Video: Mujer asesinó a su yerno a plena luz del día en Brasil por maltratar a su hija

*Vídeo: sogra mata genro com facada no peito para defender filha de agressões em Guarapari*



*Leia abaixo↘️⬇️↙️*https://t.co/mHlbWFdwQm

*Vítima agredia companheira, que segurava bebê no colo.* pic.twitter.com/uZ9Lw8u49y