Horóscopo de hoy de Nana Calistar 04 de agosto de 2025

LEO

Si tienes pareja, no andes buscando fuera lo que ya tienes en casa. No te hagas el exquisito o la diva de pasarela, porque te puede salir el tiro por la culata. A veces sientes que te falta algo, pero más bien es que andas con antojo de lo ajeno, y eso siempre termina en tragedia griega. No seas mamón o mamona ni te creas la última torta del puesto, porque si de por sí no pescas ni un catarro, creyéndote irresistible menos te va a ir bien.

Te va a pegar la nostalgia por alguien que ya no está en este mundo, date chance de sentirlo, pero no te estanques. Se viene una oleada de chismes y declaraciones que podrían incomodarte, así que no des motivos ni pongas el pecho a las balas si no hay necesidad.

En lo laboral y con amistades, se vienen cambios duros pero justos. Alguien que considerabas muy cercano va a sacarte la vuelta o a hablar pestes de ti a tus espaldas, y aunque duela, mejor que te enteres ahora a que sigas confiando a ciegas.

Cuida tus compras, sobre todo de aparatos electrónicos, porque te pueden salir más chuecos que un billete de tres pesos. El karma anda vigilando, así que no andes sembrando donde no quieras cosechar. Es tiempo de poner orden, limpiar tu círculo y enfocarte en ti. Lo que no te suma… ¡que ni estorbe!

VIRGO

No vivas en modo “enemigo del mundo”, bájale dos rayitas y empieza a mostrar esa versión tuya que sí cae bien. Aprender a corregir tus errores no te hace débil, te hace más chido. Si quieres que hablen bien de ti, da razones. Si no, ni te quejes.

Vienen encuentros calientes y fugaces, así que si vas a entrarle a los revolcones exprés, mínimo que valga la pena y no acabes llorando en el baño. Si tienes pareja, escucha más y no creas todo lo que te dicen por fuera, porque podrías hacer un drama donde no hay ni novela.

Un familiar va a necesitar de tu apoyo, así que ponte trucha. También se ven trámites, papeleos o vueltas engorrosas… ni modo, te toca. Pero entre todo eso, también se asoman oportunidades para ser feliz, así que no te encierres.

Algunas personas se irán de tu vida sin previo aviso. No llores, mejor agradece lo vivido y suelta. Lo que permanece, lo hace por algo. Tu corazón, aunque lo tengas bien apaleado, sigue siendo una herramienta poderosa: úsalo con estrategia, no con desesperación.

Recibirás noticias del extranjero o de alguien que vive lejos. También aparece una amistad del pasado que volverá con disculpas, y ahora tú decidirás si perdonas o mandas por un tubo. Lo importante es que tú estás en una etapa en la que puedes conseguir lo que se te antoje, nomás ponte trucha.

LIBRA

Cuídate el estómago y los pies, que andarás bien sensible. No te sorprendas si empiezas a sentir mariposas por alguien que ni estaba en tu radar, como un amigo de tu amiga o algo por el estilo. ¡Aguas! Que esos enredos pueden traer más complicaciones que placer.

Vienen días intensos y perros, pero si los aprovechas, podrías lograr lo que tanto deseas. Eso sí, traes el genio más volado que el gas, y eso te puede meter en broncas. Respira, piensa y luego habla.

Los dineros se estabilizan un poco, pero no es momento de tirar la casa por la ventana. Amores del pasado quieren regresar, pero ahora sí sabrás que ya son historia vieja.

Tu problema sigue siendo la hueva y la indecisión: tienes el talento, las ideas y hasta el tiempo… pero te falta levantarte del sillón.

La hormona la traerás por los cielos, y eso podría nublarte el juicio, así que no confundas pasión con amor. Cuida tus palabras porque alguien podría voltearte el chirrión por el palito.

Estás entrando en una etapa donde los frutos empezarán a salir, pero si no siembras lo correcto, ¿qué esperas cosechar? Ahorra, invierte y deja de gastar en puras chucherías que ni usas. Que no te dé pena decir que no, ni que te valga cuando alguien te quiera ver la cara. Ya no estás pa’ eso.

