Hombre de 83 años es arrestado por apuñalar a una mujer en complejo para personas mayores en Miami Beach

Un hombre de 83 años fue arrestado en Miami Beach, Florida, por presuntamente apuñalar a una mujer dentro de un complejo residencial para personas mayores, según informaron las autoridades policiales este lunes.

El detenido, John Gula, enfrenta cargos por intento de asesinato en segundo grado luego del violento ataque ocurrido en el edificio Rebecca Towers, ubicado en el 150 de Alton Road, en pleno corazón de South Beach.

La víctima sangraba del pecho y la cabeza

Los oficiales acudieron al lugar tras recibir un reporte de un ataque con arma blanca dentro del edificio. Al llegar, encontraron a la víctima con una herida de arma blanca en el torso, además de una posible laceración en la parte posterior de la cabeza. Según el informe policial, la mujer sangraba profusamente desde el pecho y la cabeza.

Fue trasladada de inmediato al Centro de Trauma Ryder del hospital Jackson Memorial, donde fue ingresada en condición estable.

La policía recopiló declaraciones de testigos y revisó imágenes de las cámaras de seguridad, que habrían captado el momento en que Gula sacó un cuchillo plegable de su bolsillo y atacó a la mujer tras una conversación en la entrada de su apartamento, donde también estaba presente su novia.

Según el reporte, la víctima logró forcejear con el atacante y arrojar el cuchillo por el pasillo, pero Gula la siguió y sacó un segundo cuchillo, intentando abalanzarse nuevamente sobre ella por la espalda.

Un testigo afirmó haber escuchado los gritos y visto a la mujer corriendo, ensangrentada, mientras pedía ayuda. Otro testigo indicó que Gula estaba cubierto de sangre en los pantalones, minutos después del incidente.

La agresión habría sido detonada por una discusión entre ambos, luego de que la víctima fuera a hablar con Gula sobre una inspección fallida en su apartamento y el estado del mismo. Esta versión fue corroborada por testigos y empleados del edificio, según el reporte policial.

Uno de los testigos logró llevar a la víctima a su apartamento mientras otra persona llamaba al 911.

Gula fue localizado y detenido poco tiempo después del ataque. Fue ingresado en la cárcel del condado y compareció ante un tribunal este martes, donde el juez ordenó que permaneciera detenido sin derecho a fianza mientras se espera su próxima audiencia judicial.

