Crecen los casos de inmigrantes que ceden la custodia de sus hijos por miedo a ser deportados

El temor que generan las redadas y los operativos de inmigración ha provocado que cada vez más padres inmigrantes realicen trámites para ceder la custodia de sus hijos y de esta manera garantizar que no se queden desprotegidos, en caso de una deportación.

La incertidumbre y el miedo que tienen los padres de ser arrestados por ICE y deportados, los lleva a firmar documentos legales para ceder la custodia de sus hijos a familiares o conocidos para evitar que los niños queden en manos del gobierno si ellos son expulsados de EE.UU.

La campaña de deportación establecida por el mandatario Donald Trump, en su segundo período al frente de la Casa Blanca, ha generado preocupación en los padres que tienen hijos menores de edad con ciudadanía estadounidense.

El aumento de las sucesiones de custodia de padres inmigrantes a amigos y familiares ha ido en escala en los últimos días. Incluso, hay algunos que han cedido la custodia de sus hijos a organizaciones o sacerdotes, otorgándoles el permiso de tomar decisiones sobre el menor.

Designar a un tutor legal temporal les permitirá elegir a alguien para cuidar a sus hijos en caso de emergencia y así garantizar su bienestar. Sin embargo, no todos los padres tienen a un familiar cercano o persona de confianza, por lo que existen alternativas, como las organizaciones o centros religiosos.

Esto con el fin de evitar que su condición de inmigrantes los lleve a ser detenidos por funcionarios de ICE y posteriormente ser deportados a sus países de origen o, en el peor de los casos, ser trasladados a otras naciones.

Cuáles son sus opciones

Para ello los padres inmigrantes con hijos nacidos en suelo norteamericano cuentan con diferentes opciones para asegurar el cuidado de sus hijos como un poder notarial, una autorización del cuidador, y otros.

Existen algunas comunidades con redes de apoyo formadas por otros inmigrantes que ayudan con el cuidado temporal del menor, cuyos padres atraviesan por una situación de arresto o deportación del territorio norteamericano.

Los padres también pueden consultar un abogado de inmigración o una organización de asistencia legal para conocer cuáles son los pasos y opciones disponibles para que sus hijos no queden desamparados, en caso de deportación, para ello se designará un tutor temporal para cumplir con las responsabilidades que los padres no pueden.

Adicionalmente, también hay disponibles centros de refugio para menores y programas de cuidado temporal que permiten colocar a los niños en un hogar temporal de cuidado de crianza. Sin embargo, este esquema no les facilita a los padres conocer quiénes serán los cuidadores o responsables de sus hijos durante este período.

Sin embargo, los padres inmigrantes no dejan de expresar su temor sobre el futuro de sus hijos menores de edad, especialmente al dejarlos en manos de personas desconocidas, por eso recurren a la iglesia, familiares o amigos.