vida profesional.

Te vendrá una nueva oportunidad laboral que será mejor pagada y tendrás la oportunidad de trabajar con personas del extranjero. Esta carta también te recomienda que realices todos los pagos que tengas pendientes para que puedas sanar tu economía.

Tus mejores días del mes de agosto son 01, 03, 05, 08, 12, 15, 20, 22, 27 y 31. Tu punto débil es la depresión y la ansiedad; trata de seguir un régimen de ejercicio. Tu color es el verde y blanco, tus números mágicos son 10, 27 y 28, y tu mejor día es el lunes. Trata de ir al mar en vacaciones, ya que eso te ayudará a tener mejor suerte. Tus signos compatibles son Capricornio, Aries y Géminis. Habrá propuestas de casamiento en este mes del infinito.

En este mes de agosto, los signos de Virgo podrán cerrar círculos amorosos y empezar de nuevo en cuestión de una pareja estable. También resolverán trámites legales y solucionarán problemas de migración.

No deben prestar dinero porque les robarán la buena suerte; es mejor decir “no tengo” o “no lo tendré jamás”. Habrá trámites de cambios de escuela y de empezar a estudiar idiomas. A los Virgos que están casados deberán tener paciencia con su familia y protegerlos de cualquier problema.

Será un mes de muchos viajes y de conocer personas importantes de otros países. Trata de no darle mucha importancia a lo que dicen de ti y sigue siendo auténtico.

Tendrás una ayuda espiritual muy fuerte este mes, así que pide y se te dará. Recuerda que no puedes pedir algo que no se te dio, y más en lo amoroso; esa relación de pareja nunca estuvo contigo, así que trata de olvidar esos momentos y comenzar de nuevo.

Libra

En la carta del tarot te salió El Mago, que nos dice que va a ser un mes de agosto lleno de bendiciones y nuevas aventuras de negocios propios. Así que no lo dudes, las energías positivas te van a estar rodeando. Solo trata de no cargar problemas que no son tuyos y no trates de resolverle la vida a los que te rodean.

Esta carta del Mago es muy poderosa y nos dice que pidas, que se te dará la buena suerte. Tus números mágicos son 01, 05, 33; tus días mágicos son 01, 02, 07, 08, 11, 13, 17, 20, 22, 24, 31. Tu punto débil es el cuello, el estrés y la espalda. Tu color es el azul y plata; los signos compatibles son Sagitario, Acuario y Géminis. Tu mejor día es el jueves; recibirás una llamada importante en este mes de agosto.

La buena suerte les va a sonreír tres veces en este mes y va a estar relacionada a todo lo que tiene que ver con negocios de sistemas o ventas, que eso les va a dar ganancias.

Otro golpe de suerte va a estar relacionado con la compra de tu casa, que te va a hacer progresar en tu vida personal. Los Libra que están casados deberán tener cuidado con los pleitos por celos.

Retomarán los estudios y será en comunicaciones o comercio. En este mes se harán una cirugía plástica que les va a ayudar mucho a sentirse y verse de lo mejor. Te invitan a salir de viaje y te vas con tu pareja sentimental unos días de paseo. Trata de ayudar a un amigo que va a tener problemas de divorcio.

Te buscan tus padres para invitarte a un viaje. Trata de salir más con la familia, que ellos son tu pilar de vida.

Escorpio

En la carta del tarot te salió la Rueda de la Fortuna, que nos indica que en el mes de agosto reinará la estabilidad y el crecimiento económico. No te dejes manipular por personas que no te quieren bien; recuerda que tu signo es muy buena persona y no ha de decir que no, pero es tiempo de que te quites ese tipo de energías negativas que te rodean.

En este mes de agosto tendrás la oportunidad de salir de viaje y conocer nuevos rumbos de tu vida; tu destino es quedarte a vivir en otro país o régimen. No tengas miedo a los nuevos retos.

Tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 06, 14 y 35, tu color es el verde y naranja. Tus días mágicos son el 01, 03, 07, 09, 15, 17, 20, 24, 25 y 31. Tus signos compatibles son Cáncer, Géminis y Piscis.

