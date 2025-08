Horóscopo de hoy de Nana Calistar 01 de agosto de 2025

ARIES

No te me rajes criatura, no tengas miedo a tomar riesgos si es por algo que te hace vibrar el alma y el cuerpo. Se vienen cambios perros en el trabajo y chance de un viaje que no solo te va a cambiar la rutina, también te podría dejar marcado… o marcado el cuello si sabes a lo que me refiero. Pero aguas con las amistades, porque ahí se cuece una traición que va a doler más que mensaje visto y no respondido.

En temas de billete, se te están abriendo puertas chonchas, pero si no le echas coco, podrías terminar perdiendo más que la dignidad un domingo crudo. Vienen nuevos amores, pero abre bien los ojos, no te me enamores de quien solo quiere jugar al amor de tres días. A veces eres tan noble que hasta los interesados se te trepan. ¡Ya basta de eso!

Se viene una oportunidad de viajar al extranjero o mínimo a otro estado que te va a cambiar el chip, pero necesitas ponerte más trucha con el dinero porque traes el gasto suelto como si fueras influencer con patrocinio. Aprende a confiar en tu poder, en tu talento y en tu perrez, porque si tú no te crees capaz, nadie más lo va a hacer por ti.

TAURO

Cambios bien chulos en tu estado de ánimo, y si tienes pareja, prepárate porque se van a llevar como uña y mugre… aunque no falte que la mugre se quiera quedar pegada. Posibilidad alta de tener una noche loca con alguien que ya conoces, tipo vecino o compa de años. Va a ser de esos encuentros que empiezan con un “¿vienes a tomar cafecito?” y terminan en pecado y sudor.

Una amistad abrirá el hocico de más y va a andar echando veneno con tu nombre, ponle un alto en seco para que aprenda que contigo no se juega. Noticias de una ex pareja podrían incomodarte, pero tú muy dignx, sin mostrar que te mueve ni una ceja.

Este fin de semana la energía va a andar con todo a tu favor, así que aprovecha para pedir, planear y actuar. Tienes todo para lograr ese proyecto que te da vueltas en la cabeza, solo no te confíes tanto, ni te pongas a esperar a que todo llegue solito.

Aprende a no querer cambiar a todo el mundo, Tauro, no eres terapeuta de nadie. Vive, disfruta y déjate consentir. Si alguien no vibra como tú, pues que se vayan a sanar a otro lado. Tú a lo tuyo, que lo estás haciendo bien.

GÉMINIS

Momento de abrir bien los ojos y cerrar capítulos que solo te dejan más confundido que mensaje sin contexto. Aprendiste a la mala, pero lo aprendido nadie te lo quita. Prepárate porque se vienen verdades como bofetada de suegra: descubrirás cositas bien turbias de tu ex, así que ya no lo idealices, que hasta chivo te hizo en varias ocasiones.

Tus números de la suerte son el 13, 12 y 21, así que juégale, pero no todo, eh. Si estás soltero o soltera, el amor te va a coquetear fuerte. Pero si no espabilas y no te das tu lugar, podrías perder una oportunidad de esas que no se repiten.

Hay personas que van a mostrar su verdadera cara, y tú ya no estás pa’ soportar, ni para andarte tragando venenos ajenos. Que se vayan con sus dramas a otro lado. Una persona cercana caerá en cama, pero saldrá adelante con buenos cuidados.

Es tiempo de que te pongas pilas y te metas a la rutina que te prometiste hace meses. Si quieres ese cuerpo criminal que levante miradas, pues deja de poner excusas y empieza a mover el cuerpecito. Se vienen oportunidades de lana, pero también riesgos de perder cosas por despiste. ¡No la riegues!

CÁNCER

Los dineros te van a traer de un humor medio agrio, así que cuida tu cartera y evita gastar en tonterías que ni falta te hacen. No es que estés mal económicamente, pero si sigues así, te vas a ver más apretado que pantalón nuevo. Vienen cierres de ciclo con gente que ya no aporta, y eso te hará sentir confundido, porque aunque ya sabías que no iban para ningún lado, te aferras más que garrapata a perro.

Podrías sentirte medio bajoneado, como con un vacío que ni el pastel favorito lo llena. Si no te pones trucha, podrías caer en un ciclo de ansiedad o tristeza, y tú solito sabes que de ahí cuesta salir.

En el amor, vienen sacudidas que te harán dudar si volver a creer o mandar todo al carajo. No juzgues al que te quiere solo por el daño que otro te hizo. Recuerda que no todos son iguales, ni todos vienen a lastimarte.

Necesitas motivación real, metas claras y rodearte de gente que te sume y no que te saque la energía como vampiro emocional. Se viene una discusión con familiar o amistad por una falta de respeto. Ponte en tu lugar, pero sin perder la compostura.

LEO

Te vas a dar cuenta de que has dejado pasar varias oportunidades por estar pensando en lo que no fue o por andar de buena onda con quien no lo merece. ¡Ya estuvo bueno! Ponte las pilas, ponte guapo/a y comienza a priorizarte como debes. Ya no te dejes envolver por quien solo te quiere ver como segunda opción o como “mientras tanto”.

Te va a llegar una propuesta que te va a sacar de onda, puede ser en lo laboral o hasta en el amor, pero trae jugo… nomás no te emociones tanto sin leer las letras chiquitas. En el área de familia, alguien podría necesitar tu ayuda o consejo, así que mantente disponible sin que se aprovechen de ti.

Un viaje o salida inesperada se viene con todo, vas a andar brillando más que foco nuevo, y eso atraerá miradas, propuestas y hasta celos. En el amor, si tienes pareja, es momento de reavivar la chispa antes de que se les apague la velita. Y si estás soltero, aguas, porque podrías enamorarte de alguien que ni por aquí te pasaba.

Tu autoestima necesita un levantón: ve al gym, cómprate algo que te guste o cambia de look. ¡Haz lo que sea, pero hazlo por ti!

VIRGO

Tú siempre queriendo tener el control de todo y de todos, pero últimamente la vida te anda diciendo “relájate, mi chavo/a”. Vienen días en los que si no aprendes a soltar, te vas a frustrar bien gacho. Suelta expectativas, suelta a quien no se quiere quedar y suelta lo que te estanca.

Posibilidades de conocer a alguien interesante, pero tú con ese carácter tan cerrado podrías espantarlo antes de que se acerque. Bájale dos rayitas al juicio, nadie es perfecto, ni tú. Si ya tienes pareja, cuida los detalles que hacen la diferencia, porque podrían estar entrando en zona de aburrimiento y ahí es donde se mete la tentación.

En el trabajo o negocios, hay una puerta que se abrirá pronto, pero tú ni enterado porque andas distraído con puras m4m4d4s. Pide, toca, busca… el universo quiere darte, pero tú ponte en acción.

Una amistad va a pedirte un favor, y aunque no quieras, esa ayuda podría abrirte una oportunidad para ti. No seas gacho/a, pero tampoco te pases de buen@ gente. Tú también vales.

LIBRA

Eres un signo que siempre anda buscando equilibrio, pero últimamente traes la balanza más chueca que mesa de tianguis. Es momento de que pongas en orden tus ideas, tus emociones y tus prioridades. Estás cargando con cosas que ni tuyas son y así no se puede avanzar.

El amor se pone interesante, hay alguien que te anda mirando desde hace rato, pero tú nomás no volteas. Y si ya tienes pareja, se vienen reclamos que podrían armar un drama tipo novela de las nueve. Aprende a escuchar sin sentir que todo es ataque.

Cuestiones legales, trámites o papeleo podrían presentarse de golpe, así que ten en orden tus cosas para que no te agarren en curva. También podrías recibir una propuesta económica que te hará dudar, pero si te animas, podrías salir ganando más de lo que esperas.

Tu intuición va a andar a todo lo que da, así que hazle caso al instinto y no al chisme. Y deja de postergar ese proyecto que tienes en mente, ya estuvo bueno de tanto “mañana empiezo”.

ESCORPIO

Ay Escorpión… traes un fuego interno que ni tú sabes cómo apagar. Tanta intensidad a veces te mete en broncas, sobre todo en el amor. Vienen momentos donde vas a querer mandar todo a la fregada, pero aguanta tantito, las cosas van a mejorar.

Un ex podría aparecer como alma en pena, pero tú ya no eres el mismo, ya no caigas en lo mismo. Recuerda que el pasado se respeta, pero no se repite. En temas de salud, cuida mucho tu descanso, porque traes el cuerpo pidiendo tregua.

