Colombiana con green card es arrestada por ICE tras faltar a una cita obligatoria

La posible deportación que enfrenta Daniela Villada Restrepo, originaria de Medellín, Colombia, llama la atención por el hecho de portar una green card. Aunque lleva casi 14 años en el país, estuvo casada con un ciudadano y es madre de tres hijos con nacionalidad estadounidense, fue detenida por ICE el pasado 12 de abril.

Según relató su pareja, Scott Sperber, la detención ocurrió después de que Villada no se presentara a una audiencia obligatoria en un Tribunal de Salud Mental. La ausencia derivó en una orden de arresto y su posterior traslado a un centro de detención en Alvarado, Texas, donde permanece desde entonces.

Antes de su arresto, Villada trabajó casi cinco años para el Departamento de Salud de Oklahoma y se desempeñó como directora de servicios de atención al paciente en The Bilingual Clinic, PLLC, empresa fundada por su exesposo.

Sperber inició una campaña en GoFundMe para cubrir honorarios legales y frenar su deportación, calificando el arresto de “injusto” y asegurando: “Es una madre maravillosa y una compañera maravillosa que ha pasado por dificultades en su vida debido a relaciones abusivas. Ha luchado por sanar y progresar”.

Al momento de esta publicación, había recaudado $630 de $2,600 que marca el objetivo, luego de 16 donaciones.

El novio también destacó que Villada “es bilingüe y siempre se ha esforzado por brindar la mejor atención a quienes viven en Estados Unidos con barreras lingüísticas” y lamentó que desde su detención no ha podido continuar con su terapia de salud mental.

¿Pueden arrestar a un inmigrante aunque tenga green card?

Aunque contar con una green card otorga residencia permanente, esta puede ser revocada si el titular viola leyes federales o estatales.

Según el National Constitution Center, el gobierno debe presentar pruebas ante un tribunal de inmigración para justificar la deportación. Si un juez falla en contra del residente, la persona puede apelar ante la Junta de Apelaciones de Inmigración y, posteriormente, ante un Tribunal Federal de Apelaciones.

Ciertos delitos, como tráfico de drogas, abuso sexual de menores, delitos violentos o fraudes, pueden iniciar el proceso. Sin embargo, expertos advierten que incluso infracciones menores pueden tener graves consecuencias migratorias.

