Powerball Double Play en vivo: premio y números ganadores del miércoles 6 de agosto de 2025

Durante este miércoles se realizó una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 6 de agosto de 2025, con una bolsa total con un valor en efectivo de $10 millones de dólares. Aquí tienes los números afortunados de Powerball Double Play:

Números ganadores:

9 19 21 33 46 23

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que brinda una segunda oportunidad a los jugadores de Powerball. Puedes jugar con tus números de Powerball en un sorteo independiente, cuyo máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para participar, debes anotar la función Double Play en tu boleto de Powerball por el precio de $1 dólar adicional por jugada.

Además, los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden ganar premios en sendos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

De la misma forma que Powerball, los premios de Double Play se reclamarán en el estado donde acudiste a comprar el boleto agraciado. Los jugadores en general pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier lugar autorizado a vender lotería del lugar del país donde hayan conseguido el boleto.

Los premios mayores que $600 dólares se pueden reclamar en la sede principal de lotería en cada caso. No obstante, hay algunos establecimientos autorizados,, cuya dirección debe consultarse debidamente según corresponda.

Dispones de entre 90 días y un añ para solicitar el canjeo de tu premio, según las restricciones de la jurisdicción en que se haya vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele aparecer en la parte de atrás del boleto. Si la fecha de vencimiento no apareciera en la lista, busca información en la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los sorteos de Double Play se realizan los lunes, miércoles y sábados, tras concluir el sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play continuará con su próximo juego el sábado 9 de agosto

