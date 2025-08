Óscar de la Hoya sobre revancha de García con Romero: “No me gusta”

Óscar de la Hoya, promotor de Golden Boy Promotions, aseguró que no le gusta la idea de una revancha entre Ryan García y Rolando ‘Rolly’ Romero porque quiere que el californiano enfrente a nombres importantes.

En una entrevista con DAZN tras la victoria de Óscar Duarte, De la Hoya tiene en mente que García concrete una pelea con Teófimo López en su regreso tras su cirugía en la mano.

“No, en realidad no me gusta (la revancha de Romero) porque la primera pelea fue una pelea aburrida. Cuando eres promotor y buscas revanchas, es porque la gente quiere verlas. La primera pelea no fue muy entretenida. No fue gran cosa, así que creo que hay otros oponentes para Ryan. Hay otros nombres importantes y peleas importantes que podemos hacer con peleadores como Teófimo (López) y otros”, dijo.

Ryan García ha declarado que quiere una revancha con Rolly Romero. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

“Pero primero lo primero, necesito que Ryan esté en excelente estado de salud. Quiero que se recupere de la mano. Tiene una lesión y quiero que los médicos le den el alta médica al 100%. Ryan al 100% es muy peligroso para cualquiera. Esperamos con ansias su regreso y estoy deseando que se concrete algo”, agregó.

A pesar de lo expresado por Óscar de la Hoya, King Ry quiere que su siguiente pelea sea con el campeón de peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) porque quiere demostrar que la lesión en su mano le impidió pelear al 100%.

De hecho, según reportes, ambos equipos están negociando para subir al ring nuevamente en diciembre. Lo dicho por el promotor causó molestia en Ryan García, quien aseguró que cumplirá la última pelea con Golden Boy para luego irse porque De la Hoya es una persona desleal. El californiano pidió $20 millones de dólares para hacer cualquier combate que el excampeón quiera.

En la pelea primera pelea con Romero, García fue sorprendido y lo mandaron a la lona con un izquierdazo en el segundo asalto. Desde ese momento, ‘Rolly’ lo dominó por completo y al final se llevó la victoria por decisión unánime de los jueces (115-112,115-112, 118-109).

Además, el estadounidense conquistó el cinturón de las 147 libras de la AMB. Esta fue la tercera vez que García perdió la oportunidad de convertirse en campeón.

Rolly Romero también está interesado en una revancha con Ryan García. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

Ryan García, de 25 años, regresó a la acción tras un año de inactividad por una suspensión por dopaje y cayó por segunda vez en su carrera. El mexoamericano tiene récord de 24 triunfos (20 por nocaut), dos reveses y un no contest en su carrera profesional.

Por su parte, Rolando ‘Rolly’ Romero, de 27 años, se coronó campeón de la AMB en las 147 libras después de dominar con facilidad a King Ry. El peleador estadounidense ahora tiene marca de 17 victorias (12 por la vía rápida) y dos derrotas.

Sigue leyendo:

· Ryan García y Rolly Romero negocian revancha, según reportes

· Ryan García elogia a Rolly Romero y reconoce que no fue su noche

· Ryan García cae derrotado ante Rolly Romero en show en Times Square