ESCORPIÓN

Chismes, rumores, inventos… lo que viene es un tren cargado de habladas, pero si te pones a aclarar cada cosa que dicen de ti, te vas a quedar sin tiempo ni energía. Mejor deja que el veneno se reviente solo.

Una amistad se queda sin pareja y te va a buscar como pañuelo de lágrimas. Ojo, no te dejes arrastrar a dramas que ni tuyos son.

Andarás medio bajoneado o bajoneada, y todo será porque estás absorbiendo energía chueca de gente envidiosa.

Te enteras de que alguien empieza una relación y eso te hace pensar en alguien de tu pasado. Pero no te claves, esos pensamientos no te llevan a nada.

El sexo casual no será lo tuyo por ahora, podrías verte envuelto en situaciones que te hagan sentir usado o usada. Si alguien comprometido se te acerca, corre, que tú no naciste para ser segundo plato.

Si andas en una relación prohibida o secreta, ya es momento de cortar por lo sano. La dignidad no se recupera en abonos, y tú ya diste demasiado.

Un piscis o cancer se asoma en el panorama amoroso y podría darte esa paz que tanto has buscado. Pero no te confundas, porque a veces cuando ves estabilidad… ¡te aburres! Aprende a valorar lo que no te hace sufrir.

Andas en un momento de evolución, así que decide: ¿quieres seguir revolcándote en lo mismo o prefieres avanzar?

ARIES

Ese proyecto que traías entre ceja y ceja se te va a atrasar tantito, pero no te me desinfles. A veces lo bueno tarda, pero cuando llega… se nota. Tú sigue dándole con ganas, que aunque parezca que no avanzas, cada pasito cuenta.

Mucho ojo con lo que sueltas frente a tu pareja o crush, porque puedes decir algo de más y terminar en tremenda discusión… o durmiendo en el sillón. Aprende a medir tu lengua, que no todo lo que piensas se dice.

Te vendrán ganas de mandar todo a la fregada, pero también sabes que si te sueltas… luego ni tú sabes cómo parar. Mejor respira hondo y piensa en frío.

Amores intensos te andan rondando, pero con esa suerte que traes, uno te puede salir más tóxico que refresco sin gas. Eso sí, viene alguien que te va a mover el tapete de forma brutal, de esos que llegan con todo y terremoto emocional, y hasta te van a dar ganas de portarte bien.

Cuida tu cuerpo porque podrías sufrir un accidente tonto en el trabajo o por andar distraído. Además, entras en etapa de maduración (¡al fin!), así que ya va siendo hora de que pienses qué quieres de verdad.

No sigas jalando cosas que ya no sirven, ni sigas invirtiendo tiempo en gente que ni por ti da los buenos días. Este es tu momento de brillar, pero necesitas ponerte serio, comprometerte y dejar de andar de nómada emocional. ¡Ponte perra o te comen el mandado!

TAURO

Ya basta de andar con cara de “te juro que ya cambié” cuando sabes bien que sigues cayendo con la misma piedra y hasta la abrazas. Aprende a ser más culeis, porque mientras tú das amor, otros andan viendo cómo sacarte hasta los calzones… metafóricamente.

No entregues tu corazón al primer “hola” bonito que te llegue. Dale chance a que la persona te muestre si vale la pena, si no, ni pa’ qué andar gastando saliva. Has vivido desamores fuertes, y aunque eso te endureció el corazón, también te enseñó a quererte más.

Vienen días donde tu imagen personal será clave. Métete una manita de gato, arréglate, échate perfume, saca la mejor versión de ti y déjate ver. Porque la neta, tú enamoras primero con la facha, y ya después con tu corazoncito bonito. En la lana no viene lo más perrón, así que vele bajando al derroche. Eso sí, te va a caer un paro inesperado de alguien que ni esperabas.

Una amistad va a estar bien insistente y va a querer toda tu atención, pero no te desenfoques. Ponle atención a los mensajes de tus sueños y a esa corazonada que tienes desde hace días, porque no estás loco: algo se está cocinando.

Y ten cuidado con lo que hiciste hace tiempo, porque el karma ya va en camino… y no viene solo. Prepárate, paga lo que debes y sigue pa’lante.

