Horóscopo de hoy de Nana Calistar 06 de agosto de 2025

LEO

Hay amistades que nomás están por conveniencia y cuando se trata de dar la cara… se desaparecen más rápido que el ex cuando le hablas de compromiso. No te tomes todo tan apecho, criatura, aprende a identificar a esos personajes que solo buscan desestabilizarte y hacerte pasar un mal rato. Aguas con tu genio porque traes el carácter más volátil que una botella de tequila en boda: cualquier cosita y ¡pum! explotas. Podrías decir cosas que lastimen a quien sí te quiere de verdad.

Si tienes pareja, no dejes que los celos tóxicos te cieguen. A veces eres más posesivo que dueño de perrito chihuahua, y eso te puede meter en camisa de once varas. Si no tienes pareja, cuidado con andar de cusco o cusca con cualquiera que te guiñe el ojo; recuerda que no todo lo que brilla es oro, y algunos amores del pasado son puro karma disfrazado de “te extraño”.

Viene la oportunidad de un viaje que te va a caer como masaje en spa: revitalizante y lleno de nuevas experiencias (y sí… también puede que termines encueradx con alguien que ni esperabas). Tu corazón es noble pero bien terco, así que deja de buscar lo que ya no fue y mejor abre los ojos a lo nuevo que el universo te quiere poner enfrente. Si no sueltas, no avanzas. Punto.

VIRGO

Tu estómago anda más sentido que amante despechado, así que deja los irritantes o vas a terminar abrazando el baño y con cara de “¿pa’ qué comí eso?”. También podrías andar con dolores musculares por andar cargando con problemas ajenos que ni tuyos son. Ya basta, enfócate en ti.

Un proyecto que traías en mente podría cancelarse, pero no es para que te tires al drama. Aprende de eso y vuelve a intentarlo, más fuerte y más sabroso. En temas del corazón, ya déjate de andar rogando migajas de amor, tú vales más que eso. Si alguien no sabe lo que tiene contigo, mándalo derechito a la fila de los arrepentidos.

Económicamente podrías andar más tronado que celular sin funda, pero tranqui, es una rachita nada más. El problema es que te encanta gastar en puras fregaderas: que si la velita aromática, que si la plantita decorativa, que si el suetercito que “estaba en oferta”… ¡Ubícate! Aprende a administrar, porque si te lo propones, puedes tener una economía estable sin andar pidiendo prestado cada quincena.

Y bueno, no descartes que alguien cercano a ti te tire indirectas muy directas para que se arme algo más que la amistad. Posibilidades de encamamiento alto, así que ya tú sabrás si le sigues el juego o te haces el oxígeno: necesario, pero que nadie ve.

LIBRA

En el amor la cosa no está tan dulce como te gustaría, más bien anda como tamal mal cocido: a medias. Lo más importante ahora debe ser tu paz mental, no estar invirtiendo tiempo ni energías en alguien que lejos de sumar, te resta las ganas de vivir. Si esa persona no te impulsa, mejor que no estorbe.

En lo laboral vienen cambios que pueden beneficiarte si dejas de quejarte tanto y haces algo al respecto. Si ya te hartó la rutina, no te quedes solo suspirando por un cambio, ¡muévete! Pero eso sí, no sueltes lo que tienes hasta asegurar lo nuevo. No te vayas de boca, primero cerciórate que la piscina tiene agua.

Tu cuerpo necesita atención urgente: dolores en espalda o piernas podrían darte señales de que te estás descuidando por completo. Ya basta de excusas, el cuerpazo no se hace solo. Vienen días en los que tendrás oportunidad de retomar actividad física, y eso te va a caer de maravilla en tu ánimo y autoestima.

También podrías recibir noticias laborales que te beneficien, como una propuesta o reubicación, solo mantente listo pa’ lo que venga y no le saques. Ya es hora de que empieces a creértela y actúes como el chingón o la chingona que eres.

ESCORPIÓN

El pasado quiere regresar y no precisamente para pedir perdón, sino para volverte a revolcar la vida con las mismas promesas de siempre. Tú ya sabes quién es, y si vuelves a caer, no te quejes después. Hay personas que son como la gripe: regresan en la peor temporada.

Sueles confiar demasiado, y aunque eso habla de tu buen corazón, también te deja expuestx a decepciones de novela. Ya es hora de que le bajes a tu nivel de entrega y subas tu nivel de desconfianza, porque hasta tu sombra se ve medio sospechosa.

