Powerball Double Play en vivo: resultados del miércoles 6 de agosto de 2025

Durante este miércoles se celebró una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 6 de agosto de 2025, con una bolsa total con un premio en efectivo de $10 millones de dólares. Aquí puedes encontrar los números premiados de Powerball Double Play:

Números ganadores:

9 19 21 33 46 23

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que aporta una segunda oportunidad a los seguidores de Powerball. Puedes participar de nuevo con tus números de Powerball en un sorteo distinto, cuyo premio máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para participar, debes sumar la función Double Play a tu boleto de Powerball y pagarás solamente $1 dólar adicional por jugada.

Los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden ganar premios en ambos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

Igual que en Powerball, los premios de Double Play deben reclamarse en el estado donde se compró el boleto premiado. Los jugadores generalmente pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier establecimiento autorizado a vender lotería de la zona del país donde hayan comprado el boleto.

Los premios superiores a $600 dólares se pueden solicitar en la sede principal de lotería en cada caso. También hay algunos establecimientos autorizados, que podrás averiguar rápidamente según corresponda.

¿De cuánto tiempo dispongo para canjear mi boleto premiado? Aproximadamente, entre 90 días y un año, según las restricciones de la jurisdicción en que se haya vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele aparecer en la parte de atrás del boleto. Si la fecha de vencimiento no estuviera en la lista, debes consultar con la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los juegos de Double Play tienen lugar tres días a la semana, concretamente lunes, miércoles y sábados, justo después del sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play continuará con su próximo sorteo el sábado 9 de agosto

Resultados de otros sorteos de la lotería: