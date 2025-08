Grupos y personas racistas se envalentonan con la retórica de odio desde Washington 

De acuerdo con autoridades, catedráticos, activistas y defensores de los inmigrantes, los partidarios del movimiento MAGA (Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande) parecen estar más envalentonados para atacar a las comunidades de minorías raciales, como un individuo de Irvine quien es acusado de crímenes de odio en dos ataques separados: golpear a un conductor anciano en un semáforo, en Westminster, y arrojarle café caliente a otro, mientras profería insultos racistas.

“El discurso político del presidente Trump y su partido ha envalentonado a personas racistas, desatando una ola de odio hacia la población inmigrante”, dijo Miguel Tinker Salas, historiado y profesor emérito del Pomona College en Claremont.

Tinker Salas indicó que las acciones del gobierno han incidido para tratar de revertir los derechos civiles ganados en los años 60, 70 y 80, y que buscan crear un mito “de un país blanco que nunca lo fue”.

Aseveró que el incremento de crímenes de odio podría llevar a una guerra civil cultural, pero no militar, y criticó “la hipocresía” del vicepresidente J.D. Vance, quien está casado con una mujer de ascendencia hindú, y del presidente Donald Trump, quien tiene hijos de mujeres inmigrantes, entre ellas Melania Trump.

Dos delitos de odio en un mismo día

Recientemente, Robert Tackett, de 54 años y residente de Irvine, fue acusado de un delito grave de agresión con un arma mortal distinta a un arma de fuego, un delito grave de violación de los derechos civiles, un delito grave de agresión con fuerza que probablemente cause lesiones corporales graves y un delito grave de infligir lesiones a un adulto mayor.

Se enfrenta a una pena máxima de ocho años en una prisión estatal si es declarado culpable de todos los cargos. Actualmente se encuentra detenido en la Cárcel del Condado de Orange con una fianza de 500,000 dólares.

“No sé si él [Robert Leon Tackett] se haya sentido con mayor poder para hacer lo que hizo”, declaró a La Opinión, Kyle Oldoerp, portavoz del Departamento de Policia de Irvine. “Nosotros solamente sabemos que no toleraremos ningún crimen de odio en nuestra ciudad y arrestaremos a quienes lo hagan”.

También golpeó a una persona mayor

El 22 de julio de 2025, alrededor de las 9:30 a. m., un conductor en Irvine comenzó a filmar tras notar que un hombre tenía una interacción negativa con el conductor de un camión de basura, sobre la autopista 5 de Santa Ana, en San Canyon Road.

El hombre, posteriormente identificado como Tackett, está acusado de seguirlo en su camioneta de trabajo, gritando insultos raciales antihispanos, mientras se detenía junto a la víctima e intentaba sacarlo de la carretera. También se le acusa de intentar chocar con el vehículo del otro conductor, lo que obligó a la víctima a frenar bruscamente dos veces para evitar la colisión.

Tackett intentó dos veces de chocar con la víctima. Está acusado de arrojar una taza de café al vehículo de la víctima, empapándola con el café caliente.

La víctima no llamó a la policía, pero fue identificada tras publicar su video en redes sociales.

Alrededor de las 5:30 p. m. de ese mismo día, Tackett se bajó de su camioneta de trabajo y mientras esperaba en un semáforo en Westminster, golpeó repetidamente a un conductor de 72 años a través de la ventana abierta de la camioneta de la víctima, mientras gritaba groserías e insultos antihispanos. El conductor, de edad avanzada, intentó impedir que Tackett lo golpeara.

“El odio envenena todo y a todos”

Otro conductor grabó el ataque y posteriormente contactó al Departamento de Policía de Irvine tras la publicación del video del primer ataque en redes sociales.

Finalmente, Tackett fue identificado y arrestado por la Patrulla de Carreteras de California el jueves 24 de julio de 2025 en Mammoth, una comunidad del condado Mono. A más de 350 millas al norte de donde ocurrieron los ataques raciales.

“El odio envenena todo, y a todos, a los que toca. Un ataque motivado por el odio no es un ataque contra una sola persona; es un ataque contra la esencia misma de nuestra sociedad y nuestra comunidad en su conjunto”, declaró el fiscal de distrito del condado de Orange, Todd Spitzer.

