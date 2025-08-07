Pato O’Ward reacciona a la imagen inspirada en su monoplaza, pero con el logo de ICE y que promueve una cárcel

Pato O’Ward y la IndyCar expresaron su asombro ante una publicación en redes sociales del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que anunciaba planes para un centro de detención de inmigrantes en Indiana llamado Speedway Slammer que incluye un monoplaza similar al del piloto mexicano y con el mismo número 5 que el usa.

“Tomó a mucha gente por sorpresa. Definitivamente me tomó por sorpresa”, mencionó Pato O’Ward el miércoles durante una rueda de prensa en Texas, donde se encontraba para promocionar la primera edición del Gran Premio de Arlington, que se llevará a cabo en marzo del año próximo.

The Speedway Slammer 🏁 pic.twitter.com/fXlTgWW8jA — Homeland Security (@DHSgov) August 5, 2025

La imagen, creada digitalmente por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y compartida en X el martes, muestra un coche de IndyCar con el número 5, el mismo que utiliza Pato O’Ward. La imagen apoya el proyecto para un centro de detención que estaría bajo el manejo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), algo sobre lo que el piloto regiomontano opinó que, seguramente, no agradó a mucha gente.



“Estaba un poco sorprendido por las coincidencias de eso y de lo que significa. No creo que haya hecho sentir orgullosa a mucha gente, por decir lo menos”, agregó.

O’Ward comentó que no se había percatado de la publicación hasta que un amigo le envió un mensaje haciéndole notar el asunto; sin embargo, trata de no pensar demasiado en ello.



“Realmente no he pensado mucho en ello porque creo que no quiero hacerlo”, concluyó.



Indiana es el hogar del icónico circuito de Indianapolis Motor Speedway, donde la IndyCar tiene su base.

IndyCar se deslindó del asunto

Luego de que la imagen fue revelada, la IndyCar indicó que no estaban al tanto de los planes que involucraban dicha imagen, añadiendo que no se alinea con los objetivos de la organización.

“No estábamos al tanto de los planes para incorporar nuestra imagen como parte del anuncio de ayer”, indicó IndyCar en un comunicado difundido el miércoles.



“Consistente con nuestro enfoque hacia la política pública y los asuntos políticos, estamos comunicando nuestra preferencia de que nuestra propiedad intelectual no sea utilizada en el futuro en relación con este asunto”, se lee también en el comunicado.



