Condenan a británico que violó y asesinó a su exprometida tras una cena de cumpleaños que ella le organizó

Un hombre británico ha sido condenado a cadena perpetua por violar y asesinar a su exprometida tras una cena de cumpleaños que ella le organizó para que no se sintiera solo.

James Cartwright fue sentenciado este viernes, según la BBC. Cartwright, de 61 años, fue declarado culpable la semana pasada de violar y estrangular mortalmente a Samantha Mickleburgh, su exprometida de 54 años, en abril de 2024.

Durante la audiencia de sentencia, los familiares de Mickleburgh describieron a Cartwright como un “depredador malvado, controlador y manipulador”, según el medio citado.

La Fiscalía de la Corona declaró que Mickleburgh “encontraba su relación asfixiante” y le pidió a Cartwright que se mudara de su casa tras romper con él semanas antes del asesinato. “Ella dijo que, a pesar de que Cartwright se había mudado de su casa unas semanas antes, él no había aceptado el fin de la relación, a pesar de mudarse con una nueva pareja”, declaró la Fiscalía en un comunicado de prensa.

The Telegraph informó que, durante el juicio por asesinato, la fiscalía afirmó que Mickleburgh había descrito el comportamiento de Cartwright ante sus amigos como “inseguro”, “dependiente”, “infantil” y “asfixiante”, lo que la llevó a romper la relación y pedirle que se mudara.

Sin embargo, Mickleburgh decidió mantener sus planes de celebrar el 60.º cumpleaños de Cartwright, temiendo que se sintiera “solo”. Mickleburgh reservó una habitación de hotel para ella y su exprometido —con dos camas individuales— en el hotel Pennyhill Park de Bagshot, Surrey, y preparó un menú degustación de seis platos en el restaurante del hotel.

Los camareros notaron que Mickleburgh “se veía cada vez más somnolienta y, en algunos momentos, tenía los ojos cerrados y parecía estar durmiendo” durante la cena de esa noche, según afirmaron los fiscales. La pareja se marchó abruptamente antes de terminar la cena y regresó a su habitación de hotel, que fue la última vez que Mickleburgh fue vista con vida.

A la mañana siguiente, Cartwright llamó a los servicios de emergencia a la habitación y afirmó que al despertar encontró a Mickleburgh muerta, alegando que se había caído de la cama y se había golpeado la nariz, según la Fiscalía. Al ser interrogado por la policía, Cartwright afirmó que él y su exprometida tuvieron relaciones sexuales consentidas antes de dormir, informó el diario británico The Times.

“Las pruebas forenses dejaron claro que Samantha había sido asesinada”, declaró el fiscal de la Fiscalía, Moses Koroma. “Fue estrangulada y sufrió una lesión grave en la cabeza, y el jurado dedujo sin rodeos las afirmaciones de Cartwright de que todo esto se debió a una caída de la cama”.

En la sentencia de Cartwright, algunos familiares de Mickleburgh tuvieron la oportunidad de dirigirse al asesino convicto, según la BBC.

“Nuestra familia te recibió en sus hogares y corazones, y tú traicionaste esa confianza y bondad”, le dijo a Cartwright la hermana de Mickleburgh, Tracey Carter.

“¿Te sentiste orgulloso de ti mismo cuando le mentiste a mi padre, diciendo que Sam había muerto mientras dormía, sabiendo perfectamente el horror que le habías hecho pasar? Has causado un dolor y sufrimiento indescriptibles a nuestra familia”, continuó Carter.