“Como fiscal de distrito del condado de Orange, me niego a permitir que el tejido de nuestra comunidad sea destrozado por actos de odio. Todos los miembros de nuestra sociedad merecen vivir sus vidas sin temor a ser atacados por el color de su piel, su género o su orientación sexual”.

De acuerdo con informes del Departamento del Alguacil del condado de Orange, hasta el 30 de junio se habían registrado 10 incidentes de odio, tres de ellos referentes a la raza o etnicidad.

“Grabar a todos los racistas”

Francisco Moreno, presidente del Consejo de Federaciones Mexicanas en Norte América (COFEM) reflexionó que las “políticas extremas” del presidente Donald Trump y su asesor principal, Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca.

“Su agenda racista pro-anglos han causado desgaste entre las comunidades donde se ha vivido un roce tradicional donde se vive la diversidad de culturas”, dijo Moreno. “Cada vez estamos viendo más gente racista que se creen superiores a todos, ofenden y violentan a los demás”, añadió.

El líder social y activista comunitario destacó que es importante que los inmigrantes de cualquier nacionalidad no se engarcen en discusiones ni pleitos si se les ofende por hablar español o por el color de la piel.

“Aunque se calienta la sangre si nos gritan “espalda mojada” o “regrésate a México”, no hay que responder”, añadió. “Es mejor usar la tecnología y grabar a todos los racistas, porque si la situación escala a mayores, tendremos pruebas para hacer una denuncia pública para exhibirlos o hacer una denuncia a la policía contra aquellos que violen la ley”, recomendó.

Incidentes contra latinos en Knott’s Berry Farm

En el parque temático Knott’s Berry Farm, en la ciudad de Buena Park -también en el condado de Orange- se registraron incidentes de racismo y odio.

En un video vital publicado en TikTok el 12 de julio se muestra a un hombre [Keith Ferguson] en Knott’s Berry Farm, presuntamente, gritando un insulto racial dirigido a latinos mientras todos esperaban en la fila para ingresar a una atracción.

Ferguson fue expulsado del parque por personal de seguridad tras involucrarse en un altercado físico más tarde ese mismo día.

El Distrito Municipal de Aguas del Este de Perris, California, confirmó en un comunicado tras el incidente que el hombre ya no trabaja en la empresa.

La mujer [Melissa Ferguson, una maestra del Distrito Escolar de Menifee, California], también fue grabada en video presuntamente haciendo comentarios racistas, tanto al operador de una atracción como a otros visitantes del parque, incluyendo, amenazas con llamar a las autoridades de inmigración de Estados Unidos.

El personal de seguridad respondió rápidamente al incidente y, a la mujer se le prohibió la entrada al parque temático de por vida.

“Felicitamos a Knott’s Berry Farm por tomar medidas rápidas y decisivas en respuesta a estos inquietantes incidentes”, fue la reacción de Hussam Ayloush, director ejecutivo Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR-LA).

Añadió que, en tiempos de creciente odio y sentimiento antiinmigrante, “debemos permanecer unidos para garantizar que el racismo y la intolerancia sean socialmente rechazados, ya sea en nuestras escuelas, lugares de culto o en un parque temático”.

Consideró que es responsabilidad colectiva defender los valores de la dignidad, la inclusión y el respeto mutuo para todas las personas y solidaridad con la comunidad latina y todas las comunidades que enfrentan un creciente odio.

Hispanos, segundos más atacados en L.A.

En la publicación de su primer informe anual de incidentes de odio, -en abril de 2025- la Comisión de Relaciones Humanas del Condado de Los Ángeles (LACCHR) dio a conocer un aumento del 35%, de 609 en 2022 a 821 en 2023.

Los incidentes de odio reportados en escuelas, colegios y universidades aumentaron un 234% (de 59 a 197). Los incidentes con ideología supremacista blanca aumentaron un 124% (de 33 a 74). Los incidentes relacionados con el conflicto en Oriente Medio aumentaron de 2 a 45, un asombroso aumento del 2150%.

Los latinos fueron el segundo grupo racialmente más atacado, con 69 incidentes de odio (15%), y el 60% de estos incidentes incluyeron insultos antiinmigrantes.

Robin Toma, director ejecutivo de LACCH, dijo que los números de incidentes en este año se están recopilando.

“Lo que sabemos es sin duda un aumento desde el año anterior”, dijo Ronin Toma. “Esperamos que los números muestren un aumento mayor”.

Campaña “Solo di hola”

Compasión y conexión entre los residentes de Los Ángeles son los objetivos centrales de la campaña “Just Say Hello” (Solo di hola”, como parte de la iniciativa anti odio de LA For All (Los Ángeles para todos).

Liderada por el Departamento de Derechos Civiles de Los Ángeles, funcionarios municipales y líderes comunitarios, la campaña conlleva carteles visuales multilingües y presentaciones culturales.

“Ante el creciente odio y miedo, especialmente en las comunidades inmigrantes, ‘Just Say Hello’ se trata de elegir la conexión en lugar de la división”, declaró Capri Maddox, directora ejecutiva del Departamento de Derechos Civiles de Los Ángeles.

“Les recordamos a los angelinos que un simple saludo puede ser un primer paso poderoso hacia la sanación, la seguridad y la comprensión en nuestras comunidades”, dijo Maddox.

La iniciativa, que llega en tiempos de incertidumbre, miedo y crueldad contra los seres humanos por parte de la administración Trump, se diseñó en 11 idiomas: camboyano, coreano, croata, chino, español, inglés, italiano, japonés, ruso, tailandés y vietnamita.

“Queremos que la gente sepa que Los Ángeles es para todos”, dijo Maddox. “Queremos unificar nuestra ciudad para construir un Los Ángeles mejor”, mencionó la funcionaria de la ciudad.

Las imágenes de “Just Say Hello” aparecerán en paradas de transporte público, camiones de limpieza, redes sociales e instalaciones municipales en todo Los Ángeles. Los carteles ya han sido instalados en 80 paradas digitales de autobús y en todas las terminales del aeropuerto LAX. Próximamente estarán visibles en las farolas de algunos vecindarios.

Maddox, angelina de nacimiento manifestó a La Opinión que nunca había vivido momentos como los sucedidos durante las redadas de inmigración de junio y julio en la ciudad.

“Sabemos que la nueva administración [de Donald Trump] ha generado muchos desafíos para Los Ángeles en general, y son graves, especialmente para nuestras comunidades inmigrantes”, dijo.

“Debemos ser conscientes de apoyar a todo Los Ángeles, incluyendo a nuestras comunidades inmigrantes, y creo que la alcaldesa [Karen Bass] y el ayuntamiento han dado un paso al frente en defensa de los inmigrantes en nuestra ciudad”, añadió. “Por ello, cada residente de la ciudad debería ser consciente de apoyar a las personas que pasan por momentos difíciles, simplemente saludándolos y reconociéndolos, “para construir un Los Ángeles mejor”.

Se anima a residentes y visitantes a compartir selfis e historias usando la etiqueta #JustSayHelloLA para mostrar cómo un simple saludo puede tender puentes y romper barreras entre desconocidos, sin importar su raza, etnia, idioma, religión o país de origen.

Únete al movimiento



Visita JustSayHello.org y sigue a @LACivilRights en las redes sociales y usa la etiqueta #JustSayHelloLA para compartir tu apoyo.

concejales Tim McOsker y Hugo Soto-Martínez coincidieron que la iniciativa “Solo di hola” servirá para fortalecer la conexión entre los residentes de toda la ciudad, así como con la comunidad inmigrante.

“En momentos como cuando el miedo y la división nacional amenazan con separarnos, debemos redoblar nuestros esfuerzos en lo que fortalece a nuestras comunidades: conexión, compasión y unidad”, declaró McOsker. “Necesitamos seguir apoyándonos mutuamente, manteniéndonos unidos y apoyando a nuestras comunidades cuidándonos mutuamente”.

Por du parte, Soto-Martínez añadió: “Cuando un gobierno federal motivado por el odio intenta aterrorizar a nuestros vecinos, respondemos con solidaridad y amor por nuestra comunidad”.

En 2021, el Departamento de Derechos Civiles de la ciudad lanzó la iniciativa LA For All en respuesta al alarmante aumento de los delitos de odio. En septiembre, la ciudad celebrará LA For All iluminando lugares emblemáticos como el Dodger Stadium y las torres de alta tensión del LAX con los colores de la campaña.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. y otras agencias federales han llevado a cabo operativos para combatir la inmigración ilegal en la región de Los Ángeles desde el 6 de junio. El gobierno federal ha enfatizado que sus actividades de cumplimiento de la ley son legales.

