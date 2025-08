Quién es Israel Vallarta, el hombre que estuvo 20 años en prisión por un montaje de García Luna

Israel Vallarta Cisneros recuperó su libertad este viernes, tras casi dos décadas encarcelado sin recibir sentencia. Fue acusado de liderar la supuesta banda de secuestradores “Los Zodiaco”, junto con la ciudadana francesa Florence Cassez. Su detención, en 2005, fue televisada en vivo como parte de un montaje organizado por el entonces secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna.

La historia de Israel Vallarta se convirtió en uno de los casos más emblemáticos de fabricación de culpables en México. Su arresto fue transmitido por Carlos Loret de Mola en la cadena Televisa.

Durante casi 20 años, Israel Vallarta permaneció recluido en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “El Altiplano”, en Almoloya de Juárez. Fue acusado de secuestro agravado, delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo del Ejército, cargos que la Fiscalía General de la República (FGR) no pudo probar.

La mañana del viernes cruzó la garita del penal. Con lágrimas abrazó a su hijo, a su esposa María Saenz y a su abogado Arturo López, quien lo representó durante los últimos cinco años.

“Gracias por no creer en las mentiras”

“Gracias a todo el pueblo de México por no creer en las mentiras ni en las verdades ocultas de gobiernos pasados. Sabía que tarde o temprano la verdad saldría”, dijo Vallarta ante los medios.

Asimismo, enfatizó que su liberación no borra el dolor de haber perdido a su padre, madre y hermanos durante su encierro: “¿De qué sirve que me den millones si no puedo recuperar a quienes perdí?”, señaló a medios como La Jornada.

Aunque evalúa demandar al Estado mexicano, aclaró que por ahora su prioridad es estar con su familia. “La justicia que yo quiero es ver a los verdaderos responsables tras las rejas”, declaró, refiriéndose a Luis Cárdenas Palomino, mano derecha de García Luna, con quien coincidió dentro del penal.

Narró que Cárdenas Palomino no pudo sostenerle la mirada al verlo, pero afirma que su “justicia no era golpearlo o hacerle daño, a él o a su familia. Yo solo quiero que se haga una justicia correcta, en la que él viva tras las rejas y padezca las limitaciones que vivió dentro de la cárcel de no poder estar al lado de sus seres queridos”.

El montaje

La detención, ejecutada por la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) en el rancho Las Chinitas, en la Ciudad de México, fue recreada ante cámaras como un operativo en tiempo real. Mientras agentes armados irrumpían en el lugar, un equipo de televisión grababa cada movimiento.

Vallarta, sometido y esposado, fue exhibido como criminal ante millones de espectadores, junto con Florence Cassez, a quien se le presentó como su esposa.

México observaba indignado lo que en realidad era un teatro montado por las autoridades, un montaje televisivo realizado por Televisa y TV Azteca, orquestado por García Luna, en el que se les señalaba como secuestradores de la banda “Los Zodiaco”, señaló el sitio Sin Embargo.

Cassez fue liberada en 2013 tras obtener un amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La defensa de Israel Vallarta insistió por años en que las violaciones como la detención ilegal, la tortura y la presunción de inocencia vulnerada por el montaje televisado deberían haber invalidado las pruebas desde el inicio, pues estaban bien documentadas.

Mensaje contundente

Tras su liberación, Vallarta aprovechó para enviar un mensaje directo al periodista Loret de Mola, cuyo programa en 2005 transmitió el falso operativo de su detención.

“Carlos, ya platicaremos. No te odio, porque todo cae por su propio peso. Sabes por qué saliste de Televisa, tú y yo lo sabemos. Me gustaría tener esa plática de frente, en tu programa o donde tú decidas. Me debes una explicación”.

Este mensaje, grabado en video dentro del vehículo que lo llevó de regreso a casa, se volvió viral en redes sociales.

Vallarta afirmó también: “por primera vez empiezo a ver, ahora sí, brillar la justicia. Qué bueno que antes de que cambiara este sistema judicial se pudo todavía dar una enderezadita a lo que estaba mal, considero que sí le hacía falta un cambio al poder judicial”, expresó y afirmó que habrá consecuencias para quienes lo encarcelaron injustamente.

Su esposa, María Saenz, exigió una disculpa pública por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien declaró que cualquier proceso de reparación del daño deberá ser solicitado judicialmente. “Es inhumano mantener a una persona 20 años en prisión sin sentencia. No basta con dejarlo libre”, afirmó.

