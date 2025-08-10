Luca Onestini anuncia su retorno a Europa después de colaborar con Telemundo

El carismático DJ y creador de contenido italiano Luca Onestini está de vuelta en Europa después de su exitosa visita a Miami, donde fue invitado especial como conductor en varios programas de Telemundo. Pero más allá de su carrera mediática, lo que realmente tiene a sus seguidores hablando es su reciente cambio de look y los misteriosos “news” que promete.

Un nuevo look, ¿una nueva etapa?

A través de su cuenta de Instagram, Luca compartió un video con su nuevo corte de pelo, acompañado del mensaje: “New cut chicus 🖤 New vibe 🙏 News are coming, bebecitas”. La publicación no pasó desapercibida, generando cientos de comentarios de fans que no solo elogiaron su estilo fresco, sino que también lo animaron a dejar atrás las “malas vibras”.

Algunos seguidores interpretaron el cambio como un símbolo de renovación, especialmente después de su reciente y polémica ruptura con Aleska Génesis, su excompañera en La Casa de los Famosos All-Stars. “Nuevo corte de pelo, corte con las malas vibras con lo que nos hace sentir mal. Y avanzar en nuevos proyectos”, escribió un fan. Otro agregó: “Quedaste bello, con eso cortas la mala energía que te dejaron. Bendiciones y éxitos”.

El drama que no termina: Luca vs. Aleska

La separación de Luca y Aleska ha sido uno de los temas más comentados en redes esta semana. El italiano no se ha mordido la lengua y ha revelado detalles que, según él, dejan en mal lugar a la venezolana. Por su parte, Aleska no se ha quedado callada, afirmando que “no entiende cómo pudo salir con alguien así”.

Lo irónico es que su romance nació dentro del famoso reality show, donde parecían tener una conexión fuerte, pero apenas unos meses después, todo terminó en una batalla pública. Los seguidores de Luca lo han defendido a capa y espada, recordando su carisma y su capacidad para ganarse al público por sí mismo. “El bambino que conquistó Latinoamérica… Nunca creas que ganaste segundo lugar por el apoyo de otro team, tu don de gente es único”, le escribió una fan.

¿Qué viene para Luca?

Con su regreso a Europa y su mensaje enigmático sobre “noticias por venir”, muchos especulan que podría estar preparando un nuevo proyecto musical, un podcast o incluso incursionar en otra faceta de la televisión. Lo cierto es que, más allá del drama amoroso, Luca sigue demostrando que sabe mantener a su audiencia pendiente de cada movimiento.

¿Será este nuevo look el inicio de una etapa más enfocada en su carrera? ¿O habrá más revelaciones sobre su polémica ruptura? Por ahora, sus “bebecitas” tendrán que esperar, pero algo es seguro: Luca Onestini no deja indiferente a nadie.