Horóscopo de Mhoni Vidente del 8 al 10 de agosto de 2025

Mhoni Vidente nos deja su horóscopo del fin de semana para tu signo del zodiaco. Descubre qué te depara la astróloga del 8 al 10 de agosto de 2025.

ARIES

Tres días de estar con mucha suerte alrededor de ti. Recuerda que es tu tiempo de crecer en lo económico y lo personal para que puedas estar de lo mejor. Solo trata de ya cerrar círculos en el amor. Recuerda que tu signo es muy buena persona y no sabe cortar las relaciones pasadas, así que empieza a dejarlas a un lado y a avanzar en la vida.

Viernes de estar con mucho trabajo y te van a ofrecer un contrato nuevo que va a ser muy bien pagado; así que no desaproveches la oportunidad. A los Aries que ya tienen pareja, seguirán muy estables y de lo mejor. Solo traten de dejar a un lado las infidelidades y ya madurar en su vida amorosa.

Sábado de salir de fiesta con tus amigos. Arreglas tu cuarto y sacas de tu closet lo que ya no utilizas. Recuerda ahorrar, que eso te ayudará a sentirte más seguro en tu vida económica. Te busca una amiga para invitarte a salir de viaje y te regalan un perfume.

Tu golpe de suerte va a ser el día 11 de agosto con los números 09 y 17. Trata de cuidarte del dolor de espalda y huesos; recuerda que es tu punto débil en este tiempo y no hagas tanta confianza con personas que acabas de conocer. Es mejor mantenerse al margen.

TAURO

Fin de semana de estar con muchas tareas pendientes de tu trabajo y en tu vida personal. Recuerda solo no alterarte y realizar todo lo que esté a tu alcance. Te invitan a salir a cenar este viernes; tú diles que sí y déjate querer. Vístete de colores fuertes para que puedas atraer más el amor. Te busca un familiar para invitarte a una fiesta este fin de semana.

Sigue con el ejercicio, que ya te estás viendo de lo mejor. Recuerda que tu signo es el más atlético del zodiaco. Ten cuidado con los problemas de deudas del pasado; solo trata de administrarte más en lo económico.

Entras a hacer la maestría y un curso de inglés; solo trata de poner atención a todo lo que realizas para que no tengas ningún contratiempo en tus estudios. Tendrás un golpe de suerte este día 09 de agosto con los números 06, 21; solo trata de no platicar tu suerte para que venga a ti.

Ten cuidado con lo que comes; recuerda que si ya estás a dieta, trata de no dejarla. A los Tauro que están solteros les va a venir un amor nuevo del signo de tierra.

GÉMINIS

Fin de semana de estar reacomodando tu vida. Recuerda que tu signo es el más ágil de pensamiento y eso te hace siempre estar buscando el mejor bienestar para ti. Este es el momento de tomar decisiones que cambien tu contorno.

Te invitan a una fiesta familiar y recibes un dinero extra el día 10 de agosto con los números 00, 18. Solo trata de no platicar tanto tus planes. Ya no seas tan rencoroso en el amor; si tu pareja todavía te ama, date otra oportunidad para que puedas estar en paz en tu vida.

A los Géminis que están solteros les va a venir un amor del signo de piscis o libra que va a ser muy compatible contigo; solo no le pongas trabas a la relación, tú déjate querer. A los Géminis que están casados, traten de no pelear por situaciones sin importancia. Recuerda que lo más importante de una relación es la confianza.

CÁNCER

Fin de semana de estar con mucha prisa por salir delante de todas las situaciones complicadas que tienes en cuestiones amorosas. Recuerda que tu signo es el más romántico del zodiaco, pero también el más dramático, así que trata de poner en orden tus sentimientos y avanzar en tu vida amorosa.

El viernes te invitan a salir con tus amigos de fiesta; recuerda que siempre vas a ser el más invitado a todas las reuniones porque eres el más platicador. Trata de ya no salir tanto de viaje y estar más tiempo con tu familia; recuerda que ellos son lo principal en tu vida.

Recibes un dinero extra este 08 de agosto con los números 07, 21; te compras ropa y te cambias el look. Este domingo trata de arreglar bien tu casa y reacomodar tus muebles.

LEO

Fin de semana de festejos. Recibes varios regalos que no esperabas y te hacen una fiesta este viernes. Recuerda que tu signo es uno de los más fiesteros del zodiaco, y el pretexto ideal es tu cumpleaños. Solo trata de no juntar amores del pasado para que no tengas problemas con tu pareja actual.

Cuidado al manejar; recuerda que eres muy impulsivo y eso te hace siempre estar manejando muy rápido. Así que calma. Te llega un golpe de suerte este 09 de agosto con los números 04 y 27; solo trata de, cuando lo juegues, agregar tu día de nacimiento para personalizar tu suerte.

Te busca un amigo para invitarte a un negocio de ropa o comidas; hazlo, que te va a ir muy bien. Si eres Leo soltero, este fin de semana será de muchos amores fugaces y apasionados.

Si vas a tomar alcohol, solo hazlo con medida para que después no te dé cruda moral. Sales de viaje corto en estos días.

VIRGO

Fin de semana de sentirte y estar de lo mejor. Recuerda que tu signo está en el mejor momento del mes, y eso te hace renovar tus energías positivas y atraer la suerte a tu contorno.

Viernes de estar con trámites de pagos atrasados; recuerda que necesitas una buena administración de tus gastos. Cuídate de dolores de espalda y cuello; es demasiada la tensión, así que trata de hacer más ejercicio y dejar el café y el refresco.

Tramitas tu papelería de residencia extranjera y te llega la invitación a una boda familiar. Terminas de estudiar y piensas en hacer una maestría. Domingo de salir de viaje y visitar amigos o familiares.

