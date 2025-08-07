¿Te gustan las papitas fritas? ¡Cuidado: estudio determina que es la forma más nociva de consumir las papas!

Un estudio de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard revela que el consumo frecuente de papas fritas incrementa el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. La investigación, que abarcó más de 30 años y analizó los hábitos alimentarios de más de 205,000 adultos en Estados Unidos, encontró que aquellos que consumen papas fritas al menos tres veces por semana presentan un 20% más de riesgo en comparación con quienes lo hacen con menor frecuencia.

La investigación concluye que otras formas de preparación de la papa, como al horno, hervida o en puré, no presentan la misma relación con la enfermedad.

Incluso, reemplazar cualquier tipo de papa por cereales integrales, como pasta o pan integral, podría reducir el riesgo de diabetes tipo 2 en un 4%, y hasta un 19% si se sustituyen las papas fritas.

El trabajo, publicado en la revista The BMJ, analizó los datos de los participantes de los estudios Nurses’ Health Study, Nurses’ Health Study II y Health Professionals Follow-up Study.

El mismo es resultante de más de tres décadas, durante las cuales los voluntarios completaron cuestionarios periódicos sobre su dieta, informando la frecuencia con la que consumían distintos tipos de papas y cereales integrales, así como nuevos diagnósticos de diabetes tipo 2 y otros factores de salud y estilo de vida. De estos, un total de 22,299 personas reportaron haber desarrollado la enfermedad durante el período de seguimiento.

“Nuestro estudio ofrece conocimientos más profundos y completos al observar diferentes tipos de papas, hacer un seguimiento de la dieta durante décadas y explorar los efectos de reemplazar las papas por otros alimentos”, señaló el autor Seyed Mohammad Mousavi, investigador postdoctoral en el Departamento de Nutrición.

Resultados contundentes

Además, para reforzar la solidez de los hallazgos, el equipo complementó el análisis principal con un meta-análisis que incluyó datos de cohortes internacionales previamente publicadas.

Este enfoque abarcó dos meta-análisis independientes: uno sobre el consumo de papas, basado en 13 cohortes, y otro sobre cereales integrales, con datos de 11 cohortes. Estos estudios, que en conjunto incluyeron a más de 500,000 participantes y 43,000 diagnósticos de diabetes tipo 2 en cuatro continentes, coincidieron estrechamente con los del estudio principal, reforzando la validez de las conclusiones.

La investigación destaca que considerar el método de cocción y las sustituciones adecuadas es crucial en la lucha contra la diabetes tipo 2. Los hallazgos apuntan a que una alimentación más consciente puede tener un impacto significativo en la incidencia de esta enfermedad, que representa una creciente preocupación en la salud pública mundial.

Recomendaciones para una mejor salud

Los investigadores subrayan la importancia de realizar cambios pequeños en la dieta diaria para mitigar el riesgo de diabetes tipo 2.

Para ello, recomiendan limitar el consumo de papas fritas y optar por fuentes saludables de carbohidratos, lo que es vital para la salud pública. Este enfoque, junto con el análisis complementario de datos internacionales, refuerza la necesidad de prestar atención a la forma de preparación en las recomendaciones alimentarias.

