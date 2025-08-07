window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Policía busca a hombre armado tras tiroteo en Virginia que dejó una mujer muerta y dos agentes heridos

Shaun M. Boker, de 39 años, está siendo activamente buscado en relación con el caso. Las autoridades lo consideran armado y peligroso

Las autoridades han advertido que el hombre está armado y representa un peligro para la comunidad. Crédito: Shutterstock

Por  Erika Hernández

Las autoridades de Virginia intensificaron la búsqueda de un hombre identificado como Shaun M. Boker, de 39 años, luego de que dos oficiales resultaran heridos por arma de fuego y una mujer muriera tras un presunto caso de violencia doméstica ocurrido la noche del miércoles 6 de agosto en Chesapeake.

El Departamento de Policía de Chesapeake informó que los hechos se registraron alrededor de las 10:30 p.m., cuando agentes respondieron a una llamada por un incidente de agresión doméstica en un apartamento ubicado en la cuadra 500 de Willow Bridge Court.

El sospechoso disparó a través de la puerta

Según el comunicado policial, al llegar al lugar los oficiales oyeron a una mujer gritar pidiendo auxilio desde el interior del apartamento. Mientras intentaban forzar la puerta para brindarle ayuda, un individuo no identificado comenzó a dispararles desde adentro a través de la puerta principal, alcanzando a dos oficiales.

Ambos agentes fueron trasladados de inmediato a un hospital. Las lesiones que sufrieron no representan un riesgo vital, informaron fuentes oficiales.

Dentro del apartamento, la mujer fue encontrada con heridas de bala y trasladada de emergencia a un centro médico cercano, donde falleció a causa de sus heridas.

Shaun Boker, el principal sospechoso

La policía busca ahora a Shaun M. Boker, a quien consideran una persona de interés en relación con el tiroteo. Las autoridades han advertido que el hombre está armado y representa un peligro para la comunidad.

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de la víctima, y se desconoce el vínculo entre Boker y la mujer fallecida.

La unidad de homicidios del Departamento de Policía de Chesapeake continúa investigando el caso. Las autoridades pidieron a la ciudadanía estar alerta y no acercarse al sospechoso en caso de localizarlo, sino contactar inmediatamente a la policía.

Se espera que en las próximas horas se publiquen más detalles sobre la investigación y las circunstancias del ataque.