Si tienes pareja, es momento de fortalecer lo que tienen. No dejes que la rutina les apague la chispa. Sorprende, propone, y échale tantitas ganas que el amors también se riega. Y si andas de aventurero/a buscando fuera lo que ya tienes en casa… te van a voltear la tortilla bien sabroso. Si pides respeto, da el mismo nivel.

En la salud, ten cuidado con lo que comes, especialmente si acostumbras tragar en la calle cualquier cosa. Esa garnacha que se te antoja podría venir con premio: intoxicación gratis. Mejor aprende a cocinar algo sencillo pero decente, o mínimo revisa que lo que te tragas no se vea sospechoso.

ARIES

Tu problema no es que ames mucho… es que te clavas como si fueras tornillo. Eres celoso o celosa porque te nace proteger lo tuyo, pero también hay que reconocer que a veces te pasas de lanza y sofocas a tu pareja. Si estás en relación, relájate tantito y deja que el amor respire, porque si lo aprietas mucho se rompe. Si estás soltero o soltera, prepárate: viene un encuentro bien fogoso con alguien que ya conoces. No te enamores, nada más disfrútalo y di “gracias por participar”.

Vienen días buenos en los dineros, pero necesitas bajarle a tus impulsos de gastar nomás por ansiedad o aburrimiento. Amor con amor se paga, pero también se paga la renta, la luz y el Netflix… así que ponte abusado. Si estás en pareja, sé recíproco: lo que no das, no lo exijas. Si andas de codo emocional, luego no te quejes si no te pelan.

Ten cuidado con el terreno amoroso y amistoso porque podrías estar despertando sentimientos en alguien que tú ni en cuenta. No vayas a andar jugando al “me gusta pero no me gusta”, que luego terminas con un drama más intenso que novela turca. Sé claro y directo para evitar que alguien cercano a ti se clave a lo menso.

Un viaje comenzará a planearse en estos días, y si todo sale como va, vas a vivir momentos inolvidables. Eso sí, guarda dinero desde ahora, porque si no, lo inolvidable va a ser la deuda. Y por favor, deja de fingir amor donde ya no hay ni migajas de cariño. Tu tiempo vale oro y tu cama no es refugio de quien no te valora. Ya no estás para amores a medias ni para relaciones con letra chiquita.

TAURO

Traes el hocico más suelto que pestaña postiza en boda. Cuidado con lo que dices, porque podrías soltar una bomba que lastime a personas que te quieren de verdad. Esos cambios bruscos de humor traen a todos caminando en puntitas contigo, y no se vale. No todo el mundo tiene que pagar tus frustraciones.

Una amistad cercana terminará su relación y tú estarás en medio del chisme. Mi consejo: quédate calladito, que en boca cerrada no entran problemas. No te metas donde no te llaman porque podrías terminar de villano o villana en una historia que ni era tuya. A veces por andar de metiche te llueven madrazos que ni sabías que te tocaban.

En lo económico, vienen mejoras. Podrías salir de una deuda o recibir un dinerito que te va a caer como agüita en el desierto. Pero ¡aguas!, no te emociones y empieces a gastar como si no hubiera mañana. No inviertas en lo que no entiendes, y no compres por impulso porque luego acabas con la casa llena de chunches que ni usas.

Conocerás el verdadero rostro de varias personas que solo estaban ahí por interés. Aprende a identificar a los que se acercan solo cuando te ven brillar y desaparecen cuando todo truena. No todos los que sonríen son tus amigos, ni todos los que te invitan una chela te quieren bien.

Es momento de enfocarte en tu futuro. Deja de andar viendo el pasado como si fuera novela que no superas. Si quieres mejorar tu economía, estabilidad y paz mental, ponte las pilas desde hoy. Nadie va a venir a rescatarte, tú eres quien debe salvarse.

GÉMINIS

Se vienen semanas bien sabrosas en cuanto a eventos sociales y compromisos… o sea, más comida que en Navidad. Así que ya sabes lo que sigue: vas a subir de peso si no te cuidas. El gym te anda viendo con ojos de “¿y tú quién eres?”, así que reencuéntrate con la caminadora y dile adiós a los tacos de madrugada… bueno, al menos a algunos.

Tienes una mente brillante, pero tu problema es que empiezas todo y no terminas nada. Dejas las cosas a la mitad y luego te frustras porque no ves resultados. Tus proyectos son buenos, pero necesitas dejar la flojera y meterle ganas. No te desesperes si no ves todo de inmediato, las cosas chidas llevan su tiempo… igual que las relaciones duraderas.

