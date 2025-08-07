Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy jueves 7 de agosto en México y los principales países

El precio del dólar hoy nos llega con una cotización fortalecida ante varios de sus pares emergentes, si bien está experimentando cambios en Latinoamérica el mercado latino.

El precio del dólar estadounidense este jueves 7 de agosto de 2025 cerró con un valor de intercambio de 18.66 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

En compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza este día a 18.31 y 18.68 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza en rojo a un valor de 18.66 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la baja esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar sube de precio y la tendencia se sitúa a la baja. El precio promedio de hoy ha sido de 25.99 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua continúa en positivo tras el cierre de operaciones. Su cotización está ahora mismo en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar regresa a su tendencia esperada que es cotizar en verde. Luego de permanecer la jornada previa a la baja, hoy cotizó a 505.3 colones por cada dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana mantiene su tendencia al alza y cotizó al cierre a 60.88 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina

Para el envío de dinero desde Estados Unidos, te sugerimos contrastar el precio primero: tomar en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que reciben las diferentes empresas de remesas. Revisa el país de destino, introduce el monto a enviar y calcula los costos.