Buscan a adolescente que desapareció en Florida tras enviar mensajes de auxilio a su familia

La Oficina del Sheriff del Condado de Charlotte, en Florida, continúa la búsqueda de Giovanni Pelletier, un adolescente de 18 años oriundo de Carolina del Norte que desapareció hace casi una semana bajo circunstancias que su familia describe como “profundamente preocupantes y sospechosas”.

Pelletier se encontraba de vacaciones con su madre y su prometido en Englewood, Florida, y aprovechó el viaje para tratar de reconectarse con familiares de su padre biológico, actualmente encarcelado. Aunque no pudo visitarlo, hizo planes para encontrarse con tres primos de esa rama de la familia.

Mensaje de texto desesperado: “Ayúdame”

De acuerdo con el testimonio de su tía, Desiree Pelletier, los primos recogieron a Giovanni alrededor de la 1:30 a. m. del pasado 1 de agosto, con la intención de llevarlo a su residencia en Mims, a unas tres horas de distancia. La madre de Giovanni tenía previsto recogerlo al día siguiente.

Sin embargo, 25 minutos después de salir, Giovanni envió un mensaje de texto a su madre que simplemente decía: “Ayúdame”. También mandó mensajes similares a su abuelo y a otra tía. Desde ese momento, su familia no volvió a tener contacto con él.

“En algún momento del viaje, ocurrió algo”, declaró Desiree Pelletier a la cadena ABC News. “No tiene sentido. ¿Por qué diría ‘Ayúdenme’ tres veces a tres personas? Algo no está bien dicho”.

Una versión poco convincente

Los primos que lo acompañaban informaron a la policía que el grupo había estado fumando marihuana durante el trayecto y que Giovanni, supuestamente, entró en pánico y sacó un cuchillo, razón por la que habrían decidido detenerse y dejarlo al borde de la carretera en Bradenton, Florida, a una hora de Englewood.

La familia rechaza esta versión, asegurando que ese comportamiento “no es propio de Gio”. “Es inteligente, amable y lleno de vida”, dijo su tía. “Eso no se alinea con quién es él”.

Poco después de su desaparición, un camionero encontró su mochila y su teléfono celular abandonados en las inmediaciones de Bradenton, lo que ha incrementado la preocupación de sus familiares.

La investigación sigue sin avances

La Oficina del Sheriff del Condado de Charlotte reconoció que ha recibido “muchas pistas”, pero ninguna ha resultado certera. Hasta el jueves, las autoridades informaron que no tienen actualizaciones relevantes y mantienen abierto el llamado a que cualquier persona con información útil se comunique con ellos.

La familia, que creó una página en GoFundMe para recolectar fondos destinados a la búsqueda, ha ofrecido una recompensa de $10,000 dólares por cualquier información que conduzca al paradero de Giovanni.

“Lo amamos, lo extrañamos y queremos que vuelva a casa”, dijo su tía visiblemente conmovida. “Como familia, no podemos funcionar con normalidad. No estamos bien ahora mismo”.