No esperes que nadie te resuelva la vida, tú solito puedes salir adelante si te lo propones. En pareja, las cosas podrían complicarse si no empiezan a comunicarse mejor. A veces te enojas y no dices nada, pero esperas que el otro adivine… y pues no, la gente no es mentalista.

Tu mayor enemigo estos días será la rutina. Si no haces algo diferente, podrías caer en un aburrimiento que te robe las ganas de todo. Haz algo que te rete, que te emocione y te saque de ese loop. Hasta un cambio de look te vendría bien para sentirte más motivado.

Y ojo con alguien que te tira indirectas disfrazadas de chiste. No es juego, sí quiere contigo. Ahora tú decides si juegas, si le sigues el rollo… o si mejor te haces el loco y te enfocas en lo que de verdad importa.

CÁNCER

Vas a andar más suelto que baraja de feria, y eso está bien… hasta que se te pase la copa y termines dándole vuelo a la hilacha con alguien que ni su nombre sabes. ¡Cuidado! Porque hay riesgo de embarazo no planeado o de que te agarren en curva y con consecuencias. Mejor toma tus precauciones y no te emociones de más en fiestas o reuniones.

Te podría visitar un amor del pasado, con ganas de revolverte la vida otra vez. Ya sabes cómo termina eso: tú llorando viendo películas de amor con tu cobija y él/ella bien feliz. No caigas otra vez, esa historia ya te la sabes. Mejor disfruta de lo nuevo y lo que el universo tiene para ti.

Viene un encuentro sabrosón con alguien cercano. Disfrútalo sin compromisos ni expectativas, solo déjate llevar y que sea lo que tenga que ser. Pero ten claro que si juegas con fuego, luego no llores por las quemaduras.

Las oportunidades no se repiten tanto, así que bájate del pedestal y deja el orgullo a un lado. Aprende a pedir perdón y a soltar lo que te tiene atorado. A veces te aferras a situaciones que ya no te dan nada, solo por costumbre o miedo. Suéltalo, que mereces más.

Y si andas en plan de dar la caricia sin compromiso, hazlo con dignidad, sin tener que dar explicaciones a nadie. Tu cuerpo, tus reglas. Solo no te pierdas tanto en los demás, porque luego te olvidas de ti. Si alguien te importa, demuéstralo. Porque quien se ausenta mucho… se olvida rápido.

PISCIS

El amor puede estar tocando tu puerta, pero tú pareces no escucharlo por andar ocupado pensando en todo lo que podría salir mal. ¡Ya basta! No todo el mundo viene con malas intenciones, no todos te van a traicionar. Si sigues con esa desconfianza, te vas a perder de momentos hermosos por estar anticipando tragedias. A veces el miedo es el que no te deja ver lo bonito.

Tienes que trabajar tu autoestima, que últimamente anda más abajo que precio de tortilla en campaña política. No pongas en riesgo tu bienestar por complacer a los demás. Primero tú, después tú, y si sobra tiempo… tú otra vez. Quien te quiera, te querrá completo, con todo y tus loqueras, no solo cuando le convenga.

En temas de dinero, podrían venir sacudidas medio feas. Se visualiza un gasto inesperado o una inversión que no sale como pensabas. No te espantes, nomás aprende a planificar y no gastes a lo tarugo. Recuerda: entre menos deuda tengas, más libertad vas a sentir.

Una escapadita fuera de la ciudad podría cambiarte el chip. Te viene bien desconectarte de tu rutina y de la gente tóxica que te rodea. Posibilidades de que esa salida incluya cama, risas, y muchas ganas de repetir. Solo ten cuidado: tú eres de enamorarte con un abrazo y dos “mi amor”, así que no confundas pasión con compromiso.

Este mes es para que sanes, crezcas y sueltes lo que te arrastra. No le sigas llorando al pasado. Recuerda que si una persona te dejó de buscar… fue porque encontró a alguien que no lo hace batallar tanto. Y tú no estás para limosnas emocionales, estás para que te quieran sabroso y sin miedo.

ACUARIO

A ti nadie te obliga a quedarte donde no quieres, pero bien que te aferras a gente que no vale ni un “te extraño”. Ya es tiempo de hacer limpieza emocional, dejar ir a los que no suman y sacudirte la flojera emocional que traes. Quien te quiera va a quedarse sin que lo estés correteando. El amor no se ruega, se disfruta, y si no, que se largue.

