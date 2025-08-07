Padre de Pitbull Cruz descarta nueva pelea con Ángel Fierro

Isaac Cruz, padre y entrenador del Pitbull Cruz, descartó una posible nueva pelea con Ángel ‘Tashiro’ Fierro, ya que su hijo ahora está en búsqueda de otras oportunidades y no quiere retroceder.

En entrevista con Izquierdazo, el padre de Pitbull Cruz expresó que Tashiro Fierro no era un profesional y le sugirió subir de categoría si no puede cumplir con el peso.

“Tashiro ya queda fuera de los planes. Porque ya no te puedes confiar en una persona que es antiprofesional, que tanto habló y habló. Es darle publicidad al muchacho, tristemente hasta a Robert García que saca sus excusas con sus peleadores. Pitbull está para cosas mejores ya no voltear atrás porque es como retroceder”, dijo.

Ángel Fierro abandonó la revancha con el Pitbull Cruz y fue sustituido por Omar Salcido. Crédito: Esther Lin/ Premier Boxing Champions | Cortesía

“Y el Pitbull tiene una visión y tenemos una visión muy amplia, Tashiro Fierro queda fuera del radar de nosotros. Él es el que ahora necesita buscar su proyección, por el bien de él, de su familia que se discipline y si el peso es un problema… yo como exboxeador te lo digo, hasta bajar 100 gramos es algo imposible, a mí me pasó”, agregó.

El Pitbull Cruz iba a pelear contra Ángel Fierro por segunda vez, pero debido a problemas médicos relacionados con el corte de peso, Omar Salcido entró como reemplazo de último minuto. El mexicano dominó de principio a fin la pelea conectando muchos más golpes de poder y se llevó la victoria por decisión unánime, consolidándose como campeón mundial interino de las 140 libras.

‘Tashiro’ pidió una oportunidad tras haber abandonado el encuentro y provocó al mexicano por haberlo llamado miedoso. A pesar de su deseo, Fierro tendrá que buscar otro oponente porque el ‘Pitbull’ ahora busca una disputa con Subriel Matías.

Ángel Fierro y Pitbull Cruz no pudieron concretar la revancha. Crédito: Esther Lin/ Premier Boxing Champions | Cortesía

Isaac ‘Pitbull’ Cruz, de 26 años, se coronó campeón interino de peso superligero del CMB en Las Vegas y quiere seguir sumando logros a su legado. El pugilista mexicano ahora posee un récord como profesional de 28 victorias (18 de ellas por la vía rápida), tres derrotas y un empate.

Por su parte, Ángel Fierro, de 26 años, fue campeón NABO de peso superligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y cuenta con una marca de 22 triunfos, 17 por nocaut, dos reveses, una derrota y dos empates en su carrera.