Tu punto débil es la espalda baja y los riñones. El mes del infinito será un nuevo comienzo para tu vida. Sal a hacer ejercicio; recuerda que tu signo tiende a engordar rápido, así que sigue con la dieta y vive más saludable.

Te recomiendo que este día 1 de agosto enciendas una veladora roja, le pongas perfume tuyo, le agregues una moneda enterrada en la cera y un vaso cristalino con agua, y pidas que tengas más abundancia en tu vida.

Ya no estés celoso con tu pareja; recuerda que la base de cualquier relación es la confianza, así que trata de cambiar de actitud. Este será un mes para llenarse de energías positivas y volver a estudiar una carrera universitaria.

Te busca un familiar para invitarte a una boda; recuerda que lo más importante en la vida es la familia, así que no te alejes de ellos.

Será un mes para adoptar una mascota que te dará más felicidad. Cuida con los fraudes; abre bien los ojos para que veas qué firmas y qué compras.

Sagitario

En la carta del tarot te salió el As de Bastos, que nos dice que este mes ocho, que es el infinito, va a ser de abundancia. Solo trata de entender que es el momento de madurar y crecer en lo profesional, así que enfócate en cuestiones de nuevos proyectos que se te darán sin problemas.

En este mes de agosto te verás envuelto en una situación de rompimiento amoroso. Recuerda que lo más importante de una relación es que tú te sientas feliz, y si ya no estás bien, es mejor retirarse.

Sales de viaje con tus amigos a visitar nuevos países; tu punto débil es el tobillo, pie y rodilla. Trata de caminar con más seguridad y poner más atención al ejercicio. Trata de no prestar dinero porque te roban la buena suerte.

Tu día mágico es martes, tus números de la buena suerte son 11, 25 y 46. Tus días mágicos son 03, 04, 09, 11, 14, 19, 20, 21, 25, 30, 31. Tu color es el rojo y naranja. Te recomiendo que este día 1 de agosto trates de ponerte algo de plata en el cuello o manos y llevarlo todo el mes, y prender una veladora blanca, poner tu perfume y un vaso de agua. Verás cómo la suerte va a ser tuya todos estos 31 días.

Tomas un curso de natación o deportes acuáticos. En este mes se te va a dar resolver problemas de migración o te dan la visa americana. Sales de viaje con tu pareja o amigos; va a ser un viaje que nunca vas a olvidar, te la vas a pasar de lo mejor. Sabrás que alguien que quieres mucho se va a vivir fuera del país.

Trata de ya medir tu temperamento y no ser tan rencoroso. A los sagitarianos que están casados, traten de no pelear demasiado y tenerse más confianza.

Capricornio

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Emperador, que te dice que en este mes vendrán nuevas oportunidades de crecimiento profesional. Debes ser constante en todo lo que quieres realizar, ya que vendrá una sorpresa económica con los números 15, 30, 31.

La carta del Emperador te da la oportunidad, en este mes del infinito, de poder llevar a cabo nuevos negocios prósperos. Trata de invertir en un coche para que sientas que tu dinero está ayudando a vivir mejor.

Controla tus impulsos sexuales, que eso a veces te causa problemas con tu pareja estable. Es mejor ser fiel y seguir con tu compromiso firme.

Tus mejores días del mes de agosto son 01, 03, 06, 07, 09, 15, 21, 23, 26, 30, 31. Tus signos compatibles son Aries, Tauro y Géminis. Tu color es el rojo y verde. Tu punto débil es el estómago e intestino, trata de comer más saludable.

En el mes del infinito, te viene un curso de liderazgo o derecho laboral que te va a ayudar mucho en tu preparación profesional. En este mes, vas a tener la oportunidad de crecer más en lo económico y estar más estable en lo personal. Va a venir alguien del signo de Aries que te va a ayudar en lo profesional y ofrecerte un negocio que te va a ir de lo mejor.

