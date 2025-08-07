Entrenador de Artur Beterbiev dice que están interesados en Benavídez

Mark Ramsey, entrenador de Artur Beterbiev, declaró que les interesa enfrentar a David Benavídez porque su intención es recuperar los títulos del peso semicompleto y el mexoamericano posee uno de ellos.

En una entrevista con Secondsout, Ramsey comentó que le darán a los fanáticos las peleas que quieren ver ahora que la trilogía con Dmitry Bivol por los otros tres cinturones de la categoría no se concretó.

“¿Por qué no? (una pelea con Benavídez). Esto es un negocio. Vamos a darles a los fanáticos lo que quieren y vamos a perseguir esos cinturones como lo hicimos antes”, dijo.

David Benavídez se convirtió en campeón mundial tras la renuncia de Dmitry Bivol. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

Recordemos que tras la segunda pelea, Dmitry Bivol renunció a su título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) para evadir la pelea obligatoria contra David Benavídez -quien se convirtió en campeón absoluto- y así poder cumplir con la trilogía ya acordada con Artur Beterbiev.

El campeón unificado de 175 libras, según Mark Ramsey, desapareció de las negociaciones y no se comunicó más con ellos, por lo que Beterbiev se cansó de esperar y concretó una pelea con Deon Nicholson en la cartelera que se realizará el 22 de noviembre en el Riad, Arabia Saudita.

En el evento principal de esa misma cartelera, el Monstruo Mexicano estará defendiendo por primera vez su cetro del CMB ante el peligroso Anthony Yarde. De salir victoriosos, ambos podrían verse las caras en el 2026 como ya ha insinuado el jeque árabe Turki Alalshikh.

Former undisputed light heavyweight champion Artur Beterbiev will begin his road to redemption on November 22 as part of The Ring IV 'Night of The Champions' in Riyadh. Beterbiev will collide with another dangerous puncher in Deon Nicholson, who has 18 knockouts in his 22 wins. pic.twitter.com/mQKJNovt99 — Ring Magazine (@ringmagazine) August 6, 2025

Artur Beterbiev, de 40 años, le arrebataron el campeonato indiscutido de peso semicompleto y perdió su invicto en el deporte. El ruso ahora tiene marca de 21 victorias, 20 de ellas por nocaut, y una derrota como profesional.

Por su parte, David Benavídez, de 29 años, conquistó el cinturón regular de 175 libras de la AMB a David Morrell tras vencerlo en las tarjetas de los jueces. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 30 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

Sigue leyendo:

· Entrenador de Artur Beterbiev sobre Bivol: “Desapareció por completo”

· Artur Beterbiev ya tiene rival para noviembre y no es Dmitry Bivol

· Artur Beterbiev se pronuncia tras perder su invicto contra Dmitry Bivol