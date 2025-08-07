Google invertirá $1,000 millones en educación sobre IA: podrías beneficiarte

Google anunció una inversión sin precedentes de $1,000 millones de dólares en educación sobre inteligencia artificial (IA), dirigida a universidades, estudiantes y organizaciones sin fines de lucro en Estados Unidos. Esta medida representa una gran oportunidad para que quienes estudian o trabajan en el ámbito educativo accedan a herramientas de vanguardia y se preparen para un mercado laboral cada vez más automatizado.

A través de un comunicado publicado en su blog, Google confirmó que este compromiso se desarrollará durante los próximos tres años.

En ese lapso, la compañía ofrecerá entrenamiento gratuito en inteligencia artificial a través de sus programas de Career Certificates. Estos certificados son entrenamientos flexibles en línea, orientados a brindar habilidades laborales en áreas bien remuneradas, ahora con un enfoque específico en aplicaciones prácticas de IA.

Según Sundar Pichai, CEO de Google y su empresa matriz, Alphabet, esta inversión no solo está destinada a universidades.

“Los programas también estarán disponibles sin costo para organizaciones sin fines de lucro”, escribió Pichai en la publicación oficial.

Actualmente, más de 100 universidades públicas ya se han unido, incluyendo Texas A&M y la University of North Carolina.

Todos los colegios y universidades acreditadas y sin fines de lucro en EE.UU. pueden formar parte de esta alianza. Esto significa que millones de estudiantes, incluso latinos, tienen acceso a entrenamientos que podrían mejorar significativamente su perfil profesional y su situación económica futura.

Google destacó que los jóvenes actuales representan la primera generación de “nativos en IA”, con el potencial de aplicar esta tecnología en formas que aún no han sido imaginadas.

“Saber cómo usar esta tecnología también servirá a los estudiantes mientras hacen la transición al mundo laboral”, aseguró el CEO de Google.

Los estudiantes podrán registrarse gratuitamente al plan Google AI Pro por 12 meses, el cual incluye:

Gemini 2.5 Pro , el modelo de IA más avanzado de Google, capaz de razonar y brindar apoyo en tareas académicas o redacción.

, el modelo de IA más avanzado de Google, capaz de razonar y brindar apoyo en tareas académicas o redacción. Deep Research , una herramienta que genera informes personalizados usando información de internet.

, una herramienta que genera informes personalizados usando información de internet. NotebookLM , una especie de “compañero de pensamiento” para organizar ideas.

, una especie de “compañero de pensamiento” para organizar ideas. Veo 3 , que transforma texto o imágenes en videos breves.

, que transforma texto o imágenes en videos breves. Acceso ampliado a Jules, un asistente de codificación basado en IA.

Estas herramientas pueden convertirse en una ventaja competitiva para estudiantes universitarios que buscan insertarse en un entorno laboral cada vez más automatizado. Mientras empresas como Microsoft, Meta y la misma Google lideran el desarrollo de tecnologías de IA, algunas compañías ya han comenzado a reducir contrataciones de recién graduados y recortar puestos de trabajo debido a la automatización.

Datos recientes de la plataforma Handshake muestran que las ofertas de empleo de nivel inicial bajaron un 15% en el último año. Por otro lado, un informe de la firma Challenger, Gray & Christmas reveló que al menos 10,000 empleos fueron eliminados directamente por el avance de la inteligencia artificial en el primer semestre del año, y otros 20,000 por causas relacionadas con innovaciones tecnológicas.

En este contexto, dominar las herramientas de IA no es una ventaja: es una necesidad. La inversión de Google es una oportunidad para aprender sin costo y adaptarse a los cambios del mundo laboral antes de que estos se vuelvan un obstáculo. Si estás estudiando o trabajas en una institución elegible, este puede ser el mejor momento para capacitarte en lo que viene: un futuro dominado por la inteligencia artificial.