GÉMINIS

En los próximos días alguien que te quiere un chingo se va a decepcionar de ti. No es por mala onda, pero tu orgullo a veces es más grande que tus ganas de arreglar las cosas. Si no aflojas tantito, podrías perder a esa persona pa’ siempre.

Te va a llegar una noticia o presencia que cambiará el ambiente emocional, ya sea un nacimiento, una pareja nueva o una amistad que pondrá tu mundo de cabeza… pero para bien. Te va a ayudar a ver la vida con más corazón y menos mente.

Aguas con los medicamentos sin receta, porque podrías darle en la torre a tu sistema digestivo. Si vas a curarte la cruda, mínimo que no te mates el estómago.

Alguien que antes te mandó a volar ahora viene pidiendo segunda oportunidad. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Le das entrada o lo mandas por un tubo? Piensa bien, porque las segundas partes no siempre son mejores.

Y si te vas a empedar, que sea con medida, porque puedes aflojarle a la persona equivocada y luego andas llorando por los rincones.

Extrañarás mucho a alguien que vive lejos, pero recuerda que la distancia no borra lo vivido. Se ve cambio de carro, de tele o de algún aparato, nomás revisa bien antes de gastar.

Ten cuidado con golpes o caídas por andar en la pendeja. Y ya suéltale a esos pensamientos derrotistas, tú naciste para lograr cosas chingonas, no para andar con la cabeza agachada.

CÁNCER

Traes la hormona más prendida que boiler en invierno. Si tienes pareja, ármate una noche de pasión, y si no, de que hay con quién… hay. Tú sabrás si le das entrada al antojo o te haces el difícil.

Es momento de hacer limpieza emocional: saca toda la mi3rda que vienes cargando, deja de sufrir por los demás, porque siempre quieres salvar a todo mundo y te olvidas de ti.

Recuerda: primero tú, luego tú y al final también tú. No des todo por personas que apenas y te mandan un mensaje.

Eres bien de dar sin pedir, pero eso te tiene cansado y con el corazón hecho trizas. Ya basta, aprende a decir no, a darte tu lugar y a no rebajarte por nadie.

Cuida mucho tu forma de hablar con amistades, porque podrías herir sin querer y luego ya ni cómo arreglarla.

Se te viene una oportunidad bien perra con alguien nuevo que llega a tu vida, te va a mover el tapete pero chido. Solo que esta vez, no te me ilusiones de más sin conocer a la persona.

Aguas con confiar en exceso o con poner las manos al fuego por alguien, porque puedes salir quemado… y gacho.

Estás en buen momento para ir tras tus sueños, pero necesitas dejar el drama, el pasado y el miedo. Lo que sigue es mejor, pero primero… ¡ábrele la puerta!

PISCIS

Aprende a ser más hijo de la shingada cuando se trata de cuidar tu corazón, porque últimamente lo traes más parchado que cobija de abuelita. Te cuesta decir “no” y por eso medio mundo se aprovecha de ti. Ya es momento de que te pongas al tiro y marques límites bien puestos.

Cambios de humor van y vienen, y aunque no es tu culpa, sí es tu responsabilidad no andar escupiendo veneno a quien no te ha hecho nada. Noticias de alguien que está lejos te van a mover sentimientos que creías enterrados.

Vas a sentir que lo das todo por alguien que no mueve ni un dedo por ti, y eso duele… pero también enseña. No todos aman como tú, y muchos ni siquiera saben lo que es amar. Así que deja de andar enseñando a quien no quiere aprender.

Te llegan oportunidades perrísimas en varios aspectos, pero por estar viendo pa’ otro lado podrías dejarlas pasar. En el amor se ve algo bueno, pero si sigues aferrado a lo que fue, ni lo nuevo va a poder entrar.

Vienen cambios importantes y un nuevo rumbo que te va a sacar de la rutina. Pero no te me asustes, porque estos giros son justo lo que necesitas para revivir.

Ya deja de pensar que no puedes, que no sabes, que no es pa’ ti. Si otros han podido sin tener tu talento, tú puedes el triple. Solo suéltate el cabello y deja que el universo te apapache. Y si vas a llorar… que sea de risa, no por alguien que ni te contesta el WhatsApp.

