Revelan que sustancias químicas de uso frecuente aumentan riesgo de aborto espontáneo recurrente

Un reciente estudio revela que la exposición a ciertas sustancias químicas, clasificadas como carcinógenas, incrementa el riesgo de aborto espontáneo recurrente inexplicable. La evidencia sugiere que la relación entre estos productos PFAS (sustancias químicas permanentes) y los abortos espontáneos podría tener consecuencias significativas para la salud pública.

La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer ha clasificado a los productos químicos PFAS, o sustancias perfluoroalquilo y polifluoroalquilo, como carcinógenos del Grupo 1, y estudios posteriores han demostrado que estos productos químicos pueden causar una amplia gama de efectos.

Es de destacar que en Estados Unidos los abortos espontáneos recurrentes no son comunes, ya que se estima que solo 5 de cada 100 mujeres tienen dos abortos espontáneos consecutivos, según el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos. No obstante, en más de la mitad de las mujeres que sufren abortos recurrentes no se encuentra una causa segura para la pérdida del embarazo.

Resultados del estudio

La investigación, realizada en China entre 2018 y 2020, analizó a mujeres con antecedentes de abortos espontáneos. Los hallazgos indicaron que las mujeres afectadas presentaban concentraciones de PFAS más altas en sus muestras de sangre en comparación con el grupo de control.

En la muestra, 110 mujeres experimentaron un aborto recurrente explicado, mientras que 91 eran sujetos de control y no hubo diferencias significativas entre los dos grupos en términos de edad, índice de masa corporal, ocupación o ingresos.

Pero, como factor común, quienes habían experimentado abortos recurrentes inexplicables tenían concentraciones más altas de PFAS en sus muestras de sangre, que aquellos en la muestra de control.

Sustancias químicas implicadas

Cuatro tipos de PFAS —PFBA, PFDoDA, PFHpS y PFHxS— se identificaron como particularmente problemáticos. Estas sustancias son comunes en productos de consumo y diversas industrias, incluyendo utensilios de cocina y ropa impermeable.

Riesgos

Los expertos destacan que los PFAS pueden alterar el sistema endocrino, lo que podría contribuir a abortos espontáneos. La falta de manifestaciones clínicas específicas dificulta tanto el diagnóstico como el tratamiento, aumentando la carga psicológica de las pacientes.

Recomendaciones para las embarazadas

Se aconseja a las mujeres embarazadas que consulten a sus médicos sobre pruebas de sangre para detectar PFAS busquen filtros de agua y elijan productos de consumo con menor exposición a estas sustancias químicas.

Retos de investigación

Se requiere realizar más estudios en cohortes más amplias para confirmar estas asociaciones y comprender mejor cómo los PFAS impactan el embarazo. La educación continua para profesionales de la salud también es esencial para abordar este creciente problema.

