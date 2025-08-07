Neymar Jr. le manda un guiño a Carlo Ancelotti para volver a Brasil

Neymar Jr. ha tenido momentos agridulces en los últimos meses. El veterano jugador brasileño pasó de discutir con los aficionados del Santos a ser aplaudido por ellos en la última jornada del balompié amazónico. “Ney” apunta a su regreso a la selección de Brasil de Carlo Ancelotti.

En el partido 17 del Santos en el Brasileirao, el histórico conjunto amazónico recibió al Juventude en un partido directo por los puestos de salvación del fútbol brasileño. A pesar de que los visitantes se fueron adelante en el marcador, un doblete de de Neymar Jr. le dio el triunfo al “Peixe”.

De a poco, Neymar Jr. está teniendo más continuidad con su club y una mayor regularidad dentro del campo. El Santos se beneficia, pues solo está a tres puntos de los puestos de descenso. “Ney” aprovechó su buen momento para mandar un mensaje a la Canarinha de Ancelotti.

“Mi fútbol todo el mundo lo conoce. Estoy a disposición, independientemente de cualquier cosa. Soy un atleta, todavía me siento bien, así que depende solo de él. No necesito probarle nada a nadie“, dijo Neymar Jr. tras el partido.

El veterano futbolista del Santos no juega un partido con su selección desde el 17 de octubre de 2023. En aquella fecha, Neymar Jr. jugó un duelo contra Uruguay por las eliminatorias sudamericanas. “Ney” fue sustituido por sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco que lo mantuvo fuera de las canchas durante más de un año.

Neymar ya demostró

Con un poco de soberbia, Neymar Jr. considera que ya demostró todo lo que puede aportarle a la selección de Brasil de Carlo Ancelotti. Con 33 años, “Ney” sigue siendo una pieza apetecible para la Canarinha, selección en la que ya ha dejado una gran huella.

Neymar Jr. acumula 128 partidos con la camiseta de la selección brasileña. El exjugador del FC Barcelona debutó con la Canarinha en agosto de 2010 y desde entonces ha marcado 79 goles y ha concedido 59 asistencias.

En menos de un mes, Brasil cerrará su participación en las eliminatorias sudamericanas. La Canarinha recibirá a Chile el 4 de septiembre y visitará a Bolivia el cinco días después.

