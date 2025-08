Famoso entrenador predice posible sorpresa en Canelo vs. Crawford

El famoso entrenador John David Jackson predice que Terence Crawford podría dar la sorpresa el 13 de septiembre y derrotar a Saúl ‘Canelo’ Álvarez en el Allegiant Arena en Las Vegas.

En una entrevista con Secondsout, Jackson cree que será una pelea complicada para Crawford porque no está acostumbrado a ese peso, pero como Canelo Álvarez está decayendo y no ha tenido una pelea importante últimamente le da una oportunidad.

“Canelo ha estado eligiendo a su rival desde hace mucho tiempo. Está eligiendo a su rival con esta pelea. Tiene a un boxeador más pequeño al que cree que puede vencer. ¿Por qué no eligió a Benavídez? Tírale trampas y no estés presente después de que él te las ponga. Boxéalo. No tienes que buscar un nocaut. Simplemente supéralo. Crawford es un peleador inteligente. Es una pelea muy complicada. Le doy una gran oportunidad a Crawford”, dijo.

Terence Crawford quiere demostrar que sí puede superar a Canelo Álvarez. Crédito: Michelle Farsi/Zuffa Boxing | Cortesía

“Diría que está decayendo porque no ha peleado con oponentes de alto calibre en los últimos dos años. No diría que es débil, pero definitivamente no es el peleador que era antes. No ha tenido una pelea importante en mucho tiempo. Esta pelea podría ser atractiva. Está envejeciendo. No es viejo, pero está envejeciendo. Esta pelea podría ser atractiva y alcanzar su mejor nivel, pero simplemente no lo veo”, agregó.

Según con algunos de los pronósticos de los expertos, Terence Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al mexicano, pero otros opinan que el tamaño no será un problema, ya que el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer al campeón de las 168 libras en su propio terreno.

Tras el enfrentamiento con el cubano William Scull, donde el peleador mexicano fue criticado por su deslucida actuación, muchos conocedores del deporte han cambiado de opinión y ven a Bud con reales oportunidades de ganar porque piensan que el tapatío está en declive.

Canelo Álvarez espera poder noquear a Terence Crawford. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

Si gana el estadounidense se convertiría en tres veces campeón indiscutible en diferentes categorías de peso y haría historia en el deporte, mientras que Canelo Álvarez podría acabar con el invicto de Crawford y mandarlo al retiro.

Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El doble monarca indiscutido estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano tras vencer a William Scull y ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Sigue leyendo:

· Joel Díaz sobre los que dicen que Crawford vencerá a Canelo: “Estúpidos”

· Canelo Álvarez empuja a Crawford y desata la locura en Nueva York

· Terence Crawford cree que puede hacerle mucho daño a Canelo con sus golpes