Enfrentamiento armado en centro comercial de Georgia deja un muerto y un policía herido

Un hombre murió y un oficial de policía resultó herido en un tiroteo ocurrido antes del amanecer del viernes en el estacionamiento de un centro comercial en Georgia, informaron las autoridades estatales y locales.

El incidente comenzó alrededor de las 3:45 a. m., cuando agentes de la policía de Centerville acudieron a un gimnasio ubicado en el complejo Houston County Galleria, en respuesta a un reporte que vinculaba a un individuo con un caso de violencia doméstica.

En el lugar localizaron a Michael Dwayne Bell, de 37 años y residente de Fitzgerald, Georgia, dentro de un camión semirremolque estacionado. La policía de la cercana localidad de Byron lo buscaba por su presunta implicación en una pelea doméstica, de acuerdo con la versión oficial.

El tiroteo y la intervención del SWAT

Según la policía de Centerville, los agentes intentaron arrestar a Bell, pero este se negó a salir del vehículo. En el momento en que los oficiales trataron de entrar en la cabina, el sospechoso abrió fuego, hiriendo a un agente del Departamento de Policía de Warner Robins.

Ante la situación, los policías respondieron con disparos y luego se replegaron para establecer un perímetro, solicitando el apoyo de un equipo SWAT. Pese a los intentos de comunicación, no hubo respuesta desde el interior del camión.

Alrededor de las 6:20 a. m., el equipo táctico ingresó y encontró a Bell sin vida. Hasta el momento, no se ha confirmado si el hombre se suicidó o murió por disparos de los agentes.

La Oficina de Investigaciones de Georgia (GBI, por sus siglas en inglés) indicó que se realizará una autopsia para determinar la causa exacta de la muerte. Una vez concluida la investigación, la Fiscalía del condado de Houston evaluará si procede presentar cargos contra algún funcionario policial.

El oficial herido fue trasladado a un hospital de la zona, donde se espera que se recupere satisfactoriamente.

El centro comercial Houston County Galleria se encuentra en el centro de Georgia, a unos 130 kilómetros al sur de Atlanta.

Sigue leyendo:

· La Universidad de Emory lanza alerta tras reporte de un tirador activo en su campus de Atlanta

· Reportan víctimas en tiroteo en base militar Fort Stewart en Georgia

· Demócratas alertan de medida a favor de armas que republicanos impulsan en ley presupuestal