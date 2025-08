T-Mobile lanza T-Satellite: así funciona el nuevo internet satelital directo a tu celular

T-Mobile acaba de dar un paso histórico con el lanzamiento oficial de T-Satellite, un servicio desarrollado en alianza con Starlink que promete mantener conectados a los usuarios incluso en los lugares más remotos. En La Opinión tuvimos la oportunidad de conversar con Jorge Martel, Vicepresidente y Gerente General de T-Mobile Puerto Rico, quien compartió detalles clave sobre este nuevo hito tecnológico que extiende el alcance de la red más allá de donde llegan las torres convencionales.

T-Satellite no es un reemplazo, sino un complemento al servicio móvil tradicional. Mientras la red terrestre de T-Mobile se basa en torres celulares para transmitir la señal, el nuevo sistema conecta directamente los teléfonos a satélites en órbita baja, específicamente a unas 200 millas de altura. Esta infraestructura permite mantener la comunicación activa incluso durante desastres naturales, cortes de red o en entornos aislados como montañas, desiertos, bosques o el mar.

“T-Satellite permite que la mayoría de los teléfonos inteligentes se conecten directamente a la red satelital sin necesitar dispositivos especiales”, apunta el alto directivo de T-Mobile.

Martel subraya que este tipo de conectividad es clave no solo para la vida cotidiana de quienes se mueven en zonas rurales, sino también para situaciones críticas donde las redes tradicionales colapsan. “Ha sido invaluable durante incendios en la Costa Oeste y huracanes recientes”, señaló el ejecutivo.

T-Satellite estará disponible en diversos parques nacionales a lo largo del país garantizando cobertura satelital para miles de usuarios Crédito: T-Mobile | Cortesía

¿Dónde estará disponible T-Satellite y cuánto cuesta?

Desde su debut, el servicio cubre Estados Unidos continental, Puerto Rico, Hawái y el sur de Alaska. Se trata del primer despliegue de este tipo por parte de un operador importante de EE.UU., sin necesidad de equipos especiales: basta con un smartphone compatible y estar en un plan elegible.

Para los clientes del plan Experience Beyond, el acceso a T-Satellite está incluido sin costo adicional. Aquellos en otros planes pueden añadirlo por $10 mensuales, y los nuevos usuarios también podrán aprovechar esta tarifa promocional.

Martel apuntó que en el caso de clientes de otras operadoras que deseen disfrutar de este servicio también podrán contratarlo por el mismo precio. No obstante en el caso de estos deberán acudir a una tienda de T-Mobile o bien llamar a la línea de atención al cliente de la compañía 1-866-775-0724.

¿Qué ofrece exactamente T-Satellite y qué esperar del rendimiento?

Aunque su principal función inicial es la mensajería y comunicaciones de emergencia, Martel explicó que a partir de octubre también se incluirá servicio de datos, lo que ampliará notablemente sus capacidades.

Uno de los puntos más interesantes es que los dispositivos cambian de manera automática entre la red satelital y la red terrestre, sin intervención del usuario. Cuando se pierde la señal celular convencional, el sistema detecta la falta de cobertura y enlaza el dispositivo al satélite más cercano. Si bien puede haber desconexiones momentáneas durante el cambio de satélite, los mensajes continúan enviándose en segundo plano hasta que se entregan con éxito.

Un dato que comparte Martel y que es sumamente interesante en cuanto al rendimiento de este nuevo servicio, es que no hay límites de datos ni reducción de velocidad como ocurre con ciertos planes tradicionales. No obstante, aclara que esta tecnología no está diseñada para consumo intensivo como streaming o descargas de archivos pesados, sino para mantener conectividad básica en condiciones donde antes era imposible.

Asimismo también existen ciertas limitaciones de cobertura por regulaciones, como zonas científicas o algunas fronteras, donde la cobertura satelital no está disponible. Aun así, para la mayoría de los usuarios representa un cambio radical en cuanto a confiabilidad de conexión.

Una red pensada para el futuro

T-Satellite representa un salto en la visión de T-Mobile: una red que no depende exclusivamente de la infraestructura en tierra, sino que se proyecta hacia el espacio. Este lanzamiento marca el inicio de una nueva era donde estar “fuera de cobertura” será cada vez menos común gracias a la conectividad satelital.

La combinación de tecnología de punta, accesibilidad de precio y cobertura extrema convierte a T-Satellite en una solución real para comunidades rurales, trabajadores en campo, viajeros frecuentes y para quienes valoran la tranquilidad de estar conectados sin importar dónde estén.