Recibes una invitación a salir de viaje por cuestiones de vacaciones. Te cambias el look y renuevas tu forma de vestir. Recuerda que como te ven, te tratan, así que siempre trata de estar de lo mejor posible. Cuidado con tus estudios, trata de ser más constante en tu carrera universitaria.

No le pongas tanta atención a lo que dicen de ti, recuerda que si hablan es porque haces notar y tienes una luz espiritual muy fuerte. Eres el analítico del zodiaco, y eso significa que eres muy cambiante en tu forma de pensar, y eso a veces te causa problemas. Por eso trata de tomar una terapia para control de ira, que eso te ayudará mucho.

Muchas fiestas todo el mes, pero solo ten cuidado con los vicios como el alcohol. Te recomiendo en este día primero poner una veladora roja y ponerte mucho perfume para que la abundancia reine todo el tiempo.

Acuario

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Carruaje, que te dice que en el mes del infinito, o sea, agosto, vas a poder arreglar todos tus asuntos que tengas pendientes, que la buena suerte estará de tu lado. Busca un trabajo mejor pagado; necesitas que te valoren lo que realmente eres como profesional.

Tus signos compatibles son Sagitario, Tauro y Géminis; tus números mágicos son 08, 29 y 38; tu color es el rojo y el naranja. Tus mejores días son 02, 05, 08, 10, 15, 20, 22, 24, 28 y 31 de agosto. Tu punto débil es la vejiga y la infección en el riñón; trata de tomar más líquidos. Tu mejor día es el martes; trata de mirar más allá y buscar un futuro prometedor.

Tomas la decisión de comprar una casa, pero trata de no platicarlo mucho para que no tengas problemas de envidias y mal de ojo. Por eso, te recomiendo que este día primero pongas una veladora de color roja y te amarres un listón rojo con tres nudos en el tobillo derecho como protección, y verás que estos 31 días te reinará el progreso.

Tendrás discusiones con tu pareja, y va a ser porque eres muy posesivo y te imaginas situaciones que no son así; trata de relajarte y disfrutar tu vida amorosa. Arreglas asuntos legales y va a ser con éxito.

Te invitan a salir de viaje, y van a ser unos amigos. Trata de ya no ser tan comunicativo, o sea, chismoso, para que no te metas en problemas que no son tuyos. A los Acuario que están casados, tendrán un embarazo sorpresa.

Piscis

En el horóscopo del tarot te salió la carta del As de Oros, que significa que va a ser un mes lleno de progreso en cuestiones económicas, así que debes hacer un plan de trabajo y empezar a ver qué necesitas para que te vaya de lo mejor.

Tus signos compatibles son Leo, Cáncer y Escorpión, tus números son 22, 26 y 38, con tres golpes de suerte. Tu color es el naranja y azul, y tus mejores días del mes son 1, 3, 7, 9, 12, 16, 17, 21, 23 y 30.

En estos días, los rayos de la luz divina te van a ayudar a resolver y avanzar más en todos tus asuntos. Tu punto débil es la dentadura y la vista, trata de ir con tu médico. Tu mejor día de la semana es el miércoles.

El mes de agosto va a ser de éxitos y logros personales; decides reinventarte en todos los sentidos y aplicarte en cuestiones de dieta y ejercicio. Recuerda que tu signo es el más vanidoso y eso siempre te va a mantener de la mejor forma. Solo cuídate del mal de ojo de personas que trabajan contigo; recuerda que tu profesionalismo y carisma les duele mucho a los demás. Por eso te recomiendo que este día primero te pongas un listón rojo en el tobillo izquierdo, amarrado con tres nudos, y que prendas una veladora blanca para que estés bien protegido.

Te llega la invitación a salir de viaje con tu familia. A los Piscis que están con pareja van a estar hablando de comprometerse; recuerden que este mes va a ser muy bueno para tu signo en cuestiones amorosas.

En cuestiones de estudios, trata de aplicarte más y no dejar tus tareas para el último momento. Trata de administrar más tu tiempo, intenta no sacar nada a crédito y enséñate a ser controlable con tu dinero.