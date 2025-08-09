Trump destituye al comisionado del IRS a dos meses de ser confirmado

La administración de Donald Trump reemplazó al comisionado del IRS, Billy Long, a menos de dos meses después de que el excongresista de Missouri asumiera el cargo. Esta es la última de una serie de reorganizaciones en la administración del IRS.

Un portavoz de la Casa Blanca confirmó la destitución de Long, reportada inicialmente por The New York Times. La administración no ofreció una explicación inmediata sobre la decisión, que sorprendió al personal del IRS.

Por el momento, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, fungirá como comisionado interino.

El IRS tuvo cuatro comisionados interinos en los primeros meses de la administración Trump antes de que Long fuera confirmado en el cargo a mediados de junio.

Long comentó en una publicación en X que estaba “entusiasmado de asumir mi nuevo cargo como embajador en Islandia”. No mencionó su salida del IRS.

Bessent sería el sexto líder de la agencia recaudadora de impuestos en los primeros ocho meses de la administración Trump.

Long, excongresista republicano y subastador, apoyó la disolución de la agencia como miembro del Congreso.

La agencia se ha sumado a los esfuerzos de la administración Trump para utilizar registros y datos gubernamentales para ayudar a identificar y deportar a inmigrantes indocumentados que trabajan y viven en el país.

Un portavoz del Departamento del Tesoro agradeció a Long por sus servicios en un comunicado, añadiendo que “se anunciará un nuevo candidato a Comisionado en el momento oportuno”.