Traes la cabeza llena de ideas, pero también llena de dudas. Estás como cebolla en caldo: flotando pero sin rumbo. Enfócate. Hay cosas que quieres hacer y no te has atrevido, no por falta de talento, sino por miedo al fracaso. Pero si no te lanzas, nunca sabrás si funcionaba o no.

Si tienes pareja, aguas con tus celos mal manejados. Estás viendo moros con tranchetes donde no hay nada. Y si de verdad hay señales de alerta, habla, pero no acuses sin pruebas. El problema no es la desconfianza, sino la manera tan fea en que la sacas. No exijas fidelidad si tú andas con el ojo alegre también.

Tu cuerpo te está pidiendo ayuda. Anda más agotado que chofer de Uber en diciembre. Es momento de darte prioridad: duerme mejor, come menos mugrero, y échate aunque sea unas caminatas. Tu cuerpazo criminal no se va a hacer solo. Además, verte bien te va a levantar el ánimo, la autoestima y hasta la vida amorosa.

Este mes es para que pongas límites y te pongas primero. Porque si sigues dándole tu energía a gente que ni lo agradece, vas a acabar con el alma seca y el corazón cansado. Recuerda: tú no eres estación de paso, eres destino final. El que no quiera quedarse, que ni se suba.

CAPRICORNIO

Tú cuando amas, amas con todo, pero también cuando te hartas, mandas todo a la fregada sin pensar en consecuencias. Las relaciones requieren esfuerzo, no se mantienen solitas. Si ya estás con alguien, y las cosas andan medio frías, ponle sazón, que hasta el mejor platillo se vuelve insípido sin su buena salsa.

Si no estás dispuesto a dejar la put*ría y andar repartiendo “buenas noches” en todos los chats, entonces mejor no te metas en relaciones. El amor es compromiso, no solo cama caliente. Y si ya te metiste en algo serio, actúa como adulto y cumple lo que prometiste. Porque andas queriendo fidelidad mientras tú apenas puedes con la lealtad.

En el área económica, vas a tener buenas noticias, pero si no administras lo que entra, se va a esfumar más rápido que tu ex cuando le hablaste de casarse. Aguas con los gastos innecesarios y con prestarle dinero a quien ya te quedó mal una vez.

Tu mente está planeando un viaje o una salida especial, y déjame decirte: va a estar de pelos. Solo recuerda no gastar de más, porque a veces te emocionas tanto que se te olvida que la cartera no tiene recargas ilimitadas. Planifica bien para que disfrutes sin remordimientos después.

El aprendizaje de este mes: no te conformes con poquito. El amor, la estabilidad y la felicidad no deben doler ni complicarte la existencia. No te olvides de ti por querer quedar bien con los demás. A quien le guste bien, y al que no… pues que no mire.

SAGITARIO

Si no tienes pareja, el amor se va a manifestar de la manera más inesperada: en una mirada, una carcajada compartida, o hasta en una borrachera mal acabada. Pero aguas… no porque alguien te ponga atención quiere decir que merece quedarse en tu vida. Aprende a diferenciar entre un rato sabroso y un futuro bonito.

Eres fuego puro, pero también a veces te prende la chispa de andar donde no debes. Enfócate. No entregues tu energía a lo güey, que luego terminas vacíx y preguntándote “¿por qué me siento así?”. Te urge un filtro emocional, porque dejas entrar a cualquiera y luego te arrepientes cuando ya hicieron desastre.

Vienen cambios laborales que te van a acomodar el panorama. Si tienes chance de buscar algo que te llene más, hazlo, pero no te desesperes. El dinero llegará, pero primero debes hacer que tu esfuerzo valga. No trabajes nomás por sobrevivir, trabaja para vivir como te gusta.

Cuidado con infecciones, malestares o enfermedades respiratorias. No ignores señales de tu cuerpo por andar de corre y corre o de fiesta en fiesta. Tómate un respiro, literal. Una visita al médico no te caería nada mal. Y por favor, no te automediques con remedios que viste en TikTok.

Este mes deja de preocuparte por lo que opinen los demás. La gente habla aunque andes bien, y más si te ven brillando. Que no te afecten los comentarios pendejos, ni las malas vibras. Tú estás en otro nivel, y el que quiera estar a tu altura, que se suba. Si no, que se quede viendo desde abajo.