Mhoni Vidente arremete contra Wendy Guevara y Ricardo Margaleff, conductores de “LCDLFM”

El nombre de la pitonisa Mhoni Vidente se volvió tendencia en redes sociales luego de criticar los cambios en la producción de las pre galas y post galas de “La Casa de los Famosos México”. Y es que recordemos que Wendy Guevara y Ricardo Margaleff han ocupado el lugar de Cecilia Galliano y Mauricio Garza como conductores especiales de la plataforma ViX.

De acuerdo con la revista TvyNovelas, la astróloga opina que la nueva dupla carece de la chispa que sus predecesores agregaban a la transmisión previa a las galas del reality: “A mí me encantaba Mauricio y Ceci. Ellos dos hacían un buen dueto cuando eran los conductores; eran fabulosos”, sentenció.

Aunque evitó mencionar nombres, Mhoni Vidente no tuvo reparo en asegurar que el cambio tuvo un efecto negativo ante el público. ¿La razón? La presunta falta de preparación por parte de los nuevos presentadores en el ámbito de la conducción.

“Eso fue fatal para ‘La Casa de los Famosos México’. Quitarlos y poner otros personajes que no tienen talento o no sabe llevar una conducción bien”, reiteró.

A pesar de las previas declaraciones de Wendy Guevara, en las que aseguró que la salida de Galliano y Garza se dio por logística y no diferencias, las especulaciones no han faltado a través de las redes sociales.

“Al momento que quitas a Ceci Galliano y Mauricio Garza, por el que motivo que sea, que yo sé que fue por falta de presupuesto que ellos ya no quisieron seguir, pues se va ese sabor que tenían“, lamentó la astróloga.

Seguir leyendo:

• Horóscopo de hoy de Mhoni Vidente, 9 de agosto de 2025

• Wendy Guevara reportará a quienes difundan su video íntimo

• Presentan a los nuevos conductores de las pre y postgalas de ‘LCDLFMX 3’