Clima de hoy en Dallas, Texas para este jueves 7 de agosto

Este jueves 7 de agosto se espera que la temperatura en Dallas, Texas, suba hasta un máximo de 100 grados Fahrenheit (38ºC). La probabilidad de lluvia será del 1% y tendremos cielos despejados. Además, la previsión pronostica ráfagas de viento de hasta 6.84 millas por hora.

La sensación térmica, es decir, “temperatura real” prevista para esta jornada rondará los 109ºF (43ºC) de máxima y 109ºF (43ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 06:45 h y se marchará a las 20:21 h, lo que significa un total de 14 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, las previsiones indican que tendremos pocas nubes. Las temperaturas tendrán una variación entre los 79 y los 102 grados Fahrenheit (26 y 39ºC). De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en la ciudad será del 1% por la mañana, 3% por la tarde y 1% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas en los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día, por lo que te aconsejamos consultar todos los días nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

Los tiempos de calor en la ciudad duran 3.4 meses, del 4 de junio al 18 de septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es el mes más cálido de la ciudad según las estadísticas, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

Por otro lado, la temporada fresca dura 3 meses, en un invierno entre noviembre y febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes más frío del año en Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Finalmente, en relación con la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos reportan abril y octubre como época más lluviosa, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Para Dallas, mayo es el mes más lluvioso, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. Por el contrairo, la temporada seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos precipitaciones en Dallas es enero.

