Así es la moneda de $1 que vale hasta $13,500

El año de acuñación de una moneda, el lugar en donde se produjo, su diseñador y detalles de impresión pueden dar indicio de su valor en el mercado de subastas. Si bien, la población en general no se fija en estas características, los aficionados coleccionistas tienen los conocimientos necesarios para darse cuenta cuando una pieza es digna de colección.

De acuerdo con el portal web especialista en monedas First Exchange, existe una pieza de $1 dólar que se ha definido como “rara” por los conocedores de la materia, ya que, según los numismático, esta moneda tiene características que resaltan haciéndola única.

Se trata del “dólar de Eisenhower” acuñado entre 1971 y 1978 algunos en la Casa de la Moneda de Denver y otros en San Francisco, lleva en el anverso el retrato del presidente Dwight D. Eisenhower y en el reverso la imagen de un águila aterrizando en la Luna con la Tierra al fondo, el diseño es muy particular, pero lo que más llama la atención en el mercado son los pocos ejemplares que lograron producirse.

Según el Servicio Profesional de Clasificación de Monedas (PCGS), se estima que el precio de esta pieza es de $13,500 dólares en el mercado de subastas y en buenas condiciones puede superar esa cifra.

