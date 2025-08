Inmigrante tiene una semana encerrado en casa y es vigilado por ICE: “No podemos salir”

Lo que está viviendo Roberto Reyes en su propio hogar en Fontana, California, roza la desesperación. Hace más de cinco días logró “atrincherarse” en su casa para que agentes de ICE no lo arrestaran, pero ahora no puede salir de la vivienda, ya que asegura que los uniformados están esperando un descuido para detenerlo.

Cámaras de vigilancia captaron el momento exacto en que el inmigrante entra corriendo a la casa y desesperadamente cierra la puerta, dejando por fuera a un agente de ICE que la patea hasta seis veces para intentar abrirla.

“Ha sido un estrés, no hemos podido dormir, los niños no han podido comer bien”, comentó Reyes a los micrófonos de Noticias Telemundo. De acuerdo con el reporte, primero fue perseguido desde su vehículo y luego se bajó y corrió hasta la puerta de su hogar.

“No podemos salir, porque ellos (los oficiales) se mantienen afuera”, agrega el hombre, quien reside con sus tres hijos pequeños, su pareja y su suegra, convaleciente por una cirugía.

El vehículo que dejó en la huída fue levantado por una grúa y actualmente se encuentra retenido. El Departamento de Policía de Fontana aclaró que el auto “no está incautado por el Departamento de Seguridad de EE.UU. (DHS)”, sino que está retenido “porque fue abandonado después de una colisión de tráfico”.

Un incidente con un vecino le retuvo seis días en prisión, pero fue liberado sin cargos

Según el reporte de Telemundo, la agencia ICE notificó que Roberto Reyes “es un sujeto criminal peligroso”, proveniente de Nicaragua y con antecedentes penales por “asalto con un arma mortal, exhbición de un arma mortal y alteración del orden público”.

No obstante, el inmigrante asegura que dichos antecedentes se registraron por un incidente que tuvo con un vecino, quien lo acusó falsamente de amenazarlo con un cuchillo.

Reyes estuvo seis días detenido, pero alega que fue liberado porque el juez no presentó cargos en su contra. “Yo salí porque el juez me dijo que no tenía ningún cargo y que las pruebas del vecino eran mentira”, aclaró el hombre.

Javier Hernández, de la coalición Justicia para Inmigrantes, y quien representa a Roberto Reyes en este caso, explicó que “si los agentes de ICE tuvieran una orden para arrestarlo” ya hubiesen podido entrar a la casa y llevárselo.

Tanto Roberto como su familia aseguran tener miedo de que en cualquier momento escuchen a los oficiales pateando la puerta, como ya ocurrió anteriormente. Aunque no puedan salir ni comprar comida, para evitar un arresto, mantener la puerta bloqueada es lo único que les da tranquilidad.

Te puede interesar:

· Kristi Noem anticipa crear más centros de detención para inmigrantes similares a “Alligator Alcatraz”

· ICE quiere deportar sin audiencia a mujer con más de 30 años en Estados Unidos, ¿cómo afectaría a otros inmigrantes?

· ICE deportó a inmigrante mexicano que vivió 30 años en Florida por un supuesto crimen