Kourtney Kardashian revela que no envía a sus hijos a la escuela

Kourtney Kardashian se encuentra en el ojo del huracán una vez más luego de sus recientes declaraciones sobre la situación académica de sus hijos. ¿La razón? Considera que el sistema escolarizado presencial se trata de una modalidad “anticuada”.

La socialité y empresaria dividió la opinión pública al confesar a su hermana Khloé que sus hijos no asisten de forma presencial a la escuela porque considera que el modelo educativo tradicional “ya no tiene sentido”.

De acuerdo con Kourtney la idea de trasladar la enseñanza de sus hijos al hogar se dio luego de estos le enviaran varios videos de personas exitosas que jamás asistieron a un aula: “Creo que vivir auténticamente es no conformarse con lo que sea. Como… digamos el sistema escolar. ¿Por qué los niños deben ir a la escuela?. De verdad, es tan anticuado”, declaró durante su paso por el podcast ‘Khloé in Wonder Land’.

“Y yo les digo: ‘¿Cuál es el objetivo? ¿Quieres educar en casa? Hagámoslo’. O lo que sea. Creo que es cualquier cosa“, complementó la fundadora de ‘Poosh’.

Por su parte, Khloé Kardashian tampoco se quedó atrás y confesó que ella también forma parte del grupo de celebridades que prefieren la práctica del ‘Home-schooling’: “Soy una persona que educa a sus hijos en casa, así que ni me hagas hablar”, expresó la conductora del podcast.

Sin embargo, esta no fue la única revelación de Kourtney Kardashian que causó revuelo entre los internautas, ya que confesó que no es partidaria de tratar las enfermedades de sus hijos con medicamentos.

“Me gusta cuidar de la fiebre de mis hijos en lugar de darles Tylenol o ibuprofeno. Sólo quiero hacer eso. Y sea lo que sea, hay tantas cosas así en las que siento que hago mucho, quizá en el mundo en general se hace más lo que yo hago, pero en Estados Unidos es diferente“, sentenció la famosa.

Kourtney Kardashian es madre de 4 hijos: Mason, de 15 años; Penelope, de 12, y Reign, de 10, como fruto de su relación con el empresario Scott Disick; también está Rocky, de 18 meses, con su actual esposo, el músico Travis Barker.

Seguir leyendo:

• Kourtney Kardashian rompe el silencio ante los rumores de paternidad de su hijo de 15 años

• Kourtney Kardashian tira la casa por la ventana para el primer año de su hijo Rocky

• Kourtney Kardashian mostró cuánto ha crecido su bebé con Travis Barker