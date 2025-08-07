Policía busca a hombre armado tras tiroteo en Virginia que dejó una mujer muerta y dos agentes heridos
Shaun M. Boker, de 39 años, está siendo activamente buscado en relación con el caso. Las autoridades lo consideran armado y peligroso
Las autoridades de Virginia intensificaron la búsqueda de un hombre identificado como Shaun M. Boker, de 39 años, luego de que dos oficiales resultaran heridos por arma de fuego y una mujer muriera tras un presunto caso de violencia doméstica ocurrido la noche del miércoles 6 de agosto en Chesapeake.
El Departamento de Policía de Chesapeake informó que los hechos se registraron alrededor de las 10:30 p.m., cuando agentes respondieron a una llamada por un incidente de agresión doméstica en un apartamento ubicado en la cuadra 500 de Willow Bridge Court.
El sospechoso disparó a través de la puerta
Según el comunicado policial, al llegar al lugar los oficiales oyeron a una mujer gritar pidiendo auxilio desde el interior del apartamento. Mientras intentaban forzar la puerta para brindarle ayuda, un individuo no identificado comenzó a dispararles desde adentro a través de la puerta principal, alcanzando a dos oficiales.
Ambos agentes fueron trasladados de inmediato a un hospital. Las lesiones que sufrieron no representan un riesgo vital, informaron fuentes oficiales.
Dentro del apartamento, la mujer fue encontrada con heridas de bala y trasladada de emergencia a un centro médico cercano, donde falleció a causa de sus heridas.
Shaun Boker, el principal sospechoso
La policía busca ahora a Shaun M. Boker, a quien consideran una persona de interés en relación con el tiroteo. Las autoridades han advertido que el hombre está armado y representa un peligro para la comunidad.
Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de la víctima, y se desconoce el vínculo entre Boker y la mujer fallecida.
La unidad de homicidios del Departamento de Policía de Chesapeake continúa investigando el caso. Las autoridades pidieron a la ciudadanía estar alerta y no acercarse al sospechoso en caso de localizarlo, sino contactar inmediatamente a la policía.
Se espera que en las próximas horas se publiquen más detalles sobre la investigación y las circunstancias del ataque.
