Matt LeBlanc sorprendió al asistir al primer concierto de Shakira en Los Ángeles

El reconocido actor Matt LeBlanc, famoso por su papel como Joey en la serie Friends, sorprendió a sus seguidores al asistir al primer concierto de Shakira en Los Ángeles, celebrado en el SoFi Stadium este lunes.

LeBlanc no solo estuvo entre el público, sino que también compartió un momento especial con la cantante tras bastidores, como lo mostró Shakira en sus redes sociales con una foto junto al actor.

“¡La primera noche en el @sofistadium de Los Ángeles fue absolutamente increíble!”, escribió Shakira para acompañar la publicación, en la que también comparte imágenes del show.

El concierto, que parte de la gira Las mujeres ya no lloran World Tour de Shakira, contó con la participación especial de Black Eyed Peas como teloneros del show.

Durante el show, la artista interpretó por primera vez en vivo temas como “Girl Like Me” y añadió a su repertorio “Men In This Town”, un tema de su álbum Loba, a petición de sus fans.

Además de LeBlanc, otras celebridades estuvieron presentes tras bastidores fueron los actores mexicanos Diego Boneta y Renata Notni, Taylor Zakhar Pérez y Uzo Aduba.

Actualmente Shakira está en medio de su gira Las mujeres ya no lloran, cuya etapa norteamericana está por finalizar antes de regresar a Latinoamérica.

Hace poco, la cantante anunció que regresará a Latinoamérica como parte de su gira Las mujeres ya no lloran.

A través de su cuenta de Instagram, la barranquillera, quien está por finalizar la etapa norteamericana de su tour, compartió la buena noticia.

“Estoy aquí, Latinoamérica. Antes de Europa y Asia es una alegría volver a casa. Vuelvo para reencontrarme con ustedes, con los abrazos que quedaron pendientes y las canciones que faltan por cantar juntos”, anuncio Shakira.

La cantante colombiana volverá a Colombia, Perú, Chile y Argentina, y suma nuevos destinos como Paraguay y Uruguay. Los nuevos shows de la cantante están programados para el último trimestre de 2025 luego de sus shows en México y República Dominicana.