En lo laboral, alguien te va a echar el ojo para una propuesta o cambio que te va a interesar, pero exige lo que vales. No te rebajes por menos. Una situación con una amistad se podría poner tensa, aclara las cosas de una vez y no dejes que el chisme crezca.

En la intimidad, andarás con la libido a flor de piel, nomás no te vayas a encamar con quien te pueda costar la paz. No todo lo rico conviene. Ponte selectivo/a.

SAGITARIO

No te estás guardando nada y eso está bien, Sagitario, pero también aprende que no todos aguantan tu sinceridad sin filtro. A veces te pasas de directo y terminas hiriendo a quien no tenía culpa de nada.

Se vienen días de reflexión y muchas decisiones. Te vas a dar cuenta de que te has dejado llevar por impulsos, y aunque eso es parte de tu esencia, ya es hora de pensar un poquito antes de actuar. Tu cuerpo anda pidiendo tregua, así que bájale al ritmo y cuida tu salud, sobre todo si tienes historial de presión, azúcar o sustos de impacto.

El amor podría darte una sorpresa, ya sea con alguien nuevo o alguien que te la sigue haciendo de emoción desde hace tiempo. Si tienes pareja, trabajen en la conexión, porque si no, van a acabar como roomies con beneficios.

Tus números de la suerte son el 14, 6 y 8. Aprovecha ese impulso que viene, porque podrías cumplir un sueño pendiente, solo no dejes que tu flojera lo eche todo a perder.

CAPRICORNIO

Vienen momentos bien intensos con tu familia. Es tiempo de hablar, de soltar y de abrazar aunque no se digan las cosas. Tú siempre tan reservado/a, pero esta vez vas a necesitar soltar el corazón un ratito.

Tu actitud positiva te va a abrir caminos que ni te imaginabas, pero debes aprender a soltar las decepciones, especialmente esa que te dejó con la ceja levantada y el corazón hecho bola. Si alguien habló mal de ti, deja que se revuelque solo con su veneno. Tú sigue avanzando.

En lo emocional, puedes desarrollar sentimientos por alguien cercano. Pero no te me aceleres, primero fíjate bien si hay reciprocidad, no vaya a ser que tú te estés enamorando y la otra persona nomás quiera compañía de temporada.

En lo económico, te vienen oportunidades muy buenas, pero si no te quitas el miedo al cambio, se te va a ir el tren. Haz ese movimiento que tanto te has pensado, que el tiempo pasa y no regresa. Hazlo con todo.

ACUARIO

Tu mente va a mil por hora, pero tu cuerpo ya no te está siguiendo el ritmo. Te estás saturando de pendientes y compromisos que ni te tocan. Aprende a decir “no” sin culpa.

Un amor a distancia se está enfriando y ya ni tú sabes si vale la pena seguir ahí. Y justo cuando menos lo esperes, aparecerá alguien con quien tendrás una conexión bien intensa, pero solo para lo carnal. Si tú quieres algo más profundo, vas a tener que ser muy claro desde el inicio.

Un trámite o documento importante se puede complicar, así que revísalo bien antes de firmar o enviar. Te vienen buenas ideas de negocio, pero si no las aterrizas, solo se van a quedar en sueños guajiros.

Cuidado con gastar en lo que no necesitas solo por sentirte mejor. La terapia es más barata que comprarte mil cosas que no usas. En lo personal, alguien querrá regresar a tu vida, pero antes de abrirle la puerta, piensa si ya superaste esa historia.

PISCIS

Tu corazón anda de un lado para otro y tú como que ni sabes qué quieres. Un día te mueres de ganas por alguien y al siguiente ya estás pensando en desaparecer. ¡Ubícate! Vienen oportunidades de mejorar tus relaciones, pero primero tienes que sanar lo que traes cargando desde hace tiempo.

La familia va a estar más presente, y aunque eso a veces te agobia, también es necesario. Acércate, escucha, habla. Ya no huyas. En el trabajo te vienen cosas buenas, podrías recibir una oferta que no esperabas o un reconocimiento.

En la fiesta, andas más solicitado/a que DJ en viernes. Pero aguas con esos “amigos” que solo están en las buenas. Empieza a separar a quien suma de quien nomás te hace bulto.

En lo emocional, podrías pasar de la risa al llanto en cuestión de minutos. No te juzgues por sentir tanto, pero tampoco te ahogues en el drama. Aprende a poner límites. Recuerda: quien no se cuida, termina roto y con ganas de desaparecer.