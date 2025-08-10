Chevrolet OnStar Pets: la tecnología que cuida a su mascota
Chevrolet ha presentado OnStar Pets, una nueva función dentro de la plataforma OnStar diseñada para asistir en situaciones de emergencia con mascotas
Es natural pensar que la conectividad vehicular es cosa de mapas, música o asistencia en ruta. Sin embargo, Chevrolet da un paso más allá: ahora también integra a las mascotas en ese mismo universo digital.
El resultado es OnStar Pets, una herramienta que responde a la creciente realidad de que nuestras mascotas forman parte de la familia y merecen atención especializada cuando viajan.
Esta funcionalidad recién integrada a la plataforma OnStar permite varias acciones clave: localizar clínicas veterinarias cercanas, realizar llamadas grupales con especialistas en salud animal y —quizá lo más relevante— desbloquear remotamente el vehículo si una mascota ha quedado dentro.
Este último servicio, además, no requiere un paquete activo, lo que demuestra el compromiso de Chevrolet con la seguridad, incluso sin suscripción.
OnStar: un ecosistema al servicio del pasajero
OnStar no es novedad en el mundo de la conectividad automotriz. Ya es conocido por funciones como asistencia en ruta las veinticuatro horas, respuesta automática tras un accidente, localización de vehículos robados, Wi‑Fi a bordo y herramientas de seguimiento seguro.
Ahora, con OnStar Pets, el sistema suma una capa más de protección, abarcando a quienes no viajan solos.
La reciente versión de la aplicación myChevrolet —presentada en Argentina— refuerza este enfoque. Con una interfaz renovada, mayor velocidad y mejoras notables, la aplicación se convierte en el centro de control ideal para quienes desean mantener todo bajo un mismo techo digital.
Cómo funciona OnStar Pets
- Localización de clínicas veterinarias: Si surge una emergencia, el sistema le orienta hacia el centro de atención animal más cercano.
- Llamadas en conferencia con veterinarios: En una misma llamada puede estar usted, el especialista y quien vele por la mascota, facilitando decisiones inmediatas.
- Desbloqueo remoto del vehículo: En caso de que una mascota quede atrapada dentro, puede abrirse el auto sin necesidad de una suscripción activa.
- Estas funciones se suman a opciones ya conocidas como: encender y apagar el motor de manera remota (en automáticos), activar el climatizador desde la app (en modelos con climatizador automático), consultar en tiempo real el nivel de carga y autonomía de vehículos eléctricos.
Además, planificar rutas con puntos de carga integrados, recibir diagnósticos técnicos (airbags, motor, transmisión, ABS), alertas de mantenimiento personalizadas, gestionar el consumo de Wi‑Fi y saldo disponible, y atención vía WhatsApp con el centro de soporte de Chevrolet.
Precios de los servicios conectados
Con base en los planes disponibles actualmente para OnStar en vehículos GM, podemos estimar el costo de los servicios conectados asociados:
- Plan Connect: $9.99 dólares mensuales
- Plan Connect Plus: $19.99 dólares mensuales
- Plan Safety & Security: $22.99 dólares mensuales
- Plan OnStar One: $34.99 dólares mensuales
Esto significa que OnStar Pets, integrada dentro de esta plataforma, aporta valor adicional sin necesariamente encarecer la experiencia conectada.
Una declaración de compromiso
Sobre esta innovación, Ana Rubini, responsable de OnStar para Argentina, Paraguay y Uruguay, afirmó: “En Chevrolet creemos en una movilidad más segura, inteligente y conectada. A través de OnStar Pets y la renovada app myChevrolet, seguimos desarrollando tecnologías que cuidan de nuestros clientes, sus familias y sus mascotas”. Esta frase refleja a la perfección la filosofía que impulsa este desarrollo: tecnología con corazón.
Una visión más amplia de la movilidad
El lanzamiento de OnStar Pets no debe verse como una simple funcionalidad extra. Es una muestra de cómo la movilidad evoluciona para ser más humana, más inclusiva.
Al incorporar a las mascotas en la ecuación, Chevrolet está reconociendo una realidad concreta: muchas familias no se separan de sus compañeros animales, y esos compañeros también necesitan cuidado y atención cuando viajan.
Además, incluir funciones sin requerir suscripción activa para situaciones críticas (como desbloqueo remoto) refuerza la idea de que la seguridad no debe tener restricciones de costo.
