Así puedes ver la contraseña de una red WiFi desde tu iPhone con total seguridad 

¿Alguna vez necesitaste compartir la contraseña de una red WiFi pero no la recordabas? Si ya te has conectado antes a esa red, ahora puedes consultarla fácilmente desde tu iPhone gracias a una función disponible en iOS 16 y versiones posteriores. Esta herramienta no solo es útil, sino también segura.

Apple ha incluido esta opción pensando en la comodidad del usuario, permitiendo consultar redes guardadas sin necesidad de aplicaciones externas ni procedimientos complicados.

Es posible que tu teléfono se conecte a la red de tu proveedor incluso si estás utilizando una conexión WiFi Crédito: Shutterstock

Cómo ver la contraseña de una red WiFi desde tu iPhone

Esta función está integrada directamente en el sistema operativo, pero solo está disponible si ya te has conectado previamente a la red. Sigue estos pasos:

Abre la app de Configuración en tu iPhone. Dirígete a la sección Wi-Fi. Toca el icono de información (“i”) que aparece junto al nombre de la red WiFi que te interesa. Verás una línea que dice Contraseña. Pulsa sobre ella. El sistema te pedirá autenticarte con Face ID, Touch ID o tu código de desbloqueo. Una vez verificada tu identidad, la contraseña será visible en pantalla y podrás copiarla si lo necesitas.

Este método también funciona para otras redes guardadas si vas a Configuración > Wi-Fi > Editar (en la esquina superior derecha). Ahí puedes consultar todas las redes almacenadas en tu dispositivo.

Requisitos y seguridad de esta función

Esta herramienta está disponible solo en iPhones con iOS 16 o posterior. No se necesita instalar ninguna aplicación de terceros ni realizar cambios avanzados en el sistema. Además, como medida de seguridad, Apple exige una autenticación biométrica o por código para evitar accesos no autorizados.

La posibilidad de ver contraseñas guardadas es especialmente útil cuando quieres conectar otros dispositivos, compartir la red con amigos o recuperar el acceso desde otro equipo. Apple protege esta función con cifrado de extremo a extremo, lo que garantiza que tus datos estén siempre seguros.

Una función práctica que simplifica tu día a día

Poder acceder de forma segura a las contraseñas WiFi almacenadas en tu iPhone es una de esas pequeñas herramientas que marcan una gran diferencia. Es simple, rápida y evita depender de notas físicas o búsquedas innecesarias. Si aún no actualizas a iOS 16 o superior, este puede ser un buen momento para hacerlo y aprovechar esta ventaja.

