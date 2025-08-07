Rashawn Slater, tackle de los Chargers y el mejor pagado de la historia, quedó fuera de la temporada de la NFL

Los Chargers de Los Ángeles recibieron la peor noticia de la naciente pretemporada de la National Football League (NFL) al sufrir la baja de una de sus piezas claves para la campaña 2025 al salir lesionado el tackle izquierdo mejor pagado de la historia Rashawn Slater y quedar fuera por todo el año.

Slater, a quien hace una semana el cuadro angelino, había convertido en el jugador en su posición mejor pagado de la historia con una extensión de contrato que dejó satisfecho a ambas partes para alistarse a tener un aporte importante en la ofensiva de la escuadra de los Chargers.

Rashawn Slater, fue retirado del campo de entrenamiento el jueves después de sufrir una aparente lesión en la pierna izquierda y aunque en primera instancia los Chargers de Los Ángeles, no proporcionaron ninguna actualización del estado clínico del jugador, versiones extraoficiales confirmaron después que el jugador había quedado fuera de la temporada 2025.

Horas después del suceso, los Chargers confirmaron la lesión del jugador en sus redes sociales y la necesidad de reparar la parte afectada por medio de una cirugía, con lo cual la temporada del jugador quedó terminada antes del silbatazo inicial.

El coordinador defensivo no lo vio lesionarse

Mientras tanto y frente a la confusión que representó esta infortunada lesión, el coordinador defensivo Jesse Minter explicó que en ningún momento vio la lesión de Slater y por esa razón rechazó verter cualquier especulación sobre la jugada donde supuestamente sufrió este doloroso inconveniente uno de los pilares de la defensiva del equipo angelino.

“Estaba en la jugada, así que me di la vuelta y él estaba en el suelo”, mientras que el recién contratado receptor abierto Keenan Allen dijo que: “No supe qué pasó”.

Por su parte, los compañeros del jugador y sus socios de la defensa se acercaron a abrazar a Slater antes de ser retirado del campo: “Estamos rezando por él. Esperamos que esté bien”, coincidió la mayoría, que al mismo tiempo imploraron plegarias para el pronto restablecimiento del defensivo.

Detalles de los hechos de la lesión

Según versiones de compañeros y miembros del staff que estuvieron cerca de la jugada donde se lesionó Rashawn Slater, aseguraron que el tackle izquierdo supuestamente arrojó su casco visiblemente frustrado al sentir de inmediato que la lesión era grave, por lo cual en las horas que han transcurrido después de la lamentable lesión todo hace suponer que se perderá toda la temporada 2025 de la NFL.

Por lo pronto, Adam Schefter, experto de la NFL en ESPN, dio detalles de lo que le aconteció al revelar que el ex liniero ofensivo de la Universidad de Northwestern sufrió una rotura del tendón rotuliano y que será sometido a una cirugía para reparar el ligamento, con lo cual los Chargers se alistan para colocar al jugador en la lista de reservas lesionados con lo cual pondrán fin a la temporada de uno de sus jugadores estelares antes de que sé de la patada de kickoff.

