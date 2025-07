Marcel Ruiz complica su permanencia en Toluca

🚨 Hoje, o principal alvo do Palmeiras para substituir Richard Ríos é o volante Marcel Ruiz, do Toluca.



Há conversas entre o Verdão, o clube mexicano e o jogador, mas nada está avançado até o momento.



📰 @andrehernan no Prime Video (🌕)

📸 Toluca FC pic.twitter.com/9ntyzE5L72