Kourtney Kardashian enfrenta las críticas por llevar a su hijo sin salvavidas en un bote

Kourtney Kardashian, conocida por su estilo de vida y sus apariciones en televisión, recientemente se encontró en el centro de una controversia en las redes sociales. Todo comenzó con una serie de fotos de sus vacaciones en Idaho, donde se la veía disfrutando de un paseo en bote con su hijo menor, Rocky Thirteen.

Una de las imágenes, en particular, captó la atención de sus seguidores y no precisamente de forma positiva. En la foto, Kourtney sostenía a su bebé de 21 meses mientras el bote navegaba, pero el pequeño no llevaba puesto un chaleco salvavidas.

La reacción y la normativa

El descuido de la celebridad provocó una ola de críticas. Muchos usuarios de Instagram no tardaron en señalar el peligro de la situación, especialmente porque en Idaho existe una normativa que exige el uso de chalecos salvavidas para menores de 14 años que se encuentren en el agua. Los comentarios se multiplicaron, y la imagen se volvió viral, poniendo en evidencia la falta de protección para el pequeño Rocky.

Lejos de ignorar la situación, Kourtney optó por una respuesta que sorprendió a muchos. En lugar de defenderse, utilizó sus historias de Instagram para agradecer a sus seguidores por la advertencia.

Un descuido con final feliz

Kourtney admitió que no había sido consciente del peligro y reconoció su error. Compartió una captura de pantalla del chaleco salvavidas que compró para su hijo y escribió: “La verdad es que no había pensado en algunos peligros. Gracias por informarme y espero que esto ayude a que otras mamás se den cuenta de los peligros de ciertos tipos de navegación sin chaleco salvavidas”.

Así, lo que empezó como una crítica se transformó en una valiosa lección de seguridad. La reacción de Kourtney no solo mostró su humildad, sino que también sirvió para crear conciencia sobre la importancia de la seguridad acuática, demostrando que incluso las celebridades pueden cometer errores y aprender de ellos.