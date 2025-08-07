El róver Perseverance de la NASA capta la imagen más nítida del cielo de Marte

El róver Perseverance de la NASA ha captado una de las imágenes panorámicas más nítidas jamás obtenidas del planeta Marte, revela la agencia en un comunicado.

En una zona llamada Falbreen, el vehículo aprovechó el cielo inusualmente despejado y libre de polvo del 26 de mayo de 2025 para componer un mosaico fotográfico de alta resolución.

Conformada por 96 fotografías individuales capturadas con la cámara Mastcam-Z, la imagen ofrece una profundidad visual sin precedentes del terreno marciano.

“Los cielos relativamente libres de polvo proporcionan una visión clara del terreno circundante. Y en esta imagen en particular, hemos mejorado el contraste de color, lo que acentúa las diferencias entre el terreno y el cielo”, afirma Jim Bell, investigador principal de Mastcam-Z, en la Universidad Estatal de Arizona.

Contrastes de color y profundidad geológica

La versión en color realzado de la imagen muestra un cielo azul engañosamente terrestre, mientras que el color natural revela el típico tono rojizo marciano.

Asimismo, destaca una formación que los científicos han apodado “roca flotante”: una gran piedra que parece descansar sobre una ondulación de arena oscura con forma de media luna, ubicada a unos 4,4 metros del róver.

Se le llama roca flotante porque se cree que fue transportada desde otro lugar, posiblemente por corrientes de agua, viento o deslizamientos de tierra, y que se asentó allí antes de que se formara la ondulación.

A few interesting sights here:

– The abrasion patch made by the rover is 2 inches (5 centimeters) wide

– These tracks are about 300 feet (90 meters) away

– This peak is 40 miles (65 kilometers) away!https://t.co/yler3uvX00 https://t.co/fz44XK3QsI pic.twitter.com/hgy2v892EY — NASA Mars (@NASAMars) August 6, 2025

“Impresionantes vistas como la de Falbreen, captada por nuestro róver Perseverance, son solo un atisbo de lo que pronto presenciaremos con nuestros propios ojos”, plantea Sean Duffy, administrador en funciones de la NASA.

“Las revolucionarias misiones de la NASA, empezando por Artemis, impulsarán nuestro imparable viaje para llevar la exploración espacial humana a la superficie marciana. La NASA sigue haciéndose más audaz y más fuerte”, agrega.

Un terreno rico en historia marciana

El interés científico en Falbreen radica en que podría tratarse de uno de los terrenos más antiguos explorados hasta ahora, incluso más que el propio cráter Jezero.

La panorámica revela una transición clara entre dos unidades geológicas: rocas planas y claras, ricas en olivino, y otras más oscuras, posiblemente arcillosas, que se cree son aún más antiguas.

Al fondo se pueden observar colinas que, según la agencia espacial, se encuentran a una distancia de hasta 65 kilómetros del Perseverance.

Registro de muestras que vendrán a la Tierra

En el centro inferior de la imagen aparece también una mancha blanca, brillante y circular.

Corresponde a una abrasión de cinco centímetros realizada por el taladro del róver Perseverance, que recopiló su roca número 43 allí para analizar su interior y decidir si una muestra debería ser traída a la Tierra para su estudio.

También se distinguen, a la derecha, las huellas del Perseverance sobre la superficie marciana.

Editado por Jose Urrejola, con información de NASA, Europapress, dailygalaxy.com