Mueren dos boxeadores japoneses tras sufrir lesiones cerebrales

Los boxeadores japoneses Shigetoshi Kotari e Hiromasa Urakawa, ambos de 28 años, murieron tras sufrir lesiones cerebrales luego de finalizar sus respectivas peleas en una cartelera que se realizó en el Korakuen Hall de Tokio el pasado 2 de agosto.

Kotari se desplomó en su esquina luego de empatar con Yamato Hata, campeón de peso superpluma de la Federación de Boxeo Oriental y del Pacífico. El japonés fue sometido a una cirugía cerebral para tratar un hematoma subdural (acumulación de sangre entre el cerebro y el cráneo) y el viernes se anunció su fallecimiento.

“Descansa en paz, Shigetoshi Kotari. El mundo del boxeo lamenta el trágico fallecimiento del boxeador japonés Shigetoshi Kotari, quien falleció a causa de las lesiones sufridas durante su pelea por el título el 2 de agosto. Un guerrero en el ring. Un luchador de espíritu. Se fue demasiado pronto. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia, su equipo y toda la comunidad boxística japonesa”, escribió la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en sus redes sociales.

En la misma cartelera, Urakawa perdió por nocaut en el octavo asalto ante Yoji Saito y también fue operado de emergencia craneotomía para tratar un hematoma subdural, pero el sábado se informó que había perdido la vida.

“La OMB lamenta el fallecimiento del boxeador japonés Hiromasa Urakawa, quien falleció trágicamente a causa de las lesiones sufridas durante su pelea contra Yoji Saito el 2 de agosto en el Korakuen Hall de Tokio. Esta desgarradora noticia llega apenas unos días después del fallecimiento de Shigetoshi Kotari, quien murió a causa de las heridas sufridas en su pelea en la misma cartelera”, informó la OMB.

Tras los acontecimientos, la Comisión Japonesa de Boxeo anunció que todas las peleas de campeonato de la Federación Oriental y del Pacífico de Boxeo ahora serán de 10 asaltos en lugar de 12.