ACUARIO

Lo tuyo, lo tuyo… no es la paciencia, y eso ya lo sabe hasta el del Oxxo. Pero si no aprendes a controlarte, la vida misma te va a dar unos zapes para que entiendas.

Anda rondando una persona que no hace nada por estar contigo, pero tú ahí sigues, como perro en misa: nomás viendo y sin participar. ¡Ya mándale a la fregada y mejor busca a quien sí te dé lo que mereces!

Tu forma de tratar a los demás se te va a regresar como boomerang, así que ponte perra, pero no perra grosera, sino perra elegante.

Te va a dar gastritis o colitis si sigues tragando puro coraje. Cuida lo que comes, pero también lo que tragas emocionalmente.

Tus palabras son más filosas que navaja, y aunque muchos lo aplaudan, otros ya están planeando cómo sacarte la vuelta. Aprende a decir lo mismo… pero bonito.

Un golpe o una caída podrían sorprenderte, así que no andes por la vida como si nada.

Estás en una etapa de romper moldes, y eso está chido, pero también implica dejar ir cosas y personas que ya no te ayudan. No te claves en lo que no funcionó, mejor pon tus pilas en lo que viene.

Y sí, tu corazón es difícil de conquistar, pero cuando alguien lo logra… eres lo más leal. Nomás asegúrate de no entregarlo a lo p3ndejo.

CAPRICORNIO

Dinero extra se ve en el panorama, pero no por eso te vayas a sentir el nuevo millonario de TikTok. Adminístralo bien, porque más adelante lo vas a necesitar.

Tu carácter es como olla exprés: tantito más y explotas. Aprende a controlar esa mecha corta porque podrías decir algo de lo que después te vas a arrepentir.

Cambios internos muy perros se te vienen, y eso puede hacerte sentir raro, pero es parte de tu transformación. Estás soltando a tu “yo” viejo y dejando salir a una versión más poderosa.

Insomnio con nombre y apellido… ¿te suena? Pues sí, alguien te trae con la cabeza dando vueltas. Ya sea por culpa, nostalgia o calentura, lo cierto es que no duermes igual.

Un negocio que traes en mente tiene futuro, pero necesitas ponerle más ganas, menos miedo y algo de malicia.

Recuerda que no todos merecen tu amabilidad. Hay gente que ni a los buenos días responde y tú ya quieres ayudarles a resolver la vida. ¡No! Aprende a decir: “No es mi bronca.”

Infecciones menores se ven en el camino, así que hidrátate, come frutas y verduras, y no le juegues al invencible.

Y sí, a veces metes la nariz donde no te llaman. Ya no lo hagas, porque cada vez que lo haces, te llevas chismes, problemas y más estrés del que necesitas. Enfócate en ti y en tu gente chida. Lo demás… ¡que ruede!

SAGITARIO

Estás en tu mejor etapa para cumplir tus sueños, pero también en la más peligrosa si dejas que otros te roben la energía. No permitas que nadie meta su cuchara en tu olla si no trae ni pan pa’ acompañar.

Tiendes a poner en un altar a gente que no vale ni pa’ portavasos. ¡Ubícate! No todos merecen tu admiración ni tu esfuerzo.

Traes la lengua más afilada que machete de carnicero. Y aunque te encanta “decir las cosas como son”, podrías herir a personas que realmente valen la pena. Piensa antes de hablar.

A veces te dan ganas de mandarlo todo al carajo… y se vale. Pero no tomes decisiones con el hígado, porque luego te arrepientes. Tu bipolaridad emocional anda de visita, así que respira y no tomes todo tan personal.

Pon mucha atención en la chamba o escuela, porque podrías cometer errores que luego te van a pesar más que una cruda moral.

Alguien de tu entorno quiere ayudarte, pero no se atreve a decirlo. Aprende a leer entre líneas y acepta la mano que te tienden.

Tendrás momentos de claridad tan fuertes que te van a dar miedo. Ahí es cuando debes actuar, no quedarte congelado.

Y si algo no te late, no lo hagas. Tu intuición es poderosa, pero a veces la ignoras. Ya deja de ponerle pausa a tus sueños, porque mientras tú lo piensas… ¡otros ya lo están logrando!