Apoyarán con $1,000 por mes a sobrevivientes de violencia doméstica y jovenes de hogares de crianza

El Concejo de la Ciudad de Los Ángeles aprobó de manera unánime destinar $1,000 por mes durante dos años a 83 sobrevivientes de violencia doméstica y jóvenes de los hogares de crianza entre los 16 y 24 años, como parte del programa piloto de ingresos básicos garantizados, conocido en inglés como Big:Leap.

En total serán $2 millones los que se repartirán, por lo que los concejales solicitaron al contralor de la ciudad transferir $1 millón de las cuentas asociadas con los distritos 9 y 13 para el programa Supporting Transitional-Aged Youth and Survivors in Achieving Financial Empowerment, o STAY SAFE (Apoyando a los jóvenes en edad de transición y a los sobrevivientes para que logren el empoderamiento financiero, o MANTÉNGASE SEGURO

El concejal Curren Price del distrito 9 y el concejal Hugo Soto-Martínez del distrito 13 impulsores del programa piloto de ingresos básicos garantizados, aportarán cada una $1 millón para víctimas de violencia doméstica y jóvenes de hogares de crianza de sus distritos.

“Esta moción se centra en la continuación de un programa de ingresos básicos garantizados, increíblemente exitoso. Por primera vez, también lo combinamos con capacitación laboral gratuita con la Academia de Capacitación Hotelera, que tiene una tasa de éxito cercana al 100% en la colocación de graduados en empleos sindicalizados bien remunerados”, dijo el concejal Hugo Soto-Martínez

Fue en el año 2021 cuando el concejal Price propuso este piloto, y fue implementado a través del Departamento de Inversión Comunitaria para las Familias entre enero de 2022 y marzo de 2023, el cual ayudó a 3,200 familias que viven en la pobreza extrema en Los Ángeles.

Investigadores del Centro de Investigación de Ingresos Garantizados de la Facultad de Políticas Sociales y Práctica de la Universidad de Pensilvania y la Facultad de Salud Pública Fielding de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) encontraron una relación positiva con la reducción de la violencia doméstica al otorgar ingresos garantizados a las personas que la sufren.

Entre los hallazgos del informe, se detectó que los beneficiarios del programa mostraron una capacidad significativamente mayor para cubrir gastos de emergencia y una notable disminución de la inseguridad alimentaria.

Los participantes informaron que los fondos sin restricciones les ayudaron a invertir en su futuro, ya sea pagando la matrícula escolar o iniciando pequeños negocios, o comprando ropa y zapatos nuevos para sus hijos.

Algunos de los testimonios expresados fueron:

Este dinero está pagando la guardería de mi hijo para que yo pueda ir a trabajar y ganar dinero para ambos. Estoy muy agradecida.

Los ingresos mensuales adicionales me han ayudado muchísimo. Usé los fondos para ayudar con el alquiler, así como para comprar el equipo básico de estética que necesitaba para empezar mi propio negocio.

Estoy muy agradecida. Mi hijo y yo pasamos por algunos periodos sin hogar y los fondos nos están ayudando a tener más estabilidad.

El distrito 9 de Price incluye el sur-centro, Vermont Square, Central-Alameda, Green Meadows, el área de la Universidad del Sur de California, Exposition Park, L.A Live y el Centro de Convenciones de Los Ángeles.

El distrito 13 representado por el concejal Martínez comprende Atwater Village, East Hollywood, Echo Park, Elysian Park, Glassell Park, Historic Filipinotown, Hollywood, Larchmont Village, Little Armenia, Melrose Hill, Rampart Village, Ridgewood-Wilton, Silver Lake, Spaulding Square, St. Andrews Square, Sunset Square, Thai Town, Verdugo Village, Virgil Village, Western-Wilton, Westlake, Wilshire Center y Windsor Square.

Soto-Martínez también enfatizó que STAY SAFE brindará apoyo a jóvenes en edad de transición, algunos de los cuales enfrentan barreras para la estabilidad y el empleo.

STAY SAFE será administrado por el Departamento de Inversión Comunitaria para Familias (CIFD) y funcionará a través de los Centros FamilySource en asociación con 22 organizaciones comunitarias, lo que ayudará a agilizar el proceso de solicitud, selección e inscripción.

Se espera que el programa asista a 83 participantes y podría aumentar si se dispone de más fondos.