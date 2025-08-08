Adolescente de Maryland se hizo pasar como policía, robó una patrulla e hizo controles de tráfico

La Policía Estatal de Maryland afirma que un joven de 19 años se hizo pasar por uno de sus agentes y realizó controles de tráfico falsos.

La agencia indicó que Jayden Ballard, residente de Salisbury, recibió una citación penal en febrero y fue acusado de suplantación de identidad de un agente de policía y de apropiación ilegal de un vehículo motorizado.

“La Policía Estatal de Maryland recibió información que alegaba que Ballard había accedido a un vehículo identificado de la Policía Estatal de Maryland”, según la policía.

“Los investigadores creen que operaba la patrulla con el uniforme de la Policía Estatal de Maryland por todo el condado de Wicomico y realizaba controles de tráfico ilegales”, añadieron las autoridades.

Las fotos supuestamente muestran a Ballard con un uniforme beige y una radio sujeta al pecho.

Maryland — Jayden Ballard, 19, is accused of impersonating a Maryland State Police officer and conducting fake traffic stops. Authorities say he gained access to a marked patrol vehicle and uniform, though how he obtained them remains under investigation. (FOX) pic.twitter.com/ANHEmIFBkQ — NTC Report (@NTC_Report) August 7, 2025

De acuerdo con Fox News, el caso comenzó a tomar forma el 12 de enero, cuando una víctima denunció que una patrulla de la Policía Estatal de Salisbury la detuvo cerca de las 00:30 horas en la intersección de South Division y Milford. Según los documentos judiciales, el supuesto agente no se identificó y solo explicó el motivo de la detención.

La víctima entregó su licencia y registro, y Ballard, tras regresar brevemente al vehículo policial, le devolvió los documentos junto con un folleto de víctimas criminales del estado de Maryland.

Un portavoz de la Policía Estatal de Maryland declaró a WJLA que la forma en que Ballard accedió al uniforme y a la patrulla es “parte de la investigación”.

“La policía solicita a cualquier persona que haya interactuado con Ballard mientras se hacía pasar por un agente de la Policía Estatal de Maryland que se ponga en contacto con la División de Ejecución Criminal de la Policía Estatal de Maryland”, declaró la Policía Estatal en un comunicado.

El juicio de Ballard está programado para comenzar el 24 de septiembre, según los registros judiciales en línea.