Un amigo del signo de Acuario o Libra te va a traicionar; ten cuidado y trata de no platicar tanto tus planes. Tendrás un golpe de suerte este 11 de agosto con los números 01, 88.

LIBRA

A veces te dejas llevar por tus impulsos y eso te causa problemas en tu vida personal. Recuerda que, para tener una pareja estable, tienes que saber controlar lo que dices y haces; verás que ya tendrás alguien en tu vida. Tus signos más compatibles son Géminis y Cáncer.

Este 08 de agosto será un día para estar con mucha suerte en todo lo relacionado a juegos de azar o trámites de trabajos nuevos, así que aprovecha este día en todos los planes que tienes de proyectos.

Te llega una invitación a una boda, trámites de un crédito y la posibilidad de sacar un carro de agencia. Hablas con un expareja para ya cerrar ese círculo. El domingo será muy placentero y familiar.

Sabrás de una operación de un amigo y darás mucho apoyo moral. Tus números de la suerte son 05 y 29. Trata de hablar con tus compañeros de trabajo y coordinarse mejor para sacar los proyectos que tengan en puerta. Trata de no andar con amores prohibidos.

ESCORPIO

Fin de semana de estar arreglando tu casa o departamento. Recuerda que a tu signo siempre le gusta vivir bien y ordenado, así que aprovecha tus vacaciones para hacer los arreglos necesarios.

Tendrás un pequeño disgusto con tu pareja o con alguien muy querido; trata de no hablar de más y estar más tranquilo. Este viernes te llega una junta con tus jefes de última hora para hacer cambios de puestos. Sigue con tus clases de inglés, que las vas a utilizar en tu futuro.

Será un fin de semana más divertido y con muchas fiestas. Ten cuidado con los gastos de más y trata de ahorrar lo que más puedas.

Este sábado 10 de agosto será mágico para ti, especialmente en lo amoroso, con tus signos compatibles en este día: Géminis y Leo, y vas a tener un golpe de suerte con los números 03, 91.

SAGITARIO

Viernes de estar con mucha emoción por las sorpresas agradables que la vida te tiene en este día, así que amigos de Sagitario, traten de estar lo más positivos y sonreírle a la fortuna, que en este fin de semana te va a llegar lo que tanto deseas. Así que trata de vestirte de colores claros y ponerte mucho perfume.

Ten cuidado con los pleitos con tu pareja o trata de no darle tanta importancia a lo que te dice. Recuerda que tu signo es fuego y eso te hace ser muy impulsivo, así que calma. Te llegan familiares de fuera para una fiesta; mandas arreglar tu casa o decides pintar tu cuarto.

Sábado y domingo de mucha alegría. Con tus amigos de Sagitario que están solteros, les llegará un amor nuevo del signo de Acuario o Aries, que serán muy compatibles. Recuerda que no te comprometas con asuntos que no puedas resolver; trata de mantenerte al margen. Este día 09 de agosto tendrás un golpe de suerte con los números 04, 11.

CAPRICORNIO

Recuerda que tu signo es el más fuerte de carácter del zodiaco y esto te hace siempre estar a la defensiva en tu vida. Así, aprende ya a controlarte y a disfrutar de lo nuevo que tienes a tu alrededor.

Cuídate de problemas del riñón e infecciones; trata de ir con tu médico. No cortes a ese amor que es incondicional; recuerda que ese tipo de personas siempre tiene que estar a tu lado.

Ten cuidado de no platicar lo que te platican para no ocasionar chismes; sé un poco más discreto. Sigues con tu dieta y ya piensas en hacerte una cirugía estética para lucir de lo mejor.

Este 11 de agosto tendrás un golpe de suerte con los números 02 y 11. Tu color es el rojo. Domingo de paseo con tu familia. Sigue con el curso de natación y pilates, que esto te ayuda a estar de lo mejor.

ACUARIO

Tres días de estar analizando los cambios necesarios para tu vida. Recuerda que estás pasando por una etapa de prosperidad en tu vida y debes aprovecharla al máximo. Lo que tienes que hacer primero es quitarte pensamientos negativos y amistades tóxicas para seguir con esa buena suerte.

Te invitan a salir de paseo este viernes con tus amigos. Piensas en poner un negocio; hazlo, que te va a ir de lo mejor y tu carisma te hace atraer a los clientes. Un amor del pasado te va a estar buscando para volver, del signo de Virgo o Libra. Trata de analizarlo bien, o si no, sigue como ahora, soltero.

Terminas de hacer los cambios necesarios en tu casa. Sabrás de una enfermedad de un familiar, a quien estarás dando todo tu apoyo moral. Trata de dormir más en estos días para que tu fuerza se renueve al máximo.

Cuídate de problemas del intestino o trata de no comer tanto en la calle. Este día, 09 de agosto, tendrás un golpe de suerte con los números 08 y 13; tu color es el azul.

PISCIS

Fin de semana de muchos cambios en tu vida personal y renovaciones de energías positivas. Por fin dejas atrás todo lo que te hacía daño y decides también cambiar de actitud. Recuerda que lo mejor que puedes hacer en este momento es cambiarte de trabajo.

Recuerda que tu signo se hace presa de muchas energías negativas y de malas personas; así que trata de darte baños de pétalos rojos y blancos en este 11 de agosto para que se limpie tu energía. También enciende una veladora roja para protección, trata de buscar la compañía de tu familia o pedir un buen consejo.

Tendrás un golpe de suerte el día sábado con los números 01, 23. Te vas de viaje al extranjero. Domingo de salir a pasear con tus amigos y preparar las clases de la próxima semana. Recuerda que tu signo va a entrar a una etapa de energía positiva, así que aprovecha para que todo lo que quieras realizar se te va a dar sin problema.