Exmiembro de Maroon 5 golpea a su esposa tras descubrirlo haciendo sexting con menores

El músico Mickey Madden, quien fuera bajista de Maroon 5, está metido en tremendos problemas luego de que su esposa, Catherine Blair Bowman, lo denunciara por haberla golpeado luego de que lo confrontara porque lo descubrió enviando mensajes subidos de tono a niñas adolescentes.

Catherine detalló que descubrió a su pareja, el 21 de julio pasado, luego de que una adolescente la contactara y la alertara sobre los comportamientos de de su pareja.

“Me sentí extremadamente herida y perturbada. Necesitaba entender qué estaba pasando entre ellos. Cuando lo negó, le pedí que me diera su teléfono. No me lo dio, pero pude ver que borraba rápidamente las pruebas”, se lee en la denuncia que Catherine ingresó tras el episodio de violencia del que fue víctima.

En su declaración también brindó detalles de la agresión física de la que fue objeto por parte del músico, luego de que lo despojara de su teléfono celular.

“Me rodeó el abdomen y los brazos con ambos brazos para sujetarme. Luego me estrelló contra la encimera de mármol de la cocina. Sentí dolor en la cadera y la cintura. Me empujó al suelo y perdió el control. Caí de rodillas. No dejaba de gritarme que le diera el teléfono. Me pareció que estaba completamente loco. Nunca había visto una ira tan descontrolada, ni a una persona completamente diferente”, se lee en en su demanda.

Catherine brindó su declaración, el miércoles 30 de julio, ante Los Angeles County Superior Court, en donde solicitó una orden de restricción en contra de su pareja, quien en la actualidad se encuentra en un programa de rehabilitación.

Aunque aún no se aprueba la orden de restricción definitiva, el juez otorgó una temporal, por lo que el acusado no se podrá acercar a la víctima hasta el 20 de agosto, fecha en la que se llevará a cabo la audiencia.

Además de considerarla a ella, la orden de restricción también incluye a Toast y Jam, sus dos perros Husky.

Sigue leyendo: