Trump nomina a su principal asesor económico, Stephen Miran, para la junta de la Reserva Federal

Donald Trump eligió este jueves al economista Stephen Miran como nuevo miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed tras la renuncia abrupta de Adriana Kugler.

Es decir, Stephen Miran, presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, ahora ocupará el puesto vacante tras la salida de Kugler, designada por Biden. Si el Senado lo aprueba, Miran ocupará el cargo hasta el 31 de enero de 2026.

“Stephen tiene un doctorado en Economía de la Universidad de Harvard y se destacó en mi primer gobierno”, escribió Trump en Truth Social . “Ha estado conmigo desde el comienzo de mi segundo mandato, y su experiencia en el mundo de la economía es inigualable. Hará un trabajo excepcional”.

El nombramiento representa la primera oportunidad del presidente para ejercer mayor control sobre la Reserva Federal, una de las pocas agencias federales independientes que quedan.

Trump ha criticado implacablemente al actual presidente, Jerome Powell, por mantener sin cambios las tasas de interés a corto plazo, calificándolo de “imbécil testarudo” la semana pasada en redes sociales.

Miran ha sido un firme defensor de los recortes de impuestos sobre la renta y las subidas de aranceles de Trump, argumentando que la combinación generará suficiente crecimiento económico para reducir los déficits presupuestarios. También ha minimizado el riesgo de que los aranceles de Trump generen una mayor inflación, una importante fuente de preocupación para Powell.

Además, la elección de Miran podría aumentar la preocupación por la influencia política sobre la Reserva Federal, que tradicionalmente ha estado al margen de la política de la Casa Blanca.

Los gobernadores de la Reserva Federal votan sobre todas las decisiones del banco central sobre tasas de interés, así como sobre sus políticas de regulación financiera.

Miran ha criticado el historial de la Reserva Federal en los últimos años. En un artículo publicado en marzo de 2024, Miran y Dan Katz, ahora jefe de gabinete del Departamento del Tesoro, expusieron un plan de 24 páginas para reformar la Reserva Federal que culpa de los errores políticos del banco central al “pensamiento de grupo”. También critica a la Fed por haberse expandido a áreas políticas que están más allá de su competencia.

