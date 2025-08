Quién es Sandra Heredia, la jueza que condenó al expresidente de Colombia Álvaro Uribe (y su crucial papel para que el proceso llegara a término)

“La justicia no se arrodilla ante el poder. La justicia no ve nombres, ni cargos, ni estaturas”, dijo la jueza Sandra Heredia antes de dar a conocer el fallo del caso contra el expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez por el que finalmente fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria.

Heredia, la jueza penal 44 del circuito de Bogotá, pasó de fallar en casos de robos, lesiones personales y delitos sexuales a condenar a uno de los principales protagonistas de la historia política reciente de Colombia.

Heredia declaró culpable, en calidad de determinador, a Uribe de los delitos de fraude procesal y soborno a testigos, dos de los tres cargos que se le imputaban.

En otras palabras, concluyó que Uribe sí instigó a su abogado Diego Cadena a manipular testigos para que declararan a su favor ante la justicia.

Uribe es el primer expresidente colombiano en ser declarado culpable en un proceso penal.

La jueza Heredia dijo el pasado lunes, tras declarar culpable al expresidente, que su decisión se dio de acuerdo con la ley y las pruebas, y que no tiene en cuenta “simpatías ni antipatías” políticas.

Eso fue puesto en duda por los partidarios de Uribe e inclusive por el gobierno de EE.UU.

“La instrumentalización del poder judicial colombiano por parte de jueces radicales ha sentado un preocupante precedente”, escribió este lunes en X el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.

El expediente del caso de Uribe llegó a manos de la jueza Heredia en abril de 2024 por sorteo y ella asumió la difícil tarea de llevarlo a término en el corto tiempo que tenía para hacerlo.

Durante el proceso, la defensa de Uribe intentó apartarla del caso acusándola de no ser imparcial, petición que fue rechazada por otra jueza al considerarla “infundada”.

“Este juicio, vale decirlo sin rodeos, no es un juicio contra la historia política de Colombia. No es una revancha. No es una conspiración. No es un acto de oposición ni de política. Es un acto de justicia y solo de justicia”, expresó Heredia el lunes 28 de julio.

“La toga no tiene género”

La jueza Heredia nació y se crio en Alpujarra, un municipio de apenas 4,000 habitantes al sur del departamento de Tolima.

Según el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica ¡Basta ya! —el registro más comprensivo de hechos violentos entre 1988 y 2012—, Alpujarra atravesó al menos cuatro tomas guerrilleras en esa época.

De acuerdo con documentos públicos recabados por medios locales, la jueza Heredia ha estado vinculada a la Rama Judicial desde 1994, donde ha ocupado diversos cargos.

Se graduó como abogada en 2006 y es jueza de la República desde 2009.

Desde 2018, es jueza del circuito de Bogotá, una instancia menor de la justicia ordinaria.

Heredia destacó el rol de las mujeres en la justicia colombiana cuando leyó el fallo sobre Uribe.

“Hoy también es necesario recordar algo que la historia no debe pasar por alto. La conducción de este proceso ha estado a cargo de mujeres que, desde sus roles, en cada una de las etapas del proceso, han enfrentado con valentía incluso ataques machistas y cuestionamientos que no se habrían formulado quizá si quien decidiera fuera un hombre”, dijo.

“La toga no tiene género, pero sí tiene carácter”, declaró.

Y añadió: “Cuando una mujer administra justicia, lo hace con el mismo rigor, o incluso más, que cualquier otro funcionario judicial”.

Juancho Torres/Anadolu via Getty Images: La jueza Heredia reconoció la “gallardía” y la “cordialidad” del expresidente Uribe en el proceso.

La carrera contrarreloj de Heredia

El plazo máximo para que la justicia colombiana fallara en el caso vencía el 8 de octubre de 2025.

Por eso fue esencial que una vez estuvo en sus manos y con las recusaciones resueltas, la jueza Heredia fuera implacable en exigir agilidad por parte de las partes.

Los 475 días del juicio supusieron un “una maratónica lucha contra el reloj”, reconoció Heredia en la lectura del fallo.

“La justicia ha llegado. Ha llegado como debe ser: serena, reflexiva, sin manipulaciones, sin arrebatos, pero también sin dilaciones”, agregó.

Para llegar a un fallo antes de la prescripción, la jueza agendó audiencias del caso durante los últimos meses todos los lunes, los martes, los jueves y los viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde.

Gracias a esa decisión, logró escuchar en un tiempo récord a los más de 90 testigos.

Los tiempos del caso siguen siendo estrechos para lo que viene en el proceso, ahora que se conoció el fallo de la jueza Heredia.

Ambas partes podrán apelar la decisión y el Tribunal Supremo de Bogotá tendrá también hasta octubre para llegar a una decisión en segunda instancia.

Jair F. Coll/Bloomberg via Getty Images: El juicio a Uribe ha sido mediático y polarizante en Colombia.

Protección para la jueza

En uno de los pocos momentos durante la audiencia del 28 de julio en los que se refirió directamente al expresidente, la jueza Heredia le reconoció “que a pesar de los honorables cargos que ha ocupado y de estar sentado hoy en la silla más difícil de este proceso, en calidad de acusado, lo ha hecho con la mayor gallardía y cordialidad”.

Las partes, a su vez, reiteraron a lo largo del proceso su respeto a la jueza.

A pesar de la insistencia de Heredia en que su fallo es en derecho y no político, su decisión sin duda tendrá implicaciones, posiblemente incluso en las elecciones de 2026.

Medios y analistas señalan que el senador Iván Cepeda, una de las víctimas acreditadas en el proceso, podría convertirse en precandidato presidencial del Pacto Histórico, el partido del actual gobierno.

Por su parte, Uribe publicó mensajes en la red social X en los días anteriores a la audiencia diciendo que es un perseguido político, que el presidente Petro presiona a los jueces y que Cepeda es “el perfecto camarada de la FARC”, narrativas que seguramente utilizará su partido.

Por la alta polarización que provoca el caso, la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia pidió protección personal para la jueza Heredia y respeto a su decisión.

“Es deber del gobierno garantizar la protección de la juez y su familia, cualquiera que haya sido el sentido de su fallo. En un gobierno democrático, los jueces no se presionan, se protegen en su libertad”, dijo al respecto el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X el pasado lunes.

*Este artículo se publicó el lunes 28 de julio y fue actualizado con la noticia de la condena a Uribe.

BBC:

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.