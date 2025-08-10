Descuento récord: consigue el iPad mini A17 Pro por menos de $400
El iPad con procesador A17 Pro se encuentra en oferta por tan solo $379 dólares en su versión básica
Si llevas tiempo pensando en cambiar de tablet, esta es una de esas ocasiones que no conviene dejar pasar. El iPad mini con procesador A17 Pro está en oferta en Amazon con un descuento de $120 dólares, lo que significa que ahora puedes conseguirlo por apenas $379 dólares. Este es el precio más bajo que se ha registrado hasta la fecha, una cifra que sorprende teniendo en cuenta que estamos hablando de un dispositivo de última generación.
Esta rebaja llega después del Prime Day, y varias tiendas, incluyendo Amazon, han decidido mantener o incluso igualar ese precio mínimo histórico. Es una jugada que sin duda atraerá a quienes estaban indecisos sobre si invertir en un nuevo iPad o esperar a una futura promoción. Y la verdad, esperar más podría no ser la mejor idea: las ofertas en este rango de precio para un iPad tan reciente son bastante raras.
Además, con el A17 Pro bajo el capó, estamos hablando de un chip pensado para alto rendimiento, el mismo que impulsa al iPhone 15 Pro, con capacidades gráficas y de inteligencia artificial que lo colocan muy por encima de la competencia en el segmento de tablets compactas. Esto significa que podrás abrir múltiples aplicaciones, editar fotos en alta resolución, jugar títulos exigentes y hasta probar herramientas de IA sin sentir que el dispositivo se queda corto.
Diseño compacto, pero con alma de gigante
Una de las razones por las que el iPad mini es tan querido es su formato pequeño y ligero. Con su pantalla Liquid Retina de 8,3 pulgadas y resolución de 2 266 × 1 488 píxeles, ofrece una densidad y calidad de imagen que deja en evidencia a muchas tablets más grandes. La reproducción del espacio de color DCI-P3 es perfecta para quienes trabajan con fotografía o diseño, y el brillo es suficiente para usarlo cómodamente incluso en exteriores.
El tamaño reducido lo convierte en una opción ideal para estudiantes, profesionales en movimiento o creadores que quieren un equipo secundario que puedan llevar a todas partes. Su chasis de aluminio anodizado con bordes planos le da un aspecto moderno y premium, disponible en colores como Space Gray, Azul, Púrpura y Starlight. Es un dispositivo que no solo rinde, también luce espectacular.
En cuanto a accesorios, la compatibilidad con Apple Pencil Pro y Apple Pencil USB-C lo convierte en una herramienta de trabajo y creatividad muy versátil. Desde tomar notas rápidas hasta realizar ilustraciones detalladas, la respuesta táctil es precisa y fluida, haciendo que la experiencia sea casi como dibujar sobre papel.
¿Vale la pena aprovechar esta oferta?
Si nos guiamos por las características, el precio y el historial de descuentos de Apple, la respuesta corta es: sí, sin pensarlo demasiado. El modelo base con 128 GB de almacenamiento ya ofrece suficiente espacio para la mayoría de usuarios, pero si necesitas más, las versiones de 256 GB y 512 GB también están rebajadas.
Su procesador A17 Pro con GPU mejorada y soporte para Apple Intelligence lo hace tan rápido y preparado para el futuro como cualquier iPad de gama alta, pero en un tamaño mucho más cómodo para el día a día. Sumemos a eso los 8 GB de RAM, que garantizan fluidez incluso con múltiples aplicaciones abiertas, y tenemos un dispositivo que probablemente seguirá siendo muy competente durante varios años.
Otra ventaja de este iPad mini es que combina la experiencia completa de iPadOS con un hardware que no se siente limitado por su tamaño. Puedes conectarle un teclado Bluetooth, usarlo con monitores externos, trabajar en split-screen y aprovechar todas las funciones avanzadas del sistema operativo. Esto lo coloca por encima de muchas tablets Android de precio similar, que aún con buenas pantallas y procesadores rápidos, no logran igualar la optimización de software que Apple ofrece.
En definitiva, si buscas un iPad potente, portátil y con una rebaja histórica, este es el momento para dar el salto. No solo tendrás un dispositivo que rinde como un grande en un formato pequeño, sino que además lo harás ahorrando una buena cantidad de dinero. Y considerando que en el ecosistema Apple las rebajas tan agresivas son poco comunes, lo más probable es que no vuelva a estar tan barato en mucho tiempo.
Sigue leyendo:
• La mejor tablet de 2025: iPad Pro M4 o OnePlus Pad 3, ¿Cuál gana?
• ¿Qué iPad conviene más? Air vs. Pro, explicado en pocos pasos
• iPadOS 19: Cuatro funciones que podrían revolucionar tu iPad