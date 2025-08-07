Hispana relata su experiencia en un hotel cápsula de Japón: la limpieza es fascinante (Video)

Viajar a Japón es, para muchos, una inmersión en la tecnología, el orden y la eficiencia. Así lo comprobó una hispana, quien compartió con sus seguidores en TikTok una detallada experiencia al hospedarse junto a su madre en un hotel cápsula de Tokio.

Desde el momento de su llegada, madre e hija mostraron paso a paso cómo funciona esta modalidad: check-in automatizado, lockers individuales, kits de cortesía y, por supuesto, las cápsulas que sirven como habitación personal.

El alojamiento, lejos de ser frío o incómodo, dejó una buena impresión por su limpieza, organización y privacidad.

Cápsulas numeradas y… ¿claustrofóbicas?

Una de las primeras sorpresas fue el sistema de ingreso: tras hacer el self check-in, la máquina les asignó las cápsulas 510 y 512, y pudieron dirigirse directamente a sus espacios sin depender del personal. La comodidad del ascensor y la señalización clara facilitaron su llegada al piso correspondiente.

En la planta baja, cada huésped cuenta con un locker personal, donde se guarda el equipaje y se recibe un kit completo para la estadía: pijama, pantuflas, toalla, cepillo de dientes y un folleto con normas del hotel. Este sistema permite circular con lo esencial, manteniendo los pasillos despejados y el ambiente relajado.

La cápsula para dormir, pese a lo que muchos podrían pensar, no resultó tan estrecha como aparenta. La usuaria explicó que su espacio era cómodo, con una cortina para privacidad, ventilación, iluminación regulable y enchufes disponibles.

Aunque advirtió que puede ingresar algo de luz por las mañanas, aclaró que la experiencia fue positiva y la zona se mantuvo silenciosa durante la noche. “No es para claustrofóbicos, pero tampoco es una caja cerrada como muchos piensan. Es más cómodo de lo que imaginaba”, dijo en su relato.

Baños limpios, duchas listas y espacios compartidos

Uno de los aspectos más destacados del video es la limpieza de los baños y duchas, un punto que suele preocupar a quienes consideran probar este tipo de alojamiento. Según relató @cokiwillis, cada vez que un huésped utilizaba la ducha, el personal acudía de inmediato a higienizar el lugar, dejándolo en perfecto estado para el siguiente uso.

Además, cerca de las cápsulas hay baños adicionales, lo que evita bajar varios pisos durante la noche. Y para quienes buscan un espacio más amplio para relajarse, el hotel ofrece un lounge en el noveno piso, con vista a la ciudad, máquinas de bebidas, sillones y zonas pensadas para leer, trabajar o descansar.

La experiencia relatada por esta usuaria hispana refleja cómo Japón ha convertido el concepto de eficiencia y limpieza en una experiencia única, que deja una huella en quienes se animan a probar algo fuera de lo común